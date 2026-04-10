【フライングタイガー】手間要らずで広がる“泡の世界”！人気の『シャボン玉メーカー』が1週間限定「お試しプライス」に。
Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan株式会社／本社：東京都渋谷区神宮前／代表取締役：松山恭子）（以降「フライングタイガー」）は、シーズンを楽しむインスピレーションをご提供する、北欧デンマーク発のユニークなデザイン雑貨ストアです。
カテゴリーとして初登場となる新商品や、SNS等で話題の人気商品を、より多くの方にお届けするための特別企画、フライングタイガーの「お試しプライス」。2026年4月17日（金）～4月23日（木）の1週間は、シャボン玉を自動で大量に発射してくれる人気アイテム『シャボン玉メーカー』が対象となります。
本体にシャボン玉液を入れて、ボタンを押すだけ。次々と広がるシャボン玉に、思わず夢中になること間違いなしの一品です。通常価格3,300円（税込）が、期間限定で1,650円（税込）となるこの機会に、ぜひ店頭で"お試し"ください。
＊商品はなくなり次第終了となります。
＊期間終了後は通常価格（3,300円（税込））となります。
『シャボン玉メーカー』のご紹介
▼実際の使用シーン（動画）
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4UEWpuRXs4E ]
『シャボン玉メーカー』は、コンパクトで持ち運びやすく、ポップなカラーリングなので、公園やピクニックなどのレジャーにぴったりなアイテム。シャボン玉を飛ばして遊ぶのはもちろん、たくさんの泡が広がる中で写真を撮れば、思わず人にシェアしたくなるような仕上がりになります。手を汚さずに楽しめるのも、うれしいポイントです。
＜本動画について＞フライングタイガーの公式スタッフアンバサダーである「サリー（Sally）」（表参道ストア店長）のSNS投稿素材よりご紹介。SNSアカウントでは、独自の視点から、ブランド＆商品の魅力を、"リアルに" "身近に"発信しています。
Instagramアカウントはこちら
https://www.instagram.com/flyingtigerjp_sally/
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https://www.tiktok.com/@flyingtigerjp_sally
【商品詳細】
○サイズ：約17.5cm（高さ）×19cm（幅）×18.6cm（奥行）
○電源：単三電池6個 （別売り）でご使用いただけます。
〇対象年齢：3歳以上
○その他の特徴：
・本体背面のファンと手前の吹き具が回転し、シャボン玉が自動で飛び出します。
・本体手前のタンクに、シャボン玉液を簡単に補充できます。
・手を汚さずに遊べるので、小さなお子さまでも安心です。
・コンパクトサイズで持ち運びやすく、公園やピクニックなどのおでかけにもぴったりです。
「お試しプライス」でご体験ください！
人気アイテムをアフォーダブルなプライスで！1週間限定の特別価格で、この『シャボン玉メーカー』をお試しください。
＜1週間限定「お試しプライス」＞
■期間：2026年4月17日（金）～4月23日（木）
■対象商品：シャボン玉メーカー
■販売価格：通常価格3,300円（税込）を期間限定価格1,650円（税込）でご提供
●販売店舗：全国の店舗（店舗一覧はこちら(https://blog.jp.flyingtiger.com/shoplist)）、オンラインストア（楽天市場ストア(https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/)）
＊商品はなくなり次第終了となります。
＊期間終了後は通常価格（3,300円（税込））となります。
アイテムを楽天市場ストアでみる :
https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/
■Flying Tiger Copenhagenとは
1995年に北欧デンマーク・コペンハーゲンで誕生し、現在では、ヨーロッパを中心に世界中にストアを展開するユニークなデザイン雑貨ストアです。ユーモアや色彩に富んだスカンジナビアンデザイン、アフォーダブルなプライスを通じて、驚きとエンターテイメントにあふれるショッピング・エクスペリエンスをご提供します。日本では北海道、青森、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、岡山、山口、愛媛、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄に全64店舗を出店しています。＊2026年4月10日現在
<ブランド＞
ブランドサイト：https://blog.jp.flyingtiger.com/
楽天市場ストア：https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/
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＜公式スタッフアンバサダー＞
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※価格は税込みです。 価格は配信日時点のもので、変更になる可能性があります。商品は、在庫がなくなり次第終了となります。