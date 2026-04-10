「AICX Frontier 2026」開催 - CX領域の最前線のAI企業が集結、AIエージェント時代の顧客接点を再定義

一般社団法人AICX協会

一般社団法人AICX協会（東京都、代表理事：小栗 伸／小澤 健祐、以下、AICX協会）は、CX領域のAI企業6社とともに、ビジネスカンファレンス「AICX Frontier 2026 ～AIエージェントの社会実装と、顧客接点の価値再定義～」を2026年5月19日（火）に東京・渋谷スクランブルスクエアにて開催します。

AIエージェントは今、実証・検証の段階を超え、「実装」そして「市場拡大」のフェーズへと移行しています。特にコールセンターをはじめとした顧客接点領域では、AIによる自動化・高度化が急速に進み、企業の競争力を左右する重要なテーマです。

このような潮流の中で、コールセンターは、顧客インサイトを起点に売上・LTV・ブランド価値を高める「価値創出型のプロフィットセンター」への転換が、現実のものとなりつつあります。

だからこそ今、この変革の現在地を正確に見つめ、今後の顧客接点をどうデザインしていくのか--その議論が求められています。

本イベントでは、顧客接点の最前線でAI活用を実践する企業が一堂に会し、AIエージェントの導入・運用におけるリアルな知見や課題、そして事業インパクトに踏み込んだ議論を展開。

理論ではなく、現場から生まれた実践知をもとに、コールセンターが「価値を消費する場所」から「価値を生み出す場所」へと変わる道筋を、多角的に提示します。

■ イベント開催概要

- イベント名：AICX Frontier 2026 ～AIエージェントの社会実装と、顧客接点の価値再定義～- 開催日時：2026年5月19日（火）14:00～- 開催形式：オフライン開催- 会場：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア21F- 主催：AICX協会、株式会社AI Shift、株式会社IVRy、カラクリ株式会社、Gen-AX株式会社、株式会社RightTouch、モビルス株式会社/vottia株式会社（順不同）

参加申込み（無料） :https://peatix.com/event/4959660/view

■ タイムテーブル／セッション内容

※内容・時間は変更となる可能性があります

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155740/table/114_1_6e5373fa4960498aa8a468c7ac7876a6.jpg?v=202604100551 ]

■登壇者一覧

一般社団法人AICX協会

代表理事 小澤 健祐

一般社団法人AICX協会

代表理事 小栗 伸

一般社団法人AICX協会

理事 山崎 陽平

一般社団法人AICX協会

有識者理事 神川 陽太

Gen-AX株式会社

代表取締役社長 CEO 砂金 信一郎

モビルス株式会社/vottia株式会社

代表取締役社長 石井 智宏

株式会社AI Shift

AIコールセンター事業統括 執行役員 田島 努

株式会社AI Shift

AIエージェント事業部 チーフエバンジェリスト 及川 信太郎

株式会社RightTouch

代表取締役 長崎 大都

株式会社RightTouch

代表取締役 野村 修平

カラクリ株式会社

代表取締役 CEO 小田 志門

株式会社IVRy

代表取締役 CEO 奥西 亮賀

■ イベントの見どころ

本カンファレンスの最大の特徴は、特定のサービス訴求を目的とせず、この構造転換に必要な知見を業界横断でコールセンター自動化領域をリードする企業が、自らの実践知をもとに議論を行う点にあります。

- 価値創出型センターへの変革における構造転換の最前線の状況- AIエージェントによる顧客対応の自動化・高度化の最新動向- 実際の導入・運用を通じて得られた成功事例と課題- コンタクトセンターの役割変化とCX戦略の再設計- AIを活用できる人材・組織の育成方法と実践知- 業界プレイヤーによるリアルな視点でのクロストーク

また、本イベントは特定のサービス訴求を目的とせず、業界全体の発展につながる知見共有を重視した構成となっています。

■ このような方におすすめ

- コールセンターの自動化・効率化を推進したい責任者- コールセンターを「コスト部門」から「収益部門」に転換したい経営層・責任者- AIエージェントの導入・活用を検討している企業担当者- CX戦略の高度化や顧客体験の改善に取り組む方- AI活用を推進するための組織づくり・人材育成に課題を感じている方- 最新のAI活用事例を実務レベルで把握したい方

■ 参加について

以下の参加申込みボタンよりお申込みください。

※定員に達し次第、受付終了となる可能性があります。

参加申込み（無料） :https://peatix.com/event/4959660/view

■ 本件に関するお問い合わせ

AICX Frontier 2026 運営事務局

support@aicx.jp

■ 一般社団法人AICX協会

一般社団法人AICX協会（AI Customer Experience Consortium）は、「分断を超え、体験を変える」をミッションに掲げ、AIエージェントの社会実装を推進するために設立された業界団体です。AIエージェントを活用した顧客接点の在り方を進化させ、より良い顧客体験を実現するために、研究・普及・実践のさまざまな活動を行っています。

- 生成AI技術の実践的な応用を促進する教育・研修プログラムの提供- 顧客データ統合プラットフォームの構築- 普及支援、業界標準の策定を通じた健全な市場形成- 企業間連携の推進やカンファレンス・セミナーの開催

これらの取り組みを通じて、組織や業界の垣根を超えた統合的なアプローチを実現します。さらに、顧客一人ひとりに価値ある、一貫性のある体験を提供できる社会の実現を目指してまいります。

名称 ： 一般社団法人AICX協会

設立 ： 2025年1月

住所 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿三丁目3番13号 西新宿水間ビル6階

URL ： https://aicx.jp