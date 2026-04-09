【!!️最大5万円分プレゼント】パーソナルジム「HaneGym」春の特大キャンペーン 東武練馬店・和光市店・朝霞店・志木店で実施中！

【春の特大キャンペーン開催 】 パーソナルジム「HaneGym」では、春のボディメイクを全力で応援！ 大人気の「美ボディプレミアムコース」にご入会いただくと、ご契約のコース回数に応じて【最大5万円分】のAmazonギフト券をもれなくプレゼントいたします 新しい季節、新しい自分に出会うための超お得なチャンスです！

株式会社CoreShift

🌟キャンペーン適用条件＆参加方法

→️ Step 1 「美ボディプレミアムコース」にご入会

→️ Step 2 ご契約いただいたコースの回数に応じて、以下のAmazonギフト券をプレゼント

💡プレゼント詳細（コース回数別）

16回コース 10,000円分プレゼント！ まずはしっかり運動習慣と基礎を作りたい方にぴったり！

24回コース 20,000円分プレゼント！ 見た目の変化をしっかり実感したい方に！

32回コース 30,000円分プレゼント！ 理想のボディラインを作り、しっかりと定着させたい方におすすめ！

40回以上のコース 50,000円分プレゼント！ 劇的な変化と、一生モノの美ボディを手に入れたい方へ！最大額の5万円分を大還元！

薄着になる夏に向けて、一番お得にスタートできる今がチャンスです！最新のウェアやプロテインなど、ボディメイクのモチベーションアップにギフト券をご活用ください！

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モニターが多いパーソナルジム、実績があるから自信があります！

-20kgや-30kgを達成することは、週にたった2回のトレーニングでも、プロの手に委ねれば決して有り得ないことではありません！当社のウェブサイトには、モニターの写真がもっとあります!

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お客様の声

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「本当に痩せられる？」「運動初心者でも大丈夫？」そんな不安をお持ちの方へ！完全個室パーソナルジム「HaneGym（ハネジム）」各店で、見事ダイエット＆ボディメイクに成功したお客様のリアルな口コミ・評判をご紹介します 次はあなたが劇的変化を遂げる番です！

プラン・料金

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パーソナルジム HaneGym 朝霞店

営業時間: 毎日 7:00~23:00

住所: 朝霞市本町3丁目1-15 アウルビルディング301, Saitama 351-0011

店舗電話番号: 04-8424-3159

代表電話番号: 050-5574-2635

Google Maps: HaneGym朝霞

(https://maps.app.goo.gl/FCZvXAmtPxfRX6q46)アクセス: 東武東上線 朝霞駅南口 → 徒歩1分

ホームページ: https://hanegym.com/asaka/

パーソナルジム HaneGym 東武練馬店

営業時間: 毎日 7:00~23:00

住所: 練馬区北町2-29-16 K&Kビル 4F, Tokyo 1790081

店舗電話番号: 03-6913-0048

代表電話番号: 050-5574-2635

Google Maps: HaneGym東武練馬(https://maps.app.goo.gl/zii6ES1xwUtbSSoX9)

アクセス: 東武東上線 東武練馬駅 → 徒歩1分

ホームページ: https://hanegym.com/tobu-nerima/

パーソナルジム HaneGym 志木店

営業時間: 毎日 7:00~23:00

住所: 新座市東北2-31-13 ミュージション志木 502, Saitama 352-0001

店舗電話番号: 04-8487-8653

代表電話番号: 050-5574-2635

Google Maps: HaneGym志木(https://maps.app.goo.gl/QtiEwD5j2wcf81rz9)

アクセス: 東武東上線 志木駅 → 徒歩１分

ホームページ: https://hanegym.com/shiki/

パーソナルジム HaneGym 和光市店

営業時間: 毎日 7:00~23:00

住所: 和光市新倉1-11-29, Saitama 351-0115

店舗電話番号: 04-8423-5788

代表電話番号: 050-5574-2635

Google Maps: HaneGym和光市店(https://maps.app.goo.gl/WNwskxfKMyvmb8ta8)

アクセス: 東武東上線 和光市駅北口 → 徒歩1分

ホームページ: https://hanegym.com/wakoshi/

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