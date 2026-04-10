フレクト、Salesforce Japan Partner Award 2026を受賞

株式会社フレクト

株式会社フレクト（本社：東京都港区、代表取締役ＣＥＯ 黒川 幸治、以下「フレクト」）は、Salesforce Japan Partner Award 2026におけるJapan Partner of the Year - MuleSoft -を受賞しました。

昨年度の当該製品の協業実績におけるビジネス規模、パートナー様発掘案件数・案件金額、ビジネス成長率、認定資格、Navigator、CSATを総合的に評価し、特に秀でた実績を認められ、今回受賞となりました。なお、MuleSoftに関するアワード受賞は5年連続となります。



発表に対するコメント

株式会社フレクト 代表取締役ＣＥＯ 黒川 幸治はこのように述べています。

この度は、栄誉ある賞を誠にありがとうございます。関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。5年連続でMuleSoftに関するアワードを受賞できましたのも、日頃よりフレクトをご信頼いただき、ともに歩んでくださるお客様をはじめ、パートナー企業の皆様のご支援の賜物です。心より感謝申し上げます。本受賞を励みに、強みのAgentforce・Data Cloud・MuleSoftのワンストップソリューション提供により一層注力し、セールスフォース・ジャパンと共にお客様のビジネス成長に貢献してまいります。

株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 アライアンス事業統括本部 統括本部長の浦野敦資氏は、次のように述べています。

フレクトのようなSalesforce Japan Partner Award 2026の受賞者は、テクノロジーがかつてないスピードで発展しAI革命が進行する世界において、お客様がより迅速に成長し、さらに躍進するよう尽力されています。Salesforceにとってパートナーの皆様は、お客様の成功を推進するために欠かせない存在です。

第19回目を迎えるSalesforce Japan Partner Award 2026は、コンサルティング会社、デジタルエージェンシー、販売代理店、ISVパートナーなど、クラウド、業種・業界、および広範なパートナープログラムにわたって、Salesforceのパートナーが果たした多大な貢献に与えられる賞です。今年のSalesforce Japan Partner Award 2026を受賞されたSalesforceパートナーの一覧はこちら(https://appexchangejp.salesforce.com/learn/fy27-partner-award)をご覧ください。

SalesforceなどはSalesforce, inc.の商標です。

株式会社フレクト

フレクトは、クラウド先端テクノロジーとデザインで新しい顧客体験をカタチにする「攻めの DX※」支援を手掛ける国内トップクラスのクラウドインテグレーターです。顧客を中心に360°で繋がるクラウドサービスを幅広く提供するSalesforceやAPI連携プラットフォームの大手MuleSoftからは、豊富な実績や高い技術力が評価され、最高位のパートナー認定実績を有しています。

※攻めのDX: 収益や顧客エンゲージメントの向上を目的として、顧客接点の変革、サービス・商品の変革、ビジネスモデルの変革を通じて新たな顧客体験を創出するためのデジタル化

本社： 〒105-7313 東京都港区東新橋１丁目９-１ 東京汐留ビルディング13階

代表者： 代表取締役ＣＥＯ 黒川 幸治

設立： 2005年8月

TEL： 03-5159-2090

事業内容：DX支援のプロフェッショナルサービス「クラウドインテグレーションサービス」

企業サイト： https://www.flect.co.jp