B3リーグ 東京ユナイテッドバスケットボールクラブとサポーティングカンパニー契約締結

千株式会社

写真と食の力で子どもの幸せを創ることを目指す総合保育テックサービス「はいチーズ！」を提供する千株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：千葉伸明、以下 当社)は、株式会社東京ユナイテッドバスケットボールクラブ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：家本賢太郎）が運営するB3リーグ所属の東京ユナイテッドバスケットボールクラブとのサポーティングカンパニー契約を締結したことをお知らせいたします。

サポーティングカンパニー契約締結の背景

千株式会社は「みんな、笑顔になぁれ。」というコーポレートスローガンのもと、子どもたちの成長の瞬間を写真を通してご家庭に届けてきました。子どもたちが日々の活動のなかで見せる真剣な表情や笑顔を記録し、共有することで、かけがえのない思い出を未来へとつなげています。

東京ユナイテッドバスケットボールクラブは「バスケットボールやエンターテイメントを通じて新たな出逢いを生み出し、グローバル都市TOKYOにあたらしい人と人とのつながり（コミュニティ）を生み出すクラブ」を目指して活動を進めています。トップチームの活動に加え、スクール運営など次世代の育成にも積極的に取り組んでいます。子どもたちの夢を育み、地域社会の活性化に貢献する姿勢に強く共感し、このたびサポーティングカンパニー契約の締結に至りました。

本契約では当社がこれまで培ってきた写真撮影・販売のノウハウを活かし、スクールに通う子どもたちの活動を撮影・記録いたします。

写真を通じてスポーツに打ち込む姿を記録し、子どもたちの夢を後押ししてまいります。

東京ユナイテッドバスケットボールクラブとは

東京ユナイテッドバスケットボールクラブは、東京都江東区をホームタウンとする、B3リーグに所属するプロバスケットボールクラブです。

バスケットボールやスポーツを通じてつながりあう「TOKYOの新しいコミュニティ」を目指し、トップチームの活動に加えてアカデミーやスクール事業を通じて、地域の子どもたちの健全な成長促進と地域社会の活性化に貢献しています。

東京ユナイテッドバスケットボールクラブ公式ホームページ：https://tubc.tokyo/

≪はいチーズ！とは≫

「はいチーズ！（https://sencorp.co.jp/service）」は『こどもにピース』をコンセプトに、保育園・幼稚園など子どもを預かる施設や保護者とともに子どもの幸せを育むことを目指す、総合保育テックサービスです。

運動会や発表会など季節行事の写真撮影から販売、問い合わせ対応まで、トータルでサポートする写真に特化したインターネット写真販売「はいチーズ！フォト」をはじめ、保育ICT「はいチーズ！システム」、アルバム制作「はいチーズ！アルバム」、動画撮影「はいチーズ！ムービー」で子どもの記憶や記録を残し、給食・食育サービス「はいチーズ！ベジ」では子どもの健やかな成長を支援します。未来ある子どもたちの人生がより豊かで幸せに溢れたものになるように、心と身体の両面へアプローチするサービスを提供しています。

≪千株式会社 会社概要≫

代表取締役社長：千葉伸明

本社 ：東京都千代田区紀尾井町1番3号

東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー14F

設立 ：2004年10月

HP ：https://sencorp.co.jp

はいチーズ！は、千株式会社の登録商標です。

千株式会社

【本件に関する報道機関からのお問い合わせ先】

千株式会社 広報グループ 担当：吉武、椛沢

TEL：03-6266-6662 E-mail:pr@sencorp.co.jp