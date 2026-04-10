「葬儀撮影サービス｜燈（ともしび）」を正式リリース｜葬儀写真・動画による“かけがえのない時間の記録”を提供開始

株式会社SORAQ

「葬儀撮影サービス｜燈(https://sougi-photo.jp/)（ともしび）」は、葬儀における大切な時間を写真・動画として記録する専門サービスとして提供を開始いたしました。本サービスは、ご遺族・ご家族の想いに寄り添いながら、通夜・告別式といった一度きりの時間を、後世に残るかたちで丁寧に記録することを目的としています。葬儀専門のカメラマンが対応し、記録としての正確性と、心情に配慮した撮影の両立を実現します。

サービス開始の背景

近年、葬儀の形は多様化し、家族葬や小規模な葬儀が増加する一方で、「その瞬間をしっかりと残したい」というニーズも高まっています。

葬儀は、故人様との最後の時間であると同時に、ご家族・ご遺族にとって大切な節目でもあります。しかしその時間は一度きりであり、当日の慌ただしさの中で記憶が曖昧になってしまうことも少なくありません。

そのような背景から、葬儀の様子を写真や動画として記録し、後から振り返ることができる価値が見直されています。葬儀写真や葬儀動画は単なる記録ではなく、故人様との時間や、ご家族の想いを未来へつなぐ重要な手段です。

「燈（ともしび）」は、このような社会的背景とニーズを受け、葬儀という繊細な場面においても安心して依頼できる撮影サービスとして立ち上げられました。

単なる撮影ではなく、場の空気や感情に配慮した“記録のあり方”を追求しています。

サービス概要

サービス名：葬儀撮影サービス｜燈(https://sougi-photo.jp/)（ともしび）

サービス内容：葬儀における写真撮影・動画撮影

対応内容：

通夜・告別式の撮影 式場内外の記録撮影 ご家族・参列者の様子の記録（配慮のもと実施）

対応エリア：

東京23区内：出張費無料 その他エリア：相談により対応

料金概要：

写真撮影：79,800円（税抜）～ 動画撮影：98,000円（税抜）～

※内容・日数により変動

納品形式：

データ納品：メール・ 印刷写真・USB・アルバム等対応可能

納期目安：約1週間～2ヶ月前後

お問い合わせ方法：

公式サイト（https://sougi-photo.jp/）より問い合わせ

サービスの特徴

1. 葬儀専門カメラマンによる対応

葬儀という特別な場面における撮影経験を持つカメラマンが対応。一般的な撮影とは異なる配慮や所作を理解したうえで、自然な記録を行います。

2. ご遺族の心情に配慮した撮影姿勢

目立たない位置取りや動線への配慮など、式の進行やご遺族の負担にならない撮影を徹底。必要に応じて撮影範囲の調整も可能です。

3. 写真・動画の品質と編集へのこだわり

単なる記録にとどまらず、後から見返した際に価値を感じられるよう、構図・光・編集に配慮した仕上がりを提供します。

4. 柔軟な対応力（小規模葬儀にも対応）

家族葬や一日葬など、多様な葬儀形式に対応。規模に関わらず、すべての葬儀において丁寧な記録を行います。

5. 東京23区内は出張費無料

導入しやすい料金設計により、初めて葬儀撮影を検討する方でも利用しやすい環境を整えています。

こんな方におすすめ

今後の展望

- 故人様との最後の時間をしっかりと記録として残したい方- 遠方の親族や参列できなかった方へ共有したい方- 葬儀の様子を後から振り返りたいご家族- 葬儀の品質向上や付加価値提供を検討している葬儀社様- 自社サービスの差別化として葬儀撮影を取り入れたい事業者様

今後は、葬儀写真・動画の提供にとどまらず、葬儀の記録をより価値ある形で残すためのサービス拡充を目指します。

また、葬儀社との連携を強化し、葬儀業界全体における「記録文化」の普及にも貢献してまいります。

葬儀のあり方が多様化する中で、「記録すること」が新たな価値として認識される社会の実現を目指します。

代表コメント

「葬儀という時間は、人生の中でも特に大切でありながら、あっという間に過ぎてしまうものです。

その瞬間を、ただの記憶としてではなく、確かなかたちで残したい――その想いから、このサービスを立ち上げました。

私たちは、写真や映像を通じて、故人様とご家族の時間を未来へつなぐお手伝いをしたいと考えています。

ご遺族の気持ちに寄り添いながら、一つひとつの葬儀に丁寧に向き合ってまいります。」

代表 高橋丈太郎

サービス情報

サービス名：葬儀撮影サービス｜燈（ともしび）

URL：https://sougi-photo.jp/

お問い合わせ先：公式サイト内問い合わせフォーム もしくは 090-7152-6326

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿３丁目３－１３西新宿 水間ビル 6階

代表者：代表｜高橋 丈太郎

運営会社：株式会社SORAQ （https://soraq.net/）