「AIが定着しない」課題に挑む。株式会社Webetter、日本企業のAI導入と活用定着を推進。

株式会社旭東トレーディング

株式会社Webetterは、企業向けAIに関するプロダクトおよびサービスの企画・開発を通じて、業務効率化と組織の生産性向上を支援する会社です。日本市場における実務での課題を踏まえ、企業が現場で継続的に活用しやすいAI環境の提供に取り組んでいます。

このたび株式会社Webetterは、企業向けAI実行プラットフォーム「TakoFlow」の正式提供を開始しました。TakoFlowは、自動実行、リモート制御、データ保存の永続化、複数LLMへの柔軟な接続といった継続運用型AIに求められる機能を備え、Windows / Macの両プラットフォームに対応した導入しやすい実行ファイルで提供されています。

生成AIの活用は広がりを見せる一方、企業においては、個人の単発的な利用にとどまらず、実務の流れに沿って継続利用でき、運用負荷を抑えながら広範囲で定着させられることが重要になっています。株式会社Webetterは、こうした課題に対して、導入や運用のしやすさならびに拡張のしやすさを重視したプロダクトづくりを進めてまいります。

株式会社Webetterの主な特徴

- 日本市場におけるニーズを踏まえたAIプロダクトの企画・開発を、日本国内で推進

- 企業への実務導入を前提とした設計で、使いやすさと継続運用性を重視

- TakoFlowを起点として、今後はAIの実行基盤・業務支援・モデル活用の周辺領域までの展開を視野

事業方針

株式会社Webetterは、単に高性能なAIモデルを利用できることだけではなく、企業が自社の業務に合わせた無理のない導入、ならびに継続的に活用できる仕組みの整備が重要であると考えています。そのため、プロダクトの設計においては、機能そのものの先進性だけでなく、実際の利用シーンまで見据えた運用性を重視しています。



また、利用目的や運用方針に応じて、使用するLLMを柔軟に選択できる構成とすることで、特定のモデルやベンダーへの過度な依存を避けつつ、速度・精度・コストのバランスを踏まえた活用を支援します。

株式会社Webetterについて

株式会社Webetterは、旭東グループの子会社として、日本市場のニーズを踏まえたAIプロダクトの企画・開発を日本国内で推進しています。グループの事業基盤を背景にしつつ、AI分野における新たな価値創出に取り組んでいます。

本件に関するお問い合わせ先

■会社概要

会社名：株式会社Webetter

設立：2026年2月16日

所在地：東京都港区芝浦4丁目13番23号

事業内容：AIソフトウェアの企画・開発・提供

公式サイト：https://takoflow.webetter.co.jp/