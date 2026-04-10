「Ungrid(アングリッド)」仙台PARCO店が2026年4月10日(金)にリニューアルオープン

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社（代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区）が運営するファッションブランド「Ungrid(アングリッド)」は、2026年4月10日(金)仙台PARCO 5階にリニューアルオープンいたします。

Ungrid 仙台PARCO店 リニューアルオープン

リニューアルオープンを記念して限定商品もご用意いたします。

ぜひこの機会にUngrid仙台PARCO店にお立ち寄りください。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

【店舗概要】

店名名：Ungrid 仙台PARCO店

オープン日：2026年4月10日(金)

所在地：宮城県仙台市青葉区中央1-2-3仙台パルコ 5F

営業時間：10:00～20:00

電話番号：022-774-8293

限定商品

限定アイテム

ボートネックビッグシルエットロングスリーブTee

価格：7,700円(税込)

カラー：アイボリー/ネイビー

サイズ：フリーサイズ

限定ショッパー配布

限定ショッパー

商品をご購入いただいたお客様には、今季のシーズンのキーカラーでもあるピンクの限定ショッパーにて商品をお渡しいたします。

※なくなり次第終了となります

▪Ungridシーズンコンセプト

「Margin」

陽光に照らされて心地の良い時間。

流れていく日常の中で

自身と向き合い

今まで過ごした長い年月は

旅をしてきたような感覚。

時間と感情を繋ぎ合わせるようにして

また新たな自分と出会う。

どこまでもリラックスした空気感は

この先も続き

自由で豊かな未来を想像する。

そこに少しの遊び心をエッセンスとした

色彩やマテリアルが詰まった今季のコレクション。

追い求めすぎる事なく

軽やかな日々を過ごせますように。

▪Ungrid ブランドコンセプト

Live“un grid”

枠にとらわれず生きよう。

着心地のよい服は心を豊かに、個性あるデザインは日常に刺激を。

それらはあなたの毎日に幸せと自信をもたらすでしょう。

自分らしい私と理想の私。

Ungrid はたくさんの女性達が「なりたい私へなる」

お手伝いができればと願っています。

今日もあなたが思い描いた自分を心から楽しめますように。

▪Ungrid オフィシャルサイト/SNS

HP：http://ungrid.jp/

ONLINE STORE ：http://runway-webstore.com/ungrid/

X：https://twitter.com/Ungrid_ (@Ungrid_)

Instagram：https://instagram.com/ungrid_official/ (@ungrid_official)

Facebook：https://www.facebook.com/Ungridofficial