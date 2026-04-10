【CYBEX】衝突時のエネルギーを分散。最新のインパクトシールドを搭載した「PALLAS G3」が登場

CTP JAPAN株式会社

ドイツのペアレンティング用品ブランド「CYBEX（サイベックス）」（CTP JAPAN株式会社、本社：東京都渋谷区）は、15ヶ月頃から12歳頃まで使用可能なロングユース・チャイルドシートの最新モデル「PALLAS G3（パラス G3）」を4月24日（金）に発売します。

チャイルドシートの安全性能において、その真価を左右するのは「正しく装着されていること」です。PALLAS G3が採用した「インパクトシールド」は、従来の5点式ハーネスに代わり、より直感的かつ簡易的な操作を目指して設計されました。

シンプルな手順でかつ簡単に正しい装着が完了するPALLAS G3は、ミスユースを減らすだけでなく、走行中のお子さまの「抜け出し」も抑制。目的地に到着するまで「正しく装着され、その状態を維持しやすくする」という一貫した設計思想が、製品本来の保護性能を適切に引き出すための、大切な基盤となります。

PALLAS G3の主要機能と特長

1. エアバッグ技術からインスパイアされた「インパクトシールド」

【PALLAS G3アップデートポイント】

安全性：刷新された形状が、衝撃エネルギーをより均一に分散

インパクトシールドの形状を最適化したことで、衝突時の圧力をよりバランス良く分散させることが可能に。身体の特定部位への負荷の偏りを防ぎ、あらゆる衝突シナリオにおいて極めて安定した保護性能を発揮します。

快適性：腹部との「ゆとりスペース」の確保

刷新された設計により、腹部とインパクトシールドの間に十分なゆとりを確保。安全性を維持しながらも、身体への物理的な圧迫感を最小限に抑えることで、より開放的でストレスのない乗車環境を実現しました。

前面のインパクトシールドが、衝突時のエネルギーを広い面で受け止め、頭部や首への衝撃を分散させます。従来のハーネスシステムと比較して、正面衝突時における首への負担を最大25％軽減*します。

（ *当社調べ：前向き装着時、5点式シートベルト製品使用との比較。R129基準による社内テスト結果。）

2. 眠っても安心「リクライニングヘッドレスト」

CYBEX独自のリクライニングヘッドレストを後方へ倒すことで、頭部をチャイルドシートのセーフティーゾーン内に保ちやすくし、側面衝突時の安全性を最大7倍向上*させます。

*同一製品（HIC36）におけるADAC側面衝突テストで、頭部がセーフティーゾーン外にある場合との比。

3. 12歳頃まで使える「2-IN-1」ロングユース設計

お子さまの成長に合わせて、15ヶ月頃から12歳頃（身長150cm）まで、1台で対応可能です。

チャイルドシートモード（身長76cm（月齢15ヵ月をこえて）～105cm）：インパクトシールドを使用して、お子さまを安全に保持します。

ジュニアシートモード（身長100cm~150cm）：インパクトシールドを取り外し、車両のシートベルトを使用してジュニアシートとして使用します。

4. 快適性を追求した「エアベンチレーションシステム」

日本の高温多湿な環境に配慮し、シート全体に空気の通り道を確保。メッシュファブリックを採用し、長時間のドライブでも蒸れにくく快適な座り心地を提供します。

安全への取り組み

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）は2024年9月、「身長150cm未満はチャイルドシート・ジュニアシートの使用を推奨」とする指針*を発表しました。PALLAS G3は、この推奨基準を満たし、お子さまの成長に合わせて高い安全性を提供します。

*出典元： https://jaf.or.jp/common/news/2024/20240913-001

【商品概要】

商品名：PALLAS G3

価格：41,000円（税込価格45,100円）

重さ：8.9kg

サイズ：幅59.5cm×奥行き40.5cm×高さ59cm~81cm

適合規格：UN R129/04

身長基準：76cm ～150cm

参考年齢：生後15ヶ月～12歳頃まで

展開カラー：ムーンブラックプラス、ストーングレープラス、アーモンドベージュプラス、ストーミーブループラス

製品詳細URL：https://cybex-japan.com/pages/pallas-g3

＜CYBEX（サイベックス）について＞ CYBEXは、安全性・デザイン性・機能性が世界で高く評価されている、ドイツのペアレンティング（ベビー用品）ブランドです。Design（ユニークなデザイン）・Safety（卓越した安全性とクオリティ）・Function（インテリジェントな機能性）という３つの柱を重視した製品開発（＝CYBEX D.S.F. Innovation Principle）は、安全性に対する数々の高い公的評価や、デザインに関する数多くの受賞につながっています。

＜CTP JAPAN株式会社について＞ CTP JAPAN株式会社は、日本のペアレンツに最適化された製品を確実にお届けするために設立された専門商社で、CYBEX製品の「正規輸入総代理店」です。

サイベックス公式ホームページ：https://cybex-online.com/ja-jp