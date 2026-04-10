母の日に“特別なひととき”を贈る、HUGEst.の限定ギフトが今年も登場！「選べるフラワーボックスとフォンダンショコラ3個セット」を4月10日より数量限定・期間限定で販売。

株式会社ＨＵＧＥ母の日限定ギフト「選べるフラワーボックスとフォンダンショコラ3個セット」を数量限定・期間限定で販売いたします。

東京・横浜を中心に国内外でレストランを展開する株式会社HUGE（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO：新川 義弘）は、公式オンラインストア「HUGEst.」および楽天市場店にて、母の日限定ギフト「選べるフラワーボックスとフォンダンショコラ3個セット」を2026年4月10日（金）より数量限定・期間限定で販売いたします。

■今年も母の日に“想いを届ける”特別なギフトを限定販売

母の日限定ギフト「選べるフラワーボックスとフォンダンショコラ3個セット」を数量限定・期間限定で販売いたします。

日頃の感謝を伝える母の日に向けて、見た目にも華やかな生花のフラワーボックスと、濃厚な味わいのフォンダンショコラをセットにした特別なギフトをご用意しました。

フラワーボックスは、ピンクとホワイトの2色から選べる仕様とし、贈る相手のイメージや好みに合わせてお選びいただけます。

また、フォンダンショコラはしっとりと焼き上げており、ご自宅で温めることで中からチョコレートがとろけ出す、贅沢な味わいをお楽しみいただけます。

■「選べるフラワーボックスとフォンダンショコラ3個セット」について

母の日限定ギフト「選べるフラワーボックスとフォンダンショコラ3個セット」を数量限定・期間限定で販売いたします。

本商品は、華やかな生花のフラワーボックスと本格スイーツを組み合わせた、母の日限定のギフトセットです。選べるフラワーボックスと、とろける口どけが魅力のフォンダンショコラが、贈る方にも贈られる方にも、特別なひとときを演出します。

今年の母の日は、見た目にも味わいにもこだわった、心あたたまる贈り物を。

HUGEst.のギフトが、日頃の感謝の気持ちをそっとお届けします。

■商品特徴選べるフラワーボックス（ピンク／ホワイト）選べるフラワーボックス（ピンク／ホワイト）

昨年ご好評をいただいたフラワーボックスを、今年はピンクとホワイトの2色展開でご用意しました。

カーネーションを中心に、色鮮やかな花々をバランスよく組み合わせた、やさしく上品なデザインに仕上げています。

すべてオリジナルデザインのため、ひとつひとつ異なる表情を持つ特別なフラワーボックスです。

本格フォンダンショコラ（3個セット）本格フォンダンショコラ（3個セット）

温めることで中から濃厚なガナッシュがとろけ出す、本格的なフォンダンショコラです。

鎌倉のチョコレート専門店「CHOCOLATE BANK」のチョコレートを使用し、5種類のクーベルチュールをバランスよくブレンド。さらに、レミーマルタンの芳醇な香りが広がる、大人のための贅沢な味わいに仕上げています。

■商品詳細

商品名：選べるフラワーボックスとフォンダンショコラ3個セット

内容：

・生花フラワーボックス（ピンク／ホワイトから選択可能）

・フォンダンショコラ 3個

価格：6,480円（税込）

※送料無料でお届けします。

※メッセージカード付き

※ギフトバッグは別料金でご用意しております。

※箱のサイズは以下の通りです。

フォンダンショコラ／19.7cm×7.2cm×6.5cm

フラワーボックス／8.1cm×8.1cm×8.2cm（外寸・蓋の状態）

■フラワーボックスの注意事項

本商品には新鮮な生花を使用しております。ご購入前に以下の点をご確認ください。

■商品の特性について

・生花のため、季節や気温、環境によりお花の持ちが異なります。

・花びらは繊細なため、多少の傷みや切れが生じる場合がございます。

・掲載写真はイメージです。お花の色味や形には個体差がございます。

・花材の入荷状況により、写真と異なる品種・色合いでお届けする場合がございます。

■配送・お受け取りについて

・配送中の揺れや温度変化により、花の状態が多少変化する場合がございます。

・商品到着後は、すぐに状態をご確認いただき、必要に応じて水分補給をお願いいたします。

■返品・交換について

・生花の特性上、お客様都合による返品・交換は承っておりません。

・万が一、著しい傷みや破損があった場合は、商品到着後12時間以内にご連絡ください。

■発送スケジュールのご案内

本商品は数量限定での販売となり、予定数に達し次第、販売期間内であっても終了となります。

また、本商品はクロネコヤマト（冷蔵便）にて東京より発送いたします。

母の日当日にお届けをご希望の方は、以下スケジュールを必ずご確認ください。

■ご注文・お届けスケジュール

・ご注文締切：5月7日（木）13:00まで

・キャンセル締切：5月3日（日）10:00まで

・発送日：5月8日（金）

・お届け予定日：発送翌日（5月10日予定）

■お届け日について（ご注意）

以下の地域は、翌々日以降のお届けとなります。

北海道・九州・沖縄 広島県（福山市を除く） 島根県（松江市・安来市を除く） 山口県 → ＋1日

その他離島 → ＋2日

また、北海道・沖縄・離島など一部地域につきましては、別途送料600円を頂戴いたします。

■ご注文時のご注意

※ご入金確認後の発送となります。

※銀行振込・コンビニ払いをご利用の場合はご注意ください。

※締切後のご注文は承ることができません。

※母の日商品以外との同梱はできかねます。

■「選べるフラワーボックスとフォンダンショコラ3個セット」購入先

母の日限定ギフト「選べるフラワーボックスとフォンダンショコラ3個セット」を数量限定・期間限定で販売いたします。

■「選べるフラワーボックスとフォンダンショコラ3個セット」専用ページ

・HUGEst.公式ストア：https://huge-ish.stores.jp/items/67e5f6844c088e290c16fbef

・HUGEst.楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/hugestore/labo_gift_04/

■母の日ギフトページ

・HUGEst.公式ストア：https://huge-ish.stores.jp/?category_id=69d4a825691ebd1ac2636b49

・HUGEst.楽天市場店： https://www.rakuten.ne.jp/gold/hugestore/event/mothersday/

【会社概要】

会社名：株式会社HUGE

代表者：新川 義弘

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-10-37 CASCAFE HARAJUKU3F

WEB：https://www.huge.co.jp

公式instagram：https://www.instagram.com/huge_restaurant

「街の資産となる」という想いの元、2005年に創業。2025年9月には創立20周年を迎えた。RIGOLETTO（リゴレット）やHacienda del cielo（アシエンダ デル シエロ）など国内外に47店舗を展開。その街に求められているものは何なのかを考え、チェーン展開ではなく一つ一つ丁寧に街に合わせたレストラン創りをしています。また「スパニッシュイタリアン」や「モダンメキシカン」、「モダンアジアン」など独自の食のジャンルを確立し、レストランを通して新しい文化を創る役割も担っています。HUGEのレストランだからこそ体験できる、‟日常の中の非日常”をお楽しみください。