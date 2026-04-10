転記作業の効率化を実現する「RICOH Scan Suite テキストピックアップオプション」を提供開始

リコージャパン株式会社

リコージャパン株式会社（社長執行役員 : 笠井 徹）は、クラウド型のスキャンアプリケーション「RICOH Scan Suite」の有償オプションとして、転記作業を効率化するアプリケーション「RICOH Scan Suite テキストピックアップオプション」を2026年4月10日より提供開始します。

2026年2月6日に提供開始したスキャンアプリケーション「RICOH Scan Suite」は、利用目的に応じて選択できる各種有償オプションを用意しています。このたび、新たな有償オプションをラインアップに追加し、提供を開始します。

今回提供を開始する「RICOH Scan Suite テキストピックアップオプション」は、Webブラウザ上で利用できるアプリケーションです。リコー製複合機や業務用イメージスキャナー「RICOH fi Series」でスキャンした紙文書、またはPCから取り込んだPDFファイルなどから、文字列や表組み情報をテキスト形式で抽出できるため、Excel などへの転記作業を効率化します。例えば、仕入先から受領した紙またはPDF形式の見積書から必要な情報を抽出し、自社で用意しているExcelの見積書フォーマットへ転記するなど、業務負荷の軽減に活用いただけます。

「RICOH Scan Suite テキストピックアップオプション」概要[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7JwvGeSL6wA ]

リコーは今後も人にやさしいデジタルで“はたらく”に寄り添い、お客様がはたらく歓びを感じる、そのお手伝いをします。

■関連情報

「RICOH Scan Suite」サイト

https://www.ricoh.co.jp/products/list/ricoh-scan-suite

■報道関係のお問い合わせ先

リコージャパン株式会社 コーポレートコミュニケーション部

E-mail：zjc_rjccd@jp.ricoh.com

■お客様の問い合わせ先

RICOH Scan Suiteお問い合わせ

https://www.secure.rc-club.ricoh.co.jp/scan_suite_form

※Excelは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※PDFは、Adobe PDFです。

※社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

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企業情報

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■リコージャパン株式会社

創立

1959年5月2日

代表者

代表取締役 社長執行役員 CEO 笠井 徹

従業員数

17,372名（2025年4月現在）

拠点数

341拠点（2025年4月現在）

本社所在地

東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル

■事業内容

さまざまな業種におけるお客様の経営課題や業務課題の解決を支援する各種ソリューションの提供。

１．複合機（MFP）やプリンターなどの画像機器や消耗品およびICT関連商品の販売と関連ソリューションの提供

２．サポート＆サービス（画像機器やICT関連商品の保守、ネットワーク構築・保守、ICT運用業務代行）

３．システムインテグレーションおよびソフトウェア設計・開発

▽リコージャパン企業情報（リコー ソリューション・商品サイト）

https://jp.ricoh.com/companies/ricoh-japan

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リコーグループについて

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リコーグループは、お客様のDXを支援し、そのビジネスを成功に導くデジタルサービス、印刷および画像ソリューションなどを世界約200の国と地域で提供しています（2025年3月期グループ連結売上高2兆5,278億円）。

“はたらく”に歓びを 創業以来85年以上にわたり、お客様の“はたらく”に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、“はたらく”の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

▽リコーグループ企業・IRサイト

https://jp.ricoh.com/