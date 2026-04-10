【JAF岩手】みちのく三大桜名所を巡るスタンプラリー

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）岩手支部（支部長 千葉 泰）は、2026年4月10日（金）から5月31日（日）にかけて開催される「みちのく三大桜名所を巡るスタンプラリー」（主催：弘前市、仙北市、北上市）に協力します。

本イベントはクルマでドライブを楽しみながら、県境を越えた地域の魅力を実感してもらうことを目的とし、地元自治体や観光協会と連携した地域振興活動の一環として実施されます。

東北を代表する桜の三大名所

JAF岩手支部ご当地情報ページ :https://jaf.link/4cjhNxwドライブスタンプラリーの詳細はこちらをご覧ください弘前さくらまつり（弘前市）角館の桜まつり（仙北市）北上展勝地さくらまつり（北上市）

このスタンプラリーは、桜の三大名所である「青森県弘前市」、「秋田県仙北市」、「岩手県北上市」にある観光スポット6カ所を巡るものです。

JAF会員以外の方も含め、どなたでも参加でき、対象の観光スポットを訪れて規定数のスタンプを集めると、各地域の特産品などが抽選で当たるプレゼントに応募できます。

ドライブスタンプラリーとは

ドライブを楽しみながら周遊型観光を促進するJAFオリジナルのスタンプラリーシステムです。

各スポットに設置された二次元コードをスマートフォンで読み取ることでスタンプを取得できます。

アプリのインストールは不要で、スマートフォンをお持ちの方ならどなたでも参加可能です。

スタンプラリー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10088/table/6906_1_da624e1ce8638da643244d0f32c0f944.jpg?v=202604101151 ]

JAF岩手支部は、スタンプラリーシステム管理や操作に関する問い合わせ対応などを通じてこの企画に協力します。

JAF岩手支部ご当地情報ページ :https://jaf.link/4cjhNxwドライブスタンプラリーの詳細はこちらをご覧ください