DAM 2026年冬アニメ主題歌カラオケランキングTOP50発表『葬送のフリーレン』第2期オープニングテーマMrs. GREEN APPLE「lulu.」が1位

株式会社第一興商

株式会社第一興商は、DAMにおける2026年冬に放送・配信されたアニメ主題歌を対象としたカラオケランキングを調査しました。

アニソン界の権威である音楽評論家・冨田明宏氏が冬アニメランキングを解説します。

■音楽評論家・冨田明宏氏による冬アニメ主題歌カラオケランキング解説

調査期間：2026年3月1日～3月31日音楽評論家・冨田明宏氏

日本を代表するJ-POPシーンのビッグネームたちがアニメ主題歌を主戦場に激しいバトルを繰り広げているような、すさまじく豪華なランキングである。1位は名実ともに現在のJ-POPシーンを牽引するMrs. GREEN APPLEが担当した『葬送のフリーレン 第2期』オープニングテーマ「lulu.」、そして2位は『呪術廻戦』との濃密なコラボレーションを繰り広げてきたKing Gnu「AIZO」。Mrs. GREEN APPLEはもはや【国民的人気×覇権アニメの続編主題歌】という“鬼に金棒”状態のため当然の結果と言えるが、「AIZO」はKing Gnuらしからぬアニソン的な疾走感とサビのパワフルなポップネスがカラオケでウケている要因ではないだろうか。

強烈なメッセージ性を帯びた歌詞が『【推しの子】第3期』と奏功し素晴らしいオープニングテーマとなったちゃんみな「TEST ME」が5位、そしてエンディングテーマとして鮮烈な余韻を演出したなとり「セレナーデ」が3位と、原作の強いヒットタイトルが上位を占める中、Netflixオリジナルアニメであり劇場でも限定公開ながら大ヒットを記録した『超かぐや姫！』から「ray 超かぐや姫！Version」が4位と大健闘。かぐや役の夏吉ゆうこ、月見ヤチヨ役の早見沙織と声優界でも屈指の歌唱力を誇る両名によるBUMP OF CHICKENの大ヒットナンバーのカバーであり、TAKU INOUEのアレンジも素晴らしい。感動的な作品の余韻をカラオケで追体験するのもアニソンカラオケの醍醐味。BUMP OF CHICKENのオリジナルは2014年発表だが、10年以上の時を経て「ray」が新たなアニソンのアンセムになったと言えそうだ。

アニソン界のトップランナーとして八面六臂の活躍を見せ続けているオーイシマサヨシ「ニンゲン」、「GA-TAN GO-TON」のスマッシュヒット以降アニソン・アーティストとして頭角を現し始めた中島怜「おきらくぜ～しょん」など、HANAや星街すいせいといった常に耳目を集める新進気鋭のアーティストたちもひしめく中で“これぞアニソン”な楽曲で大健闘していることも改めて特筆しておきたい。アニソン・シーンがJ-POPの主戦場と化す中で、改めて“歌いたくなる良いアニソンとは？”について考えさせられるランキングとなった。

■DAM 2026年冬アニメ主題歌 カラオケランキング TOP50（1位～25位）

※バージョンが複数ある楽曲は、同一曲として集計／放送が期をまたぐ作品で楽曲が前期と同じ場合は原則対象外

■冨田明宏 プロフィール

音楽評論家／音楽プロデューサー

アニメ音楽専門誌『リスアニ！』のスーパーバイザー

内田真礼や飯田里穂など声優アーティストのサウンドプロデュース

YouTube音楽メディア『AMJ-Anime Music Journal-』を音楽ライター澄川龍一氏と共に配信。

およそ20年にわたり業界で活躍してきた2人の専門家が、昨今世界で注目を集める日本アニメ作品にまつわる音楽を、楽曲レビュー／作品評論／ライブレポート／時事ネタなどさまざまな角度から解説します。

■DAMアニメ部

“アニカラするなら、やっぱ、DAMだね！”をコミュニケーションワードとして、アニメファンのニーズに応えながらDAMの楽曲ラインアップやアニメ映像の充実に取り組んでいます。

■関連サイト

・DAMオフィシャルサイト内テーマ・ランキングページ：

https://www.clubdam.com/feature/standard/winter_anime_ranking_2026.html(https://www.clubdam.com/feature/standard/winter_anime_ranking_2026.html)

・YouTubeチャンネル『AMJ-Anime Music Journal-』：

https://www.youtube.com/@AnimeMusicJournal(https://www.youtube.com/@AnimeMusicJournal)