【!!️最大5万円分プレゼント】パーソナルジム「HaneGym」春の特大キャンペーン 東武練馬店・和光市店・朝霞店・志木店で実施中！
【春の特大キャンペーン開催 】 パーソナルジム「HaneGym」では、春のボディメイクを全力で応援！ 大人気の「美ボディプレミアムコース」にご入会いただくと、ご契約のコース回数に応じて【最大5万円分】のAmazonギフト券をもれなくプレゼントいたします 新しい季節、新しい自分に出会うための超お得なチャンスです！
🌟キャンペーン適用条件＆参加方法
→️ Step 1 「美ボディプレミアムコース」にご入会
→️ Step 2 ご契約いただいたコースの回数に応じて、以下のAmazonギフト券をプレゼント
💡プレゼント詳細（コース回数別）
16回コース 10,000円分プレゼント！ まずはしっかり運動習慣と基礎を作りたい方にぴったり！
24回コース 20,000円分プレゼント！ 見た目の変化をしっかり実感したい方に！
32回コース 30,000円分プレゼント！ 理想のボディラインを作り、しっかりと定着させたい方におすすめ！
40回以上のコース 50,000円分プレゼント！ 劇的な変化と、一生モノの美ボディを手に入れたい方へ！最大額の5万円分を大還元！
薄着になる夏に向けて、一番お得にスタートできる今がチャンスです！最新のウェアやプロテインなど、ボディメイクのモチベーションアップにギフト券をご活用ください！
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モニターが多いパーソナルジム、実績があるから自信があります！
-20kgや-30kgを達成することは、週にたった2回のトレーニングでも、プロの手に委ねれば決して有り得ないことではありません！当社のウェブサイトには、モニターの写真がもっとあります!
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お客様の声
「本当に痩せられる？」「運動初心者でも大丈夫？」そんな不安をお持ちの方へ！完全個室パーソナルジム「HaneGym（ハネジム）」各店で、見事ダイエット＆ボディメイクに成功したお客様のリアルな口コミ・評判をご紹介します 次はあなたが劇的変化を遂げる番です！
プラン・料金[表: https://prtimes.jp/data/corp/121555/table/38_1_d0fd08a1974dc7fb93c7b5f196e08a9f.jpg?v=202604101151 ]
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パーソナルジム HaneGym 朝霞店
営業時間: 毎日 7:00~23:00
住所: 朝霞市本町3丁目1-15 アウルビルディング301, Saitama 351-0011
店舗電話番号: 04-8424-3159
代表電話番号: 050-5574-2635
Google Maps: HaneGym朝霞
(https://maps.app.goo.gl/FCZvXAmtPxfRX6q46)アクセス: 東武東上線 朝霞駅南口 → 徒歩1分
ホームページ: https://hanegym.com/asaka/
パーソナルジム HaneGym 東武練馬店
営業時間: 毎日 7:00~23:00
住所: 練馬区北町2-29-16 K&Kビル 4F, Tokyo 1790081
店舗電話番号: 03-6913-0048
代表電話番号: 050-5574-2635
Google Maps: HaneGym東武練馬(https://maps.app.goo.gl/zii6ES1xwUtbSSoX9)
アクセス: 東武東上線 東武練馬駅 → 徒歩1分
ホームページ: https://hanegym.com/tobu-nerima/
パーソナルジム HaneGym 志木店
営業時間: 毎日 7:00~23:00
住所: 新座市東北2-31-13 ミュージション志木 502, Saitama 352-0001
店舗電話番号: 04-8487-8653
代表電話番号: 050-5574-2635
Google Maps: HaneGym志木(https://maps.app.goo.gl/QtiEwD5j2wcf81rz9)
アクセス: 東武東上線 志木駅 → 徒歩１分
ホームページ: https://hanegym.com/shiki/
パーソナルジム HaneGym 和光市店
営業時間: 毎日 7:00~23:00
住所: 和光市新倉1-11-29, Saitama 351-0115
店舗電話番号: 04-8423-5788
代表電話番号: 050-5574-2635
Google Maps: HaneGym和光市店(https://maps.app.goo.gl/WNwskxfKMyvmb8ta8)
アクセス: 東武東上線 和光市駅北口 → 徒歩1分
ホームページ: https://hanegym.com/wakoshi/
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