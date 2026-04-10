株式会社ニューピークス、「TOYNOVA株式会社」へ社名変更のお知らせ

TOYNOVA株式会社

株式会社TOYNOVA（旧社名：株式会社ニューピークス、本社：東京都、代表取締役：小林慶嗣）は、2026年2月18日付で社名を「株式会社TOYNOVA（トイノバ）」に変更いたしました。あわせて本日4月9日、新コーポレートサイト（https://toynova.co.jp）を公開いたしましたのでお知らせいたします。

▍社名変更の背景

当社は「問いの力で、未来を拓く。」をミッションに掲げ、

BtoB領域に特化したビジネスカンファレンスの企画・プロデュース

および自社メディア事業を展開しています。

これまで累計300件以上のイベントをプロデュースし、自社メディア事業として展開する

意思決定層が集まるテーマ特化型カンファレンスを、

HR・顧客体験・製造・営業・経営企画・バックオフィス・リテールの7領域で開催してまいりました。

参加者の従業員数1,000名以上の企業比率は52%、課長職以上の申込比率は67%と、

ビジネスの意思決定を動かす場として高い評価をいただいています。

事業の進化にあわせて、ビジネスの「意思決定」を問いの力で進化させる

「BUSINESS BREAKTHROUGH MEDIA」としてのビジョン刷新に伴い、

このたび社名を変更いたしました。

▍新社名「TOYNOVA」に込めた想い

「TOYNOVA」は、「TOY（遊び心・好奇心）」と「NOVA（新星）」を掛け合わせた造語です。

AIが答えを出す時代に、私たちは「問い」を届けます。

実務者の現場から生まれる本音と問題提起を起点に、ビジネスの常識を更新する。

「BUSINESS BREAKTHROUGH MEDIA」

ビジネスの意思決定を動かす問いがあるメディアを目指します。

▍新コーポレートサイト公開について

社名変更にあわせ、新コーポレートサイト（https://toynova.co.jp(https://toynova.jp)）を本日公開いたしました。

当社が展開するメディア事業およびイベントプロデュース事業の全体像を、

新ブランドのもとで発信してまいります。

新コーポレートサイト：https://toynova.co.jp(https://toynova.jp)

▍変更概要

変更日：2026年2月18日

旧社名：株式会社ニューピークス（英文表記：NEWPEAKS, Inc.）

新社名：TOYNOVA株式会社（英文表記：TOYNOVA, Inc.）

※代表者、所在地、事業内容に変更はございません。

▍会社概要

会社名：TOYNOVA株式会社

代表者：代表取締役 小林慶嗣

所在地：東京都渋谷区代々木3-24-3 西新宿梅村ビル8F

事業内容：B2Bイベントメディア事業、イベントプロデュース事業

コーポレートサイト：https://toynova.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

TOYNOVA株式会社 広報担当

E-mail：info@toynova.co.jp