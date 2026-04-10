家電EC「XPRICE本店」にて、東京ゼロエミポイントの対象家電をネット購入で完結できるサービスを2026年3月より開始！都内にお住まいの方でエアコン・冷蔵庫を安く買うなら今がチャンス！

エクスプライス株式会社

エクスプライス株式会社（本社：東京都墨田区）は、家電EC「XPRICE本店（https://www.xprice.co.jp(https://www.xprice.co.jp)）」にて、2026年3月より都内にお住まいの方限定で、東京ゼロエミポイントの申請から購入まで完結できるサービスを開始いたしました。

▼XPRICE本店 東京ゼロエミポイントで省エネ家電をお得に買い替え！

東京ゼロエミポイントで省エネ家電をお得に買い替え！

XPRICE本店にて、東京都が実施する「東京ゼロエミポイント」事業における対象家電（エアコン・冷蔵庫）の販売において、2026年3月よりネット購入のみで完結するサービスを提供開始いたしました。

東京ゼロエミポイント 特設ページはこちら :https://www.xprice.co.jp/b4.php?id=51154

対象製品をご購入いただいた場合、東京ゼロエミポイントの申請手続きについては当店が代表して行いますので、お客様ご自身での煩雑な申請作業は不要となります。

なお、エクスプライス株式会社は、東京都が実施する「東京ゼロエミポイント」登録事業者として認定されており、制度に準拠した形で対象製品の販売および申請支援を実施しております。

今後も当社は、お客様の利便性向上と環境負荷低減の両立に貢献してまいります。

■申請の流れ

以下の手順で、ご購入から申請までを一貫してスムーズに行うことが可能です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/28810/table/450_1_274ffd19aea01dc135a8c4aafdfe6613.jpg?v=202604101151 ]

該当の商品が、東京ゼロエミポイントの対象家電であるかどうかにつきましては、各商品詳細ページ内の専用案内枠を目印にご確認いただけます。

■対象となる方の条件

以下の3つの条件をすべて満たす方が対象です。

【1】 東京都内にお住まいの方

運転免許証などの公的書類で、都内の住所を証明できる方が対象となります。

【2】対象の家電を購入すること

省エネルギー性能の高い新品のエアコン・冷蔵庫・給湯器・照明器具の買い替え、またはエアコン、冷蔵庫の新規購入が対象となります。

【3】都内の住宅に設置すること

購入した家電は、東京都内の自宅に設置する必要があります。

なお、付与されるポイント相当額は、買替えの有無および購入条件等に応じて異なります。

詳細につきましては、対象条件をご確認ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/28810/table/450_2_522afa9c10c690f2d0c03093cd3fae35.jpg?v=202604101151 ]■購入対象期間

【買替及び長期使用家電からの買替の場合】

2027年3月31日まで

【新規購入の場合】※特定の商品のみ

2027年3月31日まで

【65歳以上の高齢者や障害のある方で★３以上のエアコン購入の場合】

2027年3月31日まで

※ 当店では現在お受付しておりません。

※予算の消化状況により期日が早まる可能性があります。

事前にご用意いただく書類、各種注意事項およびよくあるご質問等の詳細につきましては、特設ページにてご案内しております。

ご利用にあたっては、事前にご確認くださいますようお願いいたします。

東京ゼロエミポイント 特設ページはこちら :https://www.xprice.co.jp/b4.php?id=51154

■会社概要

会社名：エクスプライス株式会社 （英名：XPRICE Inc.）

URL ： https://corp.xprice.co.jp/

創業 ：2004年7月7日

代表者：代表取締役社長 清水 敏光

所在地：

本社 東京都墨田区江東橋4丁目26番5号 東京トラフィック錦糸町ビル6F

船橋物流センター 千葉県船橋市浜町2-4-7 MFLP船橋III1階

船橋第二物流センター 千葉県船橋市浜町2-6-25 MFLP船橋II 2階

資本金：1億円

事業内容：ECサイトの運営事業