PeopleX、人的資本情報の自主的な開示を開始

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、人的資本に関する情報の開示を開始したことをお知らせいたします。2026年3月公表の「人的資本可視化指針（改訂版）」に則り、当社の持続的な企業価値向上に向けた人的資本戦略およびその状況を、社内外へ向けて透明性をもって公表してまいります。

開示内容はこちら：

https://corp.peoplex.jp/human-capital-disclosure

背景

労働人口の減少や技術革新への対応が急務となる中、人材を資本と捉え、その価値を最大化させる投資が企業価値の向上に直結するという認識が広く浸透しています。これに伴い、人的資本に対する社会的な関心と重要性が一層高まっています。

こうした中、2026年3月、内閣官房・金融庁・経済産業省より「人的資本可視化指針（改訂版）」が公表されました（https://www.cas.go.jp/jp/houdou/20260323.html）。同指針では、人材投資の状況に関する開示のあり方について、従来よりも踏み込んだ内容が示されています。これを受け、投資家や求職者をはじめとする利害関係者に対し、経営戦略と人材戦略の連動性を定量・定性の両面で具体的に明示することが、より強く求められるようになっています。

実施の意義

当社はこうした状況に鑑み、主に以下の観点から、人的資本情報の開示を開始することといたしました。

事業領域に関連した重要性の認識：

人事課題の解決を掲げ事業を展開する企業として、率先して人材活用の状況を可視化すべきであると考え、本件を経営上の重要事項として位置づけることといたしました。

最新の指針への迅速な対応：

上記指針の内容に準拠した情報開示を行うことで、透明性を確保しながら組織運営の健全性を社内外に示してまいります。

自主的な取組：

当社は現在、人的資本開示に関し法令上の義務が課される企業ではありません。しかし、義務の有無にかかわらず、企業の成長基盤である人材に関して積極的な情報公開を行うことが社会的信頼の構築に不可欠であると判断いたしました。

当社は、この度開始する人的資本情報の開示を通じて、自社の組織課題を真摯に捉えるとともに、組織構築および人材育成の体制をより強化し、経営戦略を推進してまいります。今後も、適時かつ適切な情報開示を継続し、持続的な成長を目指して邁進する所存です。

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型Agenticプラットフォーム「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」の開発

対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AgenticHR プラットフォーム）：https://peoplex.jp/platform/

サービスサイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/ai-interview/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp