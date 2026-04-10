【ニコニコ漫画】『ケツバトラー』など次世代ヒット作計58作品が対象！4/9‐4/30、全話無料キャンペーン開催決定

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、同社が運営する国内最大級のWEBマンガサービス「ニコニコ漫画」で、2026年4月9日（木）から4月30日（木）までの期間中、計58作品を全話無料公開するキャンペーン「スクープ！全話無料 週刊ニコニコ漫画」を実施します。

「ニコニコ漫画 春のマンガ祭」第2弾となる本企画では、編集部厳選の次世代ヒット作候補を全話無料で公開します。開催期間中は1週ごとに対象作品が入れ替わり、第1週は、「アニメ化してほしいマンガランキング2026」第3位入賞の注目作『ケツバトラー』や『最強地縛霊と霊感ゼロ男』など19作品が対象です。第2週は、SNSで話題の『一命様お断り』や第5回トーチ漫画賞受賞作家が描く『ひかりのくにの子どもたち』など19作品が、第3週は、人気ライトノベルのコミカライズ作品『私の心はおじさんである』や『ちゃんと好きって言える子無双』など20作品がそれぞれ対象になります。

特設サイトでは、週刊誌風の構成で、各期間のピックアップ作品の魅力を紹介します。

『ケツバトラー』

（週刊コロコロコミック）

『最強地縛霊と霊感ゼロ男』

（ナンバーナインCOMIC）

『アザミヤコを好きになる』

（アパンダ）

┃「スクープ！全話無料 週刊ニコニコ漫画」キャンペーン概要

＜1号＞

■実施期間：2026年4月9日（木）11時～4月16日（木）11時

■特設サイト：https://site.manga.nicovideo.jp/shukan-nicomanga1/

■おすすめ対象作品：

『ケツバトラー』

（週刊コロコロコミック）

https://manga.nicovideo.jp/comic/72491

お尻に剣を挟んで戦う…それがケツバトラーだ！

＜2号＞

■実施期間：2026年4月16日（木）11時～4月23日（木）11時

■特設サイト：https://site.manga.nicovideo.jp/shukan-nicomanga2/（4月16日（木）11時より公開）

■おすすめ対象作品：

『一命様お断り』

（ComicWalker）

https://manga.nicovideo.jp/comic/74068

不思議な女店主が引く、不死者専用の屋台「一命様お断り」。

ここのお客は不死者だけ。

ヴァンパイアに、不死鳥、寿命なきゴーレムに、不死の呪いを背負う勇者。

様々なバックボーンを背負い、生きるに飽いた者たちは、今宵グルメで生に目覚める！

＜3号＞

■実施期間：2026年4月23日（木）11時～4月30日（木）11時

■特設サイト：https://site.manga.nicovideo.jp/shukan-nicomanga3/（4月23日（木）11時より公開）

■おすすめ対象作品：

『私の心はおじさんである』

（コミックPASH! ver.N）

https://manga.nicovideo.jp/comic/69532

友達も家族もいない、ただただ職場と家を行き来するだけのおじさん"山岸遥"。

ある日目を覚ますとそこは異世界。しかもなぜか、美少女ダークエルフになっていた！？

┃「ニコニコ漫画」とは

株式会社ドワンゴが運営する、雑誌やWEBの人気マンガや未来のヒット作が読める、ユーザー参加型のWEBマンガ連載プラットフォームです。少年ジャンプや少年マガジン、少年サンデーなどの人気雑誌の話題作などの「公式マンガ」と、プロ・アマ問わず作品を投稿できる「ユーザー投稿マンガ」の両方を楽しむことができ、ニコニコならではのコメント投稿機能にて独自の楽しみ方ができます。

2014年にKADOKAWAグループが創設したマンガ賞「次にくるマンガ大賞」の主催（ダ・ヴィンチと共催）や、「みんなで決める！マンガ総選挙」の主催など、ヒット作を生み出す賞も開催。

ユーザーと書籍との出会いを大切に、今後も作品ラインナップの充実、より良いサービスの提供を目指します。

■公式HP：https://manga.nicovideo.jp/

■公式X：https://x.com/manga_nico