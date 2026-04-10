「Ungrid(アングリッド)」仙台PARCO店が2026年4月10日(金)にリニューアルオープン

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MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社（代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区）が運営するファッションブランド「Ungrid(アングリッド)」は、2026年4月10日(金)仙台PARCO 5階にリニューアルオープンいたします。






Ungrid 仙台PARCO店 リニューアルオープン




リニューアルオープンを記念して限定商品もご用意いたします。


ぜひこの機会にUngrid仙台PARCO店にお立ち寄りください。


皆さまのご来店を心よりお待ちしております。



【店舗概要】


店名名：Ungrid 仙台PARCO店


オープン日：2026年4月10日(金)


所在地：宮城県仙台市青葉区中央1-2-3仙台パルコ 5F


営業時間：10:00～20:00


電話番号：022-774-8293





限定商品




限定アイテム

ボートネックビッグシルエットロングスリーブTee


価格：7,700円(税込)


カラー：アイボリー/ネイビー


サイズ：フリーサイズ








限定ショッパー配布




限定ショッパー

商品をご購入いただいたお客様には、今季のシーズンのキーカラーでもあるピンクの限定ショッパーにて商品をお渡しいたします。


※なくなり次第終了となります








▪Ungridシーズンコンセプト



「Margin」



陽光に照らされて心地の良い時間。



流れていく日常の中で


自身と向き合い


今まで過ごした長い年月は


旅をしてきたような感覚。



時間と感情を繋ぎ合わせるようにして


また新たな自分と出会う。



どこまでもリラックスした空気感は


この先も続き


自由で豊かな未来を想像する。



そこに少しの遊び心をエッセンスとした


色彩やマテリアルが詰まった今季のコレクション。



追い求めすぎる事なく


軽やかな日々を過ごせますように。





▪Ungrid ブランドコンセプト



Live“un grid”


枠にとらわれず生きよう。



着心地のよい服は心を豊かに、個性あるデザインは日常に刺激を。


それらはあなたの毎日に幸せと自信をもたらすでしょう。



自分らしい私と理想の私。



Ungrid はたくさんの女性達が「なりたい私へなる」


お手伝いができればと願っています。



今日もあなたが思い描いた自分を心から楽しめますように。





▪Ungrid オフィシャルサイト/SNS


HP：http://ungrid.jp/


ONLINE STORE ：http://runway-webstore.com/ungrid/


X：https://twitter.com/Ungrid_ (@Ungrid_)


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