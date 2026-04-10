【あべのハルカス近鉄本店】新千歳空港グルメがあべのハルカスに大集結 ハルカス・ニッポン博覧会 大北海道展

株式会社近鉄百貨店

あべのハルカス近鉄本店では、４月15日（水）～29日(水・祝)まで、毎年大人気を誇る「大北海道展」をウイング館９階催会場で開催します。今回は今年開港100周年を迎える「新千歳空港」に注目。新千歳空港運営会社の全面協力を得た全国初のオフィシャル企画として「新千歳空港フェア」を開催。通常「新千歳空港」でしか味わうことができない新千歳空港限定商品やラーメン、寿司、スイーツなど「今だけ！ここだけグルメ」をご紹介します。他にも注目は北の春を告げる野菜「アスパラ」。冬の間の養分をたっぷり蓄えた旨味たっぷりの春アスパラはみずみずしさ、甘さ、太さ、柔らかさに定評があります。今回はバイヤーが厳選した２社のアスパラが登場。コロッケ、お弁当、ラーメン、寿司などとコラボし、一年を通じて一番美味しい時期のアスパラをご堪能いただけます。

■ ハルカス・ニッポン博覧会「大北海道展」概要

【開催期間】2026年４月15日（水）～29日(水・祝) 10:00～20：00 ※４月21日(火)は16:00、29日（水・祝)は17：00で閉場

イートインの営業時間:10:00～19：15

※４月15日（水） と22日(水)は10:30からの営業。4月21日(火)は15:15、 29日（水・祝)は16:15でオーダーストップ

【開催場所】あべのハルカス近鉄本店 ウイング館９階催会場(大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１-１-43)

協力：千歳市、北海道エアポート(株)、北海道空港(株)

※北海道の加工品・産品を厳選しておりますが、原材料は北海道産以外も使用しています。

■見どころ１ お寿司やラーメン、空港限定スイーツなど、新千歳空港グルメが集結

翼に夢を乗せて次の100年へ

1926年に村民の手作りから始まった北の玄関口。現在は年間約2000万人が利用し、180店以上が並ぶ「旅の目的地」へと進化。今回はそんな100周年を迎える新千歳空港グルメに北海道バイヤー歴25年以上の森島が着目。大阪で新千歳空港グルメを味わってほしいという想いでこのフェアが実現しました。

4月22日(水)～29日(水・祝) 【初登場】【イートイン】千歳＜北の味覚 すず花＞セット握り上 1人前 3,300円

「旅の〆の食事でがっかりさせたくない」が店主のモットー。搭乗口前で出発間際まで北の海の幸を堪能できる銘店。

北海道ラーメン道場からは人気の2店舗が週替わりで登場

お土産で人気の新千歳空港限定スイーツも続々登場。実演で味わえるスイーツも！

あんボヤージュ！１.ガレット 5個入り 1,458円２.どらやき 4個入り 1,188円



4月15日(水)～29日(水・祝)【新千歳空港限定】 バターサンド 北海道れん乳とうきび1箱(5個入) 1,377円





■見どころ２ 春の北海道はアスパラ推し！旬のアスパラを使用したグルメにも注目。

日高うまぶしアスパラ…見た目も美しく、甘くて柔らかい！ サラブレッドの馬糞、かつお節、昆布の残渣でつくられた堆肥で育ったアスパラ。

名前の由来は、馬堆肥の「馬」と「旨い」をかけあわせたもの。



4月15日(水)～21日(火)

日高町＜スリービレッジファーム＞

日高うまぶしアスパラ

２L、250g 1,380円













しまねずみファーム…アスパラ農園から瑞々しさをそのままに 上富良野町で若い夫婦が作るアスパラは、ホタテの貝殻や昆布など有機肥料をたっぷり使用するため、ミネラル感も味わえます。



4月22日(水)～29日(水・祝)

上富良野町＜しまねずみファーム＞

フラノラルム＆フラノブランシュ MIXアスパラ(グリーン３本・ホワイト３本)

1,296円













【しまねずみファームアスパラ使用】4月15日(水)～21日(火)【近鉄本店限定】【実演】札幌<札幌飛燕>アスパラコーンバターラーメン 1杯 1,800円【各日限定数150】



【しまねずみファームアスパラ使用】4月22日(水)～29日(水・祝) 【実演】富良野<ふらの和食すずかけ>富良野産アスパラとズワイガニ天丼 1折 2,592円【各日限定50】



【うまぶしアスパラ使用】4月15日(水)～21日(火)【近鉄本店限定】【実演】札幌<八軒苑>サロマ和牛希少部位ステーキうまぶしアスパラ添え(かいのみ×中落ちカルビ×スキヤキ) 1折 3,240円円【各日限定数50】



■見どころ３ イートインで味わえる海鮮丼や近鉄本店限定のお弁当、スイーツも外せない！

4月15日(水)～21日(火) 【イートイン】札幌 <シハチ鮮魚店>北海道産塩水うにのせ山盛り13種海鮮丼 1人前 3,990円【各日限定数30】



4月15日(水)～21日(火)【近鉄本店限定】【実演】函館<すし処雑魚亭>磯波 1折 3,240円【各日限定数30】



4月15日(水)～29日(水・祝) 【近鉄本店限定】【実演】中川町<道の駅なかがわ>とかち鹿追牛・道産牛ヒレステーキ三昧DX 1折 3,240円【各日限定数30】





4月22日(水)～29日(水・祝)【近鉄本店限定】【実演】西興部村<ミルクデザイン>北海道生いちごパフェ 1個 1,501円【各日限定数30】



4月15日(水)～29日(水・祝) 【実演】白老町<まいこのマドレーヌ>47シフォン １.キャラメル 12cm 1,728円 ２.ベリーベリー 12cm 1,836円



4月15日(水)～21日(火)【実演】札幌<ムラカミドーナツ>春のあーるぐれい 1個 324円【各日限定数100】



ウイング館２階イベントスペースでは北海道にまつわるグッズも販売 新千歳空港内最大級の雑貨セレクトショップ「Craft Studio」や北海道発ライフスタイルブランド「TNOC hokkaido」が初登場！



4月15日(水)～21日(火) 「Craft Studio」



槐喰熊6号 19,800円



ふくふくシマエナガST シマちゃん 1,760円



ラベンダーアロマディッシュセット キューブ 2,959円 ほか





4月22日(水)～28日(火) 「TNOC hokkaido」







１.SHIRT BIG SHAPE SHORT SLEEVES STRIPE 8,800円２. CAP DAY 3,520円 ３.NANO MESSENGER BAG 6,380円



ロコ・ソラーレ 本橋 麻里さん・藤澤 五月選手 トークショー開催



女子カーリングチームロコ・ソラーレ

本橋 麻里さん・藤澤 五月選手

トークショー



日本女子カーリングを牽引するロコ・ソラーレの本橋さん、藤澤選手による楽しいトークショーを開催。

◎４月15日(水)12:00～

◎２階ウエルカムガレリア

※４月15日(水)10:00からのハルカス・ニッポン博覧会オープニングセレモニーにもご参加いただく予定です。









※表示価格には、消費税が含まれています。

※画像はイメージです。

4月15日(水)～21日(火) 【イートイン】札幌<札幌飛燕>我流札幌塩ラーメン 1杯 1,650円【各日限定数100】4月22日(水)～29日(水・祝)【イートイン】札幌<麺処 白樺山荘>まるごと北海道ら～めん 1杯 1,980円【各日限定数50】4月15日(水)～29日(水・祝)【新千歳空港限定】札幌<ロイズ> ロイズ チョコレートワールドプチセット【クマ・ウシRCW】3種計10個 837円4月15日(水)～21日(火)【新千歳空港限定】【実演】小樽<小樽洋菓子舗ルタオ>ムースフロマージュパルフェ 1個 897円4月22日(水)～29日(水・祝)【新千歳空港限定】【初登場】【実演】帯広<ジャージーブラウン>うしのつの 1個 751円4月15日(水)～29日(水・祝)【新千歳空港限定】札幌<みれい菓>札幌カタラーナ 白桃マスカルポーネ 1本 1,620円4月15日(水)～29日(水・祝)【新千歳空港限定】札幌