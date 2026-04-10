QuizKnock 伊沢拓司が「全国高校生マイプロジェクトアワード2025全国Summit」にてサポーターを務めました

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）が運営するQuizKnockの伊沢拓司が、2026年3月22日（日）に昭和女子大学 グリーンホールで開催された「全国高校生マイプロジェクトアワード2025全国Summit」にてサポーターを務めました。

「全国高校生マイプロジェクト」は、全国高校生マイプロジェクト実行委員会（運営事務局：認定特定非営利活動法人カタリバ）が主催するプログラムです。高校生が自分自身の実現したいことや変えたいことをテーマにプロジェクトを立ち上げ、正解のない問題に向き合い、実際にアクションすることを通じて学びます。

今回開催された「全国高校生マイプロジェクトアワード2025」では、これまでマイプロジェクトに取り組んできた全国の高校生が集い、他校の高校生や普段出会うことのない大人たちと共にプロジェクトを振り返りました。

3月20日（金・祝）のKickOff DAYを経て、3月21日（土）に開催されたDay1では、全国各地の3,463プロジェクト、9,441名の中から招待された48プロジェクトが発表し、そのうち6プロジェクトが、3月22日（日）に開催されたDay2へ進みました。

オープニングセレモニーでは、学びを深めるための問いの投げかけや評価（フィードバック）、アドバイスを行う4名のサポーターが登壇。

元文部科学副大臣・東京大学公共政策大学院教授の鈴木寛氏、兵庫教育大学助教・マイプロジェクトアルムナイの三浦奈々美氏、カタリバ代表理事の今村久美氏とともに、伊沢拓司も登壇しました。

会場にいる高校生たちに3日目を迎えた感想や意気込みについて聞いた後、伊沢は「探究学習の評価は何をしたかという“do”で見られてしまうこともある。しかしマイプロジェクトアワードは “マイ” がついているように、我々が見るのは “be” や “become” である。みなさんが学びを通して、何になりたいか、何者であるのかを我々は見たい。あなたは今日、何が欲しくてここにいるんですか？ 始まる前に考えてみて、そして1日の終わりに今日欲しかったものが手に入ったかを振り返ってみてほしい。それがあなた自身である」と思いを述べました。

その後、くじ引きで発表順を決め、全6組のプレゼンテーションが行われました。発表者は10分間のプレゼンテーションを行ったあと、サポーターと10分間の質疑応答・対話を行います。

子どもたちがまちづくりに挑戦できるイベントの企画開催、町工場が抱える課題を解決するためのAI検品システムの開発、高齢者や認知症の人が孤立しないための「共食」コミュニティ形成活動など、幅広いジャンルのプロジェクトについて発表が行われました。

障がいと町おこしに焦点をあてたイベントを開催したことについて発表する様子

クロージングセッションでは、プレゼンテーションの表彰が行われました。6組すべてに対してマイプロジェクトアワード特別賞が贈られたほか、サポーターによって推薦された「文部科学大臣賞」と高校生たちの投票で推薦された「高校生特別賞」が発表されました。

文部科学大臣賞を受賞したのは、島根県松江市の「茶の湯文化」を守るために、ノンカフェインの抹茶を開発し、文化を未来に繋ぐことを目指すプロジェクト。サポーターからは、「不都合さが生まれてきたり、新しい社会の常識が台頭してきている中で、色々なアイデアを持って、試してきた人が代案を出す社会になってきている。カフェインが苦手な人たちも含め、みんなが参加できる形を模索していくことが大事だと考え、試行錯誤を重ねたやり方が素敵であり、今求められている代案の出し方であると感じた」とコメントがありました。

高校生特別賞を受賞したのは、岐阜県郡上市の伝統的な盆踊り「白鳥おどり」の熱気を取り戻すために、保存会や地域の人と協力しながら「白鳥フェス」を企画・開催するプロジェクト。舞台上では実際に白鳥おどりを披露し、会場からは温かい拍手が贈られていました。

最後に、4名のサポーターによるトークセッションが行われました。

その中で伊沢は、「言葉というのは非常に取り扱いが難しいもの。自分の中にあるモヤモヤや体験を言葉にした瞬間に、必ずしも自分の意思と同じ受け取られ方をしないことがある。一方で、自分一人では生きることができないからこそ、我々は言葉を使いこなすしかない。自問自答して完結してしまうのは独りよがり。自分の “マイ” というものは果たして他人のためにもなっているのか、より良いものになっているのか、周りの人に言葉を使って聞いて、 “マイ” を高めることを皆さんに求めている。言葉で “マイ” を制限しない、でも言葉を使って “マイ” を高める、この矛盾した2つをこれからもずっとずっと探究し続けてほしいと思う」と学生たちに語りかけました。

今回参加した学生からは、「今日のみなさんの発表や参加者との会話を通して、自分には “be” の視点が欠けていたことに気が付いた」、「大学に入っても、大人になっても、学びを続けていきたいと思えた。たくさんの学びが得られた3日間だった」、「純粋な好きという気持ちは人を何よりも動かすことを学んだ。私も純粋な好きを追い求められる人になりたい」という感想が上がりました。

また、引率で参加した先生からは、「参加している全国の先生方から探究の進め方をたくさん聞くことができたので、自分自身も学ぶことができた。連れてきてくれた生徒たちに感謝したい」、「高校生の可能性は無限大だと思った。今日参加しているような高校生たちが全国にもっといるのだろうという期待を抱かせてくれた」という思いが伝えられました。

鈴木氏は「希望しかない若者を応援できる以上に素晴らしい、楽しいことはないのではないか。先生方がそれぞれの現場で、この素晴らしい時間がとても良かったこと、意義深かったことを広めてもらえたら嬉しい」と、参加している先生に対して語りかけました。

約4時間に渡るイベントは大きな拍手に包まれながら幕を閉じました。

伊沢拓司 プロフィール

1994年茨城県生まれ、埼玉県育ち。開成中学校・高等学校、東京大学経済学部卒業。「全国高等学校クイズ選手権」で史上初の個人2連覇を達成。2016年に知的エンタメ集団・QuizKnockを立ち上げ、現在YouTubeチャンネルは登録者数260万人を突破。2019年に株式会社QuizKnockを設立し、CEOに就任。『東大王』『冒険少年』など多くのテレビ番組への出演や全国の学校を無償訪問するプロジェクト「QK GO」の47都道府県訪問達成のほか、復興庁・内閣府の有識者会議への参加など、幅広く活動中。主な著書に『勉強大全』、『クイズ思考の解体』。

QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

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株式会社baton 広報チーム

Email：qk_media@baton8.com

■会社概要

社名：株式会社baton

設立：2013年10月

代表取締役：衣川洋佑

コーポレートサイト：https://baton8.com/