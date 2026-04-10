朝日新聞アプリ AI音声で「ニュースの要点」を読み上げる新機能が登場

株式会社朝日新聞社

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）が運営する朝日新聞のデジタル版（https://www.asahi.com）は、このたびアプリでAI音声が「ニュースの要点」を読み上げる新機能の提供を開始しました。

本機能により、忙しい朝やすき間時間でも、ニュースの「ながら聴き」で主要な話題を短時間で把握することができます。通勤・通学中や家事の途中など、スマートフォンを操作できないときにも、耳から効率よく、お手軽に情報収集が可能です。

「ニュースの要点」とは

「ニュースの要点」は、いま注目の主要ニュース「きょうの3本」を編集者が厳選して、ミニ解説付きでお届けするデジタル版の人気コンテンツです。忙しくて記事を読む時間がない、たくさんの記事が読みきれない、大事なニュースだけを知りたい、そんな方にぴったりの「ニュースまとめ」になります。

新機能：AI音声で聴く「ニュースの要点 きょうの3本」- 編集者が厳選した主要ニュースを、AIの音声が約1分半で読み上げます。短時間でその日の重要ニュースをおさえることができます。- 会員登録やログインの有無に関わらず、どなたでもご利用いただけます。

※有料会員の方は、バックナンバーを含む過去配信分もお聴きいただけます。

※有料会員以外の方は、当日配信分のみご利用いただけます。

さらに「再生リスト」機能からポッドキャストなど次に聴くコンテンツがみつかる

朝日新聞では、ポッドキャストなどの音声サービスを提供しています。今回新たに「再生リスト」機能を追加したことにより、「ニュースの要点」から「ポッドキャスト」まで、次に聴きたいコンテンツと次々に出会えるシームレスな体験が可能になります。

「再生リスト」を使えば、ニュースの要点を聴いた後に、関連するポッドキャストで知識を深めるなど、自分だけの聴き方ができます。再生中の画面からワンタップで「再生リスト」を開き、おすすめのポッドキャスト番組を一覧から選択。気になるコンテンツは「次に聴く」に追加できます。自分好みの再生リストを作成して、新しい音声ニュース体験をお楽しみください。

朝日新聞は、今後もテキストや写真、動画に加え、音声も活用し、多彩なアプローチで、信頼できるニュースを様々なライフスタイルに寄り添った形でお届けしてまいります。

■朝日新聞アプリをダウンロードする

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