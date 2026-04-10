「Ungrid(アングリッド)」仙台PARCO店が2026年4月10日(金)にリニューアルオープン
MARK STYLER株式会社（代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区）が運営するファッションブランド「Ungrid(アングリッド)」は、2026年4月10日(金)仙台PARCO 5階にリニューアルオープンいたします。
Ungrid 仙台PARCO店 リニューアルオープン
リニューアルオープンを記念して限定商品もご用意いたします。
ぜひこの機会にUngrid仙台PARCO店にお立ち寄りください。
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
【店舗概要】
店名名：Ungrid 仙台PARCO店
オープン日：2026年4月10日(金)
所在地：宮城県仙台市青葉区中央1-2-3仙台パルコ 5F
営業時間：10:00～20:00
電話番号：022-774-8293
限定商品
限定アイテム
ボートネックビッグシルエットロングスリーブTee
価格：7,700円(税込)
カラー：アイボリー/ネイビー
サイズ：フリーサイズ
限定ショッパー配布
限定ショッパー
商品をご購入いただいたお客様には、今季のシーズンのキーカラーでもあるピンクの限定ショッパーにて商品をお渡しいたします。
※なくなり次第終了となります
▪Ungridシーズンコンセプト
「Margin」
陽光に照らされて心地の良い時間。
流れていく日常の中で
自身と向き合い
今まで過ごした長い年月は
旅をしてきたような感覚。
時間と感情を繋ぎ合わせるようにして
また新たな自分と出会う。
どこまでもリラックスした空気感は
この先も続き
自由で豊かな未来を想像する。
そこに少しの遊び心をエッセンスとした
色彩やマテリアルが詰まった今季のコレクション。
追い求めすぎる事なく
軽やかな日々を過ごせますように。
▪Ungrid ブランドコンセプト
Live“un grid”
枠にとらわれず生きよう。
着心地のよい服は心を豊かに、個性あるデザインは日常に刺激を。
それらはあなたの毎日に幸せと自信をもたらすでしょう。
自分らしい私と理想の私。
Ungrid はたくさんの女性達が「なりたい私へなる」
お手伝いができればと願っています。
今日もあなたが思い描いた自分を心から楽しめますように。
▪Ungrid オフィシャルサイト/SNS
HP：http://ungrid.jp/
ONLINE STORE ：http://runway-webstore.com/ungrid/
X：https://twitter.com/Ungrid_ (@Ungrid_)
Instagram：https://instagram.com/ungrid_official/ (@ungrid_official)
Facebook：https://www.facebook.com/Ungridofficial