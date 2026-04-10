【フライングタイガー】手間要らずで広がる“泡の世界”！人気の『シャボン玉メーカー』が1週間限定「お試しプライス」に。

Zebra Japan株式会社

Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan株式会社／本社：東京都渋谷区神宮前／代表取締役：松山恭子）（以降「フライングタイガー」）は、シーズンを楽しむインスピレーションをご提供する、北欧デンマーク発のユニークなデザイン雑貨ストアです。

カテゴリーとして初登場となる新商品や、SNS等で話題の人気商品を、より多くの方にお届けするための特別企画、フライングタイガーの「お試しプライス」。2026年4月17日（金）～4月23日（木）の1週間は、シャボン玉を自動で大量に発射してくれる人気アイテム『シャボン玉メーカー』が対象となります。

本体にシャボン玉液を入れて、ボタンを押すだけ。次々と広がるシャボン玉に、思わず夢中になること間違いなしの一品です。通常価格3,300円（税込）が、期間限定で1,650円（税込）となるこの機会に、ぜひ店頭で"お試し"ください。



＊商品はなくなり次第終了となります。

＊期間終了後は通常価格（3,300円（税込））となります。

『シャボン玉メーカー』のご紹介

▼実際の使用シーン（動画）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4UEWpuRXs4E ]

『シャボン玉メーカー』は、コンパクトで持ち運びやすく、ポップなカラーリングなので、公園やピクニックなどのレジャーにぴったりなアイテム。シャボン玉を飛ばして遊ぶのはもちろん、たくさんの泡が広がる中で写真を撮れば、思わず人にシェアしたくなるような仕上がりになります。手を汚さずに楽しめるのも、うれしいポイントです。

＜本動画について＞フライングタイガーの公式スタッフアンバサダーである「サリー（Sally）」（表参道ストア店長）のSNS投稿素材よりご紹介。SNSアカウントでは、独自の視点から、ブランド＆商品の魅力を、"リアルに" "身近に"発信しています。

Instagramアカウントはこちら

https://www.instagram.com/flyingtigerjp_sally/

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【商品詳細】

○サイズ：約17.5cm（高さ）×19cm（幅）×18.6cm（奥行）

○電源：単三電池6個 （別売り）でご使用いただけます。

〇対象年齢：3歳以上

○その他の特徴：

・本体背面のファンと手前の吹き具が回転し、シャボン玉が自動で飛び出します。

・本体手前のタンクに、シャボン玉液を簡単に補充できます。

・手を汚さずに遊べるので、小さなお子さまでも安心です。

・コンパクトサイズで持ち運びやすく、公園やピクニックなどのおでかけにもぴったりです。

「お試しプライス」でご体験ください！

人気アイテムをアフォーダブルなプライスで！1週間限定の特別価格で、この『シャボン玉メーカー』をお試しください。

＜1週間限定「お試しプライス」＞

■期間：2026年4月17日（金）～4月23日（木）

■対象商品：シャボン玉メーカー

■販売価格：通常価格3,300円（税込）を期間限定価格1,650円（税込）でご提供

●販売店舗：全国の店舗（店舗一覧はこちら(https://blog.jp.flyingtiger.com/shoplist)）、オンラインストア（楽天市場ストア(https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/)）

＊商品はなくなり次第終了となります。

＊期間終了後は通常価格（3,300円（税込））となります。

アイテムを楽天市場ストアでみる :https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/

■Flying Tiger Copenhagenとは

1995年に北欧デンマーク・コペンハーゲンで誕生し、現在では、ヨーロッパを中心に世界中にストアを展開するユニークなデザイン雑貨ストアです。ユーモアや色彩に富んだスカンジナビアンデザイン、アフォーダブルなプライスを通じて、驚きとエンターテイメントにあふれるショッピング・エクスペリエンスをご提供します。日本では北海道、青森、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、岡山、山口、愛媛、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄に全64店舗を出店しています。＊2026年4月10日現在

<ブランド＞

ブランドサイト：https://blog.jp.flyingtiger.com/

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＜公式スタッフアンバサダー＞

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※価格は税込みです。 価格は配信日時点のもので、変更になる可能性があります。商品は、在庫がなくなり次第終了となります。