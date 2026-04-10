Persefoni、Amazonの「Sustainability Exchange」において排出量測定・報告ソリューションとして選定

PERSEFONI AI INC.

炭素会計およびサステナビリティ／非財務データ管理プラットフォームを提供するPersefoni（パーセフォニ）は、このたびAmazonが提供するサステナビリティ関連リソースプラットフォーム「Amazon Sustainability Exchange(https://sustainabilityexchange.amazon.com/focus-areas/measurement#measurement-tools)」において、排出量測定および報告ソリューションとして選定されたことをお知らせします。

Amazon Sustainability Exchangeは、企業がネットゼロカーボン達成に向けた取り組みを加速するための実践的かつ信頼性の高い情報を提供するハブとして設計されており、Amazonのサステナビリティ専門チームによる厳格な審査を経たソリューションのみが紹介されています。

Persefoniは、「Measurement（測定）」領域の「Measurement Tools（測定ツール）」として選定され、企業の温室効果ガス排出量の正確な測定、管理、および報告を支援するソリューションとして評価されました。

本選定により、Amazonはサプライヤーやパートナー企業に対し、標準化された排出量測定・報告・データ共有を実現するソリューションとしてPersefoniを紹介し、サプライチェーン全体の脱炭素化を後押しします。

なお、PersefoniはAmazonが主導する「The Climate Pledge（クライメート・プレッジ）(https://www.theclimatepledge.com/us/en#main-navigation)」にも参画しており、2040年までのネットゼロ達成に向けた取り組みにおいて、透明性と科学的根拠に基づく気候対応を推進しています。

近年、気候関連情報開示の義務化やサプライチェーン全体での対応要求が世界的に高まる中、Persefoniのようなプラットフォームは、企業の気候目標を「測定可能な成果」へと転換するための重要な基盤として、その重要性を一層高めています。

Persefoniは今後も、企業のサステナビリティ経営の高度化を支援し、透明性と信頼性の高い気候データ活用の実現に貢献してまいります。

パーセフォニ(https://www.persefoni.com/ja)について

Persefoniは、エンタープライズ向けの炭素会計およびESGデータ管理プラットフォームを提供するテクノロジー企業です。高い透明性と監査対応性を備えたソリューションにより、企業の気候関連情報開示とサステナビリティ経営を支援しています。