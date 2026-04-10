「エミテラス所沢」「グランエミオ所沢」今年のGWは所沢へ！『ENJOY GW』開催～パンフェスやカプセル抽選会、人気ステージショーなど両館でイベント目白押し！～

住商アーバン開発株式会社

「エミテラス所沢」「グランエミオ所沢」（埼玉県所沢市／運営：住商アーバン開発株式会社）は、2026年4月２４日（金）から5月6日（水・祝）までの期間、ゴールデンウィークの特別プロモーション『ENJOY GW - ココロ、深呼吸、トコロザワ。 -』を両館合同で開催いたします。

今年のゴールデンウィークは、お子様から大人まで1日中所沢で楽しんでいただけるよう、多彩なイベントをご用意しました。期間中は、両館でのお買い上げレシートを合算して参加できる『GW BIGカプセル抽選会』や、母の日ギフトを提案する合同プロモーションを実施し、お買物からお食事、エンターテインメントまで所沢駅前エリア全体の賑わいを創出します。

その他にも、「エミテラス所沢」では、絶品パンが集まる『パンフェス』を皮切りに、『こども夢の商店街』や人気のステージショーを開催します。

今年のゴールデンウィークは、ぜひ「エミテラス所沢」「グランエミオ所沢」へお越しください。

【公式HP】

エミテラス所沢 ：https://et-ge-tokorozawa.com/emiterrace/

グランエミオ所沢：https://et-ge-tokorozawa.com/grandemio/

※イベントの詳細については、公式HPにて随時公開いたします。

※掲載写真・画像はイメージです。掲載の内容は予告なく変更・もしくは中止になる場合がございます。

エミテラス所沢・グランエミオ所沢『【GW BIGカプセル抽選会】』

【GW BIGカプセル抽選会】

エミテラス所沢・グランエミオ所沢の両館での、当日のお買い上げレシート合計5,000円（税込・合算可）以上のご提示で、BIGカプセル抽選会に1回ご参加いただけます。大人気の最新トレンド家電や贅沢なグルメギフト、両施設で使えるお買物券など、もらって嬉しいバラエティ豊かな賞品を多数ご用意しております。さらに、「エミテラス&グランエミオ所沢」アプリからSEIBU PRINCE CLUB会員証をご提示で、プラス1回ご参加いただけるお得な特典もございます。

●開催日：5月5日（火・祝）・5月6日（水・祝）

●会場：［エミテラス所沢］1F 駅前エントランス

［グランエミオ所沢］2F ノースプラザ

エミテラス所沢・グランエミオ所沢『母の日ギフト HAPPPY MOTHERS DAY』

5月10日(日)の母の日に向けたおすすめギフトやメニューを展開いたします。定番のフラワーギフトをはじめ、人気のスキンケアアイテムやリラックスグッズ、ちょっと贅沢な限定スイーツなど、お母様が笑顔になるアイテムが勢揃いします。各館のショーケース等のVMD装飾を通じて、日頃の感謝を伝えるのにぴったりなギフトをご提案します。

●展開期間：4月24日（金）～5月10日（日）

●展開場所：［エミテラス所沢］2Fインフォメーション前

［グランエミオ所沢］2Fセントラルプラザ

エミテラス所沢 イベント概要

【パンフェスティバル】

話題のベーカリーや人気のパンが今年もエミテラス所沢に集結します。地元で愛される名店から、SNSで話題の進化系パンまで幅広いラインナップを取り揃えました。ご家族でのランチや、公園でのピクニック、手土産にも最適です。

●開催日：4月24日（金）～4月26日（日）

●開催時間：10:30～15:30

●開催場所:［エミテラス所沢］2F TOKOROZAWA e-CUBE

(C) SEIBU Lions【埼玉西武ライオンズ パブリックビューイング】

埼玉西武ライオンズvs千葉ロッテマリーンズ

ビジター戦のパブリックビューイングを初開催します。

●開催日：5月2日（土） 試合開始14:00

●開催場所:［エミテラス所沢］2F TOKOROZAWA e-CUBE

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ【クレヨンしんちゃん ショー】

国民的人気キャラクター「クレヨンしんちゃん」がエミテラス所沢にやってきます！ユーモアたっぷりの楽しいステージショーは、お子様から大人までご家族揃って笑顔になれること間違いなしです。

※観覧は無料となります。

●開催日：5月4日（月・祝）

●開催時間：１.11:00～２.14:30～

●開催場所:［エミテラス所沢］2F TOKOROZAWA e-CUB

【こども夢の商店街】

こどもたちが創意工夫をして自分でお店を開いたり、オシゴトに取り組んだりすることで、働くことの面白さを学ぶことができる文部科学省後援のキャリア教育イベントを実施します。お子様の自立心と創造力を育む、GWの思い出作りにぴったりの企画です。

●開催日：5月5日（火・祝）

●開催場所:［エミテラス所沢］2F TOKOROZAWA e-CUBE

(C)やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV【それいけ！アンパンマン ショー】

人気のそれいけ！アンパンマン ショーがやってくる！

※観覧は無料となります。

●開催日：5月6日（水・祝）

●開催時間：１.11:00～２.14:30～

●開催場所:［エミテラス所沢］2F TOKOROZAWA e-CUBE

エミテラス所沢・グランエミオ所沢 施設概要

■「エミテラス所沢」施設概要

所在地 ： 埼玉県所沢市東住吉 10 番1号

店舗数 ： 142 店舗

定休日 ： 不定休

営業時間： ショップ 10:00～21:00

1F こもれびフードホール 10:00～21:30

4F そらくもダイニング（レストラン） 11:00～22:30

1F サミットストア（スーパー） 9:00～23:00

4F T・ジョイ エミテラス所沢（シネマ） 8:00～25:00

※一部営業時間が異なる店舗がございます。

電話番号： 04-2935-3838

運営管理： 住商アーバン開発株式会社

公式HP ： https://et-ge-tokorozawa.com/emiterrace/

アクセス： 西武池袋線・西武新宿線「所沢駅」西口より徒歩4分

■「グランエミオ所沢」施設概要

所在地 ： 埼玉県所沢市くすのき台一丁目 14番地5

店舗数 ： 127店舗

定休日 ： 不定休

営業時間： ショップ 10:00～21:00

レストラン・カフェ 11:00～22:30

※営業時間には一部例外がございます。

※ラストオーダーの時間は各店舗により異なります。

電話番号： 04-2968-8247

運営管理： 住商アーバン開発株式会社

公式HP ： https://et-ge-tokorozawa.com/grandemio/

アクセス： 西武池袋線・西武新宿線 所沢駅直結

【住商アーバン開発のサステナビリティについて】

■サステナビリティ スローガン

「この街と、未来につなぐ取組みを。」

住商アーバン開発は「この街を、また来たくなる空間に。」を合言葉に、地域との連携を基軸とした商業施設運営を行っています。

「この街を」また来たくなる空間にするために、「この街と」取組んでいく。街全体のサステナブルな発展を目指して、社会課題・地域課題に向き合う。

私たちの手がける商業施設が地域コミュニケーションの拠点として、この街の『未来につなぐ』取組みを行ってまいります。

■サステナビリティ コンセプト

「地域と紡ぐ５つの共創アクション」

住商アーバン開発は、以下の5 つの重要なパートナーとの共創を通じて、地域の持つ力を最大限に活用し、地域社会の未来を支える取組みを推進しています。

■活動事例︓https://sumisho-ud.com/sustainability/