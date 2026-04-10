【プレスリリース】グローバルヒットモデルのメカニカルキーボード「AULA F75」に待望のJIS配列版が登場！2026年4月7日より国内販売開始

Aula Innovations Technology Co., Limited

電競周辺機器ブランド「AULA（アウラ）」は、世界中でベストセラーとなっているメカニカルキーボード「F75」の日本市場向けモデル（JIS配列版）を、2026年4月7日（火）より一部家電量販店にて順次販売開始いたします。

■ グローバルで累計200万台を突破した人気モデルが日本上陸

「F75」は、2023年9月の発売以来、世界90以上の国と地域で展開されているAULAの主力モデルです。 2025年9月時点で累計販売台数200万台を突破しており、その高い安定性と優れた打鍵感は世界中のユーザーから実証されています。

今回の日本上陸にあたっては、日本のユーザーの利便性を最優先に考え、標準的なJIS配列（日本語レイアウト）を採用。 さらに、日本限定の専用カラーバリエーションやローカライズされたソフトウェアなど、日本の入力環境に最適化された1台へと進化を遂げました。

■ 「F75 JIS配列版」の主な特徴

日本語入力に特化したJIS配列デザイン

日本のユーザーが慣れ親しんだ標準的なJISキーレイアウトを採用。 違和感のないタイピングを可能にし、日常のデスクワークからクリエイティブな作業まで、あらゆるシーンでの入力効率を向上させます。

デスクスペースを有効活用できる75%コンパクトレイアウト

フルサイズキーボードと比較して大幅に横幅を抑えた「75%レイアウト」を採用。 マウス操作のための広いスペースを確保しながら、独立した矢印キーやファンクションキーなど、操作に必要な機能を損なうことなく凝縮しました。

至高の打鍵音を追求した「Gasket構造」と5層静音設計

筐体内部には、柔らかな打鍵感を生み出す「Gasket（ガスケット）マウント構造」を採用。 さらに、シリコンパッドや吸音フォームを含む「5層もの消音構造」を積み重ねることで、不快な反響音（空腔音）を徹底的に排除しました。 PC素材の開槽（スリット入り）ポジショニングプレートとの相乗効果により、均一で心地よいタイピング体験を提供します。

多彩な接続方式と直感的なマルチメディアノブ

3モード接続: 有線（USB Type-C）、2.4GHzワイヤレス、Bluetoothの3種類に対応。 デバイス間の切り替えもスムーズに行えます。

アルミ合金製ノブ: 筐体右上には質感の高いアルミノブを搭載。 直感的な音量調整に加え、エンターテインメントモードとオフィスモードの切り替え、ライティング効果の操作が可能です。

自由度の高いカスタマイズ機能

全キーホットスワップ対応: 3ピン・5ピン両方のメカニカルスイッチに対応。 ハンダ付けなしで簡単にお好みの軸へ交換できます。

1,600万色のRGBバックライト: デスクを彩る鮮やかなライティングを搭載。

完全日本語化ソフト: 専用設定ソフトは日本語に完全対応。 キー割り当てやマクロ設定、ライティングのカスタマイズが直感的に行えます。

■ 製品仕様

・ 製品名: AULA F75 (JIS配列版)

・ ブランド: AULA

・ レイアウト: 75%コンパクト配列

・ 接続方式: 有線 / 2.4GHzワイヤレス / Bluetooth

・ 発売予定日: 2026年4月7日

・ 販売チャネル: 一部家電量販店ほか

■ AULAについて

AULA（アウラ）は、キーボード、マウス、ヘッドセットなど、革新的なテクノロジーとデザインを融合させたPC周辺機器を展開するグローバルブランドです。 世界中のユーザーに安定した高性能な製品を提供することをミッションとし、現在は日本市場におけるローカライズ製品の拡充に注力しています。

【公式サイト】 AULA日本公式：https://www.aulakeyboard.co.jp(https://www.aulakeyboard.co.jp)