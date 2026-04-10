『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』 手のひらサイズの「DIGIMON BEATBREAK ちびぐるみ」を４月17日（金）よりモーリーファンタジー・PALOにて展開開始

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、フジテレビほかにて放送中のTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』のプライズゲーム用景品「DIGIMON BEATBREAK ちびぐるみ」を、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて４月17日（金）より順次展開いたします。

本景品は、株式会社イオンファンタジーと株式会社バンダイナムコアミューズメントの二社限定プライズです。

◆詳細・展開店舗一覧はこちら：https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#digimon(https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#digimon)

限定プライズゲーム用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式Xで「DIGIMON BEATBREAK ちびぐるみ プライズコンプリートセット」が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。

■『DIGIMON BEATBREAK』の登場するキャラクターたちの手のひらサイズの「ちびぐるみ」が登場！

TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』のちびぐるみが登場。「天馬トモロウ」と相棒の「ゲッコーモン」、「沢城キョウ」と相棒の「ムラサメモン」手のひらサイズのかわいい「DIGIMON BEATBREAK ちびぐるみ」の全４種を展開いたします。

「DIGIMON BEATBREAK」プライズゲーム用景品 概要

景品：DIGIMON BEATBREAK ちびぐるみ 全４種

展開期間：2026年４月17日（金） ～ 無くなり次第終了

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、クレーン横丁、Feedy Arcade、モーリーオンライン

「DIGIMON BEATBREAK」 プライズゲーム用景品

DIGIMON BEATBREAK ちびぐるみ 全４種

たて約11cm

天馬トモロウ、ゲッコーモン、沢城キョウ、ムラサメモンのちびぬいぐるみ。

「ちびぐるみ」シリーズとは？…「ち」びっとフォルムが愛くるしい！まっすぐな瞳に「び」びっときちゃう！人気のぬいぐるみシリーズです。

■「DIGIMON BEATBREAK ちびぐるみ プライズコンプリートセット」が当たるSNSキャンペーンを開催！

限定プライズ用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式Xでは、「DIGIMON BEATBREAK ちびぐるみ プライズコンプリートセット」が抽選で３名さまに当たるSNSキャンペーンを開催いたします。詳細は公式アカウントをご確認ください。

応募方法：下記の方法でご応募ください。

モーリーファンタジー公式Xをフォローし、指定ポストをリポスト

応募期間：2026年４月10日(金) 11：00 ~ ４月17日(金)

モーリーファンタジー公式X：https://x.com/mollyfantasy_of

●オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」とは

オンラインクレーンゲームなら「モーリーオンライン」！スマートフォンやパソコンからインターネットを使ってクレーンゲームが24時間いつでもどこからでも楽しめるサービスです。モーリーファンタジー・PALOでしか手に入らないオリジナル景品も多数ラインナップ。獲得した景品は送料無料でお客さまのご自宅へお届けいたします。（一部セット発送対象景品は除く）

新規会員登録と電話番号認証をすると、プレイポイント500MP(500円相当)をプレゼント！さらに新規会員登録から5日間毎日もらえる無料プレイチケット1枚もプレゼント！

公式サイト：https://www.molly.online/

モーリーオンライン紹介ページ：https://www.fantasy.co.jp/mollyonline/

モーリーオンライン公式X：https://x.com/MOLLYONLINE_of

(C) 本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション

※画像はイメージです。

※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。

※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。

※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。