ステーブルコイン・暗号資産が変える銀行・金融機関～『決済インフラ大全[2030年版]』で基本も解説～ | セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ（本社：東京都中央区 代表：小西 亘）は、2026年5月15日（金）9:30～12:30に、「ステーブルコイン・暗号資産が変える銀行・金融機関～『決済インフラ大全[2030年版]』で基本も解説～」を、会場およびオンラインにて開催いたします。

本セミナーでは、決済分野の第一人者である帝京大学教授・経済学博士の宿輪純一氏を講師に迎え、ステーブルコインや暗号資産の最新動向と、それらが銀行・金融機関にもたらす影響について体系的に解説します。

また、参加者全員に“決済のバイブル”とも称される書籍『決済インフラ大全［2030年版］』を進呈いたします。

▼本セミナーの特徴

セミナー詳細を見る！ :https://www.seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/6794?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260515es

■ 決済の第一人者による体系的な解説

資金決済法の制定に関与し、全国銀行協会の決済関連部会長を長年務めた宿輪純一氏が登壇。実務と理論の双方から、決済の全体像を解説します。

■ ステーブルコイン・暗号資産の最新動向を網羅

価格変動リスクを抱えるビットコインから、安定性を志向するステーブルコイン、さらに中央銀行デジタル通貨（CBDC）まで、最新テーマを幅広くカバーします。

■ 決済インフラの基礎も一から理解

「今さら聞けない」決済の仕組みについても、書籍『決済インフラ大全［2030年版］』をベースにわかりやすく解説します。

■ 書籍進呈（参加者特典）

講義でも使用する『決済インフラ大全［2030年版］』を受講者全員に進呈します。

▼本セミナーで得られること

―決済の“新”教科書 『決済インフラ大全［2030年版］』 (東洋経済新報社)を徹底活用―

１．注目のステーブルコイン・デジタル通貨の流れ、そして、国債購入

２．フィンテック、キャッシュレス（電子化）、デジタル化（DX）、顔パス、オンラインカジノ決済

３．資金決済法：銀行、資金移動業者、代金代引、電子決済手段取扱業（電取業）

４．支払手段（媒体）：手形・小切手廃止、電子記録債権、ID決済、口座振替、イベント集金

５．カード決済：次世代クレジットカード、ラグジュアリーカード、交通系タッチ決済、ウォークスルー改札

６．スマホ決済：PayPay／Payシリーズ、電池、銀行口座、コード決済（QR・バー）、モバイルSUICA

７．外国為替 （外為：Foreign Exchange：FX）暗号資産(仮想通貨)・ビットコイン、ブラジルPIX、SWIFT（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SC）

８．現金：新通貨、外国通貨、中央銀行デジタル通貨（CBDC）、スウェーデン現金再発行

９．5大決済システム：日銀ネット、全銀システム、外為円決済、手形交換制度、でんさいネット

10．ポイント経済 （マイレージ）：企業ポイント、楽天経済圏

11．新 機械リスク：スマートフォン、コンティンジェンシープラン、BCP（事業継続計画）

12．新 犯罪（セキュリティ）リスク：特殊詐欺、ハッキング（Hacking）、なりすまし、貸金庫、LINE

13．新 戦争リスク：経済封鎖、ロシア決済インフラ進化

14．新（金融機関） 統合リスク：システムトラブル、全銀システムトラブル、みずほ

15．メタバース （Metaverse：デジタル空間経済：Digital Space Economy） SBI、Web3

16．近未来の決済インフラ・消える決済インフラ： ポイント運用、Olive/エムット

17．質疑応答

セミナーに申し込む！ :https://www.seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/6794?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260515es

※セミナーの内容は最新動向を踏まえ変更となる可能性がございます。

※事前質問は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」、「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社セミナーインフォ セミナーグループ

E-mail：seminar-operation@seminar-info.jp