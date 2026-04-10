TBSラジオ、TikTokと共同制作のPodcast番組を4月10日より配信！元サッカー日本代表・柿谷曜一朗 と、 TikTokクリエイター・八木沙季が、サッカーの魅力を“検証”します

株式会社ＴＢＳラジオ

株式会社TBSラジオは、ショートムービープラットフォーム「TikTok」とタッグを組み、Podcast新番組『柿谷・八木沙季の「キックオフまで待てない！」』を2026年4月10日（金）より配信開始しました。

この番組では2025年1月に現役を引退した元サッカー日本代表選手の柿谷曜一朗と「検証します！」の動画で大人気のTikTokクリエイター・八木沙季がパーソナリティを担当。サッカーの面白さやトップ選手の魅力、いまさら聞けない素朴な疑問などを、これまでサッカーに触れてこなかった人にも分かりやすく、全12回にわたってお届けします。

TBSラジオの各Podcastプラットフォームでの音声配信に加え、公益財団法人日本サッカー協会（JFA）の公式TikTokアカウント（@jfa_samuraiblue(https://www.tiktok.com/@jfa_samuraiblue)）から切り抜き動画も公開。スタジオの熱量を視覚的にも楽しめます。

世界的なサッカー大会を控える今夏に向け、スポーツの深みと観戦の楽しさを等身大の言葉で掘り下げていきます。お聴き逃しなく！

■ 出演者コメント

【柿谷 曜一朗】

この番組を通して、サッカーの魅力をお伝えできることをとても嬉しく思います。サッカーへの関心が高まるこのタイミングで、これまで選手として経験してきたことや、ピッチの中で感じていたリアルな感覚を、できるだけ分かりやすく言葉にして届けていきたいです。サッカーをあまり知らない方にも「面白い」と思ってもらえるように、八木さんと一緒に楽しく、時には深く語っていけたらと思います。ぜひ気軽に聴いてください。

【八木 沙季】

元サッカー日本代表の柿谷さんとPodcastをご一緒できると聞いて、とても驚きました！これまでサッカーはテレビで観るのは好きでしたが、知識はまだまだなので、初心者代表としてリスナーの皆さんと同じ目線で、柿谷さんにいろいろ教えていただきながら楽しく学んでいきたいです！八木沙季はサッカーについてどれくらい詳しくなるのか？検証します！

■ 出演者プロフィール

・ 柿谷 曜一朗（かきたに よういちろう）

1990年1月3日生まれ、大阪府出身。

セレッソ大阪の下部組織出身で、高校2年時の2006年にクラブ史上最年少の16歳でプロ契約。

その他、徳島ヴォルティス、FC バーゼル、名古屋グランパス等に所属し、Ｊリーグ最優秀ゴール賞の史上初の複数回受賞者（2013年、2021年）となる等、活躍。各年代別日本代表に選出された後、日本代表としては2013年7月の東アジア杯でSAMURAI BLUEデビューし、2014年ブラジルワールドカップにも出場。2025年1月に現役引退。

・ 八木 沙季（@yagi_shaki(https://www.tiktok.com/@yagi_shaki)）

1993年生まれ、兵庫県姫路市出身。グループアイドル活動15年間を経て現在ソロアイドルとして活動中。TikTokでは「検証アイドル」として、八木自身が日々気になった事を検証する「検証します！」動画が話題沸騰。「検証します！」のセリフをマネし始める若者も増加している。「TikTok Awards Japan」2025にて、「Entertainment Creator of the Year」を受賞。現在ではTikTokのフォロワー数90万人超え、SNS総フォロワー数100万人を突破。

番組概要

番組名： 『柿谷・八木沙季の「キックオフまで待てない！」』

配信日時： 2026年4月10日（金）午前8:00頃開始（以降、原則毎週金曜更新（※）/全12回）

（※）一部、変更になる場合があります。

視聴方法：

【音声】 Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、TBS Podcast公式Youtube ほか

Spotifyで聴く：https://open.spotify.com/show/4ZC7565ujwmDEufOVmC2MC?si=eqEthvHcTRyCnGEAw3PSAA

【映像】 JFA公式TikTokアカウント（@jfa_samuraiblue(https://www.tiktok.com/@jfa_samuraiblue)）より順次投稿

企画・制作： TikTok / TBSラジオ

協力： 公益財団法人 日本サッカー協会（JFA）