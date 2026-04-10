アスエネ、Spectee主催の国内最大級サプライチェーンカンファレンス「SFX’26」に代表取締役CEO 西和田が登壇

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、Founder 代表取締役CEO：西和田浩平、以下「当社」）の代表取締役CEO西和田は、株式会社Specteeが主催する国内最大級のサプライチェーンカンファレンス「Supply Chain Future Experience 2026（以下、SFX’26）」のピッチセッションに登壇します。

2026年4月24日（金）に開催される本カンファレンスでは、ESG評価とリスク管理の視点から、災害や事故に屈しない「地政学リスクを解決するサプライチェーンのESGデータの可視化と改善のソリューション」について語ります。

登壇背景

気候変動による自然災害の激甚化や地政学的リスクの増大により、企業のサプライチェーンはかつてない不確実性に直面しています。特に多くの関連会社を抱える自動車や化学、消費財などの製造業において、供給網の寸断は経営に直結する重大なリスクです。

こうした問題意識のもと、製造業向けにサプライチェーンリスク管理サービスを提供するSpecteeは、国内最大級のサプライチェーンカンファレンス「SFX’26」を開催します。本カンファレンスで当社の代表取締役CEO西和田は、「地政学リスクを解決するサプライチェーンのESGデータの可視化と改善のソリューション」について語ります。

2026年3月に当社は、AIリアルタイム危機管理サービスを提供するSpecteeと資本業務提携を締結しました。本提携により、東京商工リサーチのESG評価サービス累計導入社数調査で2年連続国内No.1を獲得した「ASUENE SUPPLY CHAIN」の知見と、Specteeの最新の災害・事故リスク情報を統合し、サプライヤー管理の高度化を推進しています。今回の登壇では、これらの知見に基づき、「ASUENE SUPPLY CHAIN」とSpecteeのリアルタイム危機情報の活用によるサプライチェーンリスク管理のあり方を提言します。

「SFX’26」開催概要

・カンファレンス名： Supply Chain Future Experience 2026（SFX’26）

・テーマ： 未来志向のサプライチェーンレジリエンス

・開催日時： 2026年4月24日（金） 13:30～19:00（※18:00より現地にて交流会）

・開催形式： ハイブリッド開催

【リアル会場】Dragon Gate（渋谷パルコDGビル 受付10F）

【オンライン会場】Youtube Live お申込み後のメールにて視聴用URLをご案内いたします。

※事前お申込みでアーカイブ配信をご視聴いただけます。

・参加費： 無料（事前登録制）

・主催： 株式会社Spectee

・詳細・お申し込みURL：https://supplychain-x.com/

登壇者（予定・敬称略）

・株式会社Spectee 代表取締役 CEO 村上 建治郎氏

・サッカー解説者 サッカー元日本代表 松木 安太郎氏

・未来調達研究所株式会社 経営コンサルタント 坂口 孝則氏

・株式会社東芝 デジタルエンジニアリングセンター スマートマニュファクチャリングソリューション第二部シニアマネジャー 村上 圭吾氏

・株式会社Spectee 取締役 COO 海外事業責任者 根来 諭氏

・株式会社海外安全管理本部 代表取締役社長 尾崎 由博氏

・元 株式会社ジェイテクト 代表取締役 兼 CTO 松本 巧氏

・ローランド・ベルガー パートナー 小野塚 征志氏

・アスエネ株式会社 Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

「ASUENE SUPPLY CHAIN」について

「ASUENE SUPPLY CHAIN」は、CSR/ESG、安全衛生などサプライヤーに関する多様な調査を一括で収集・管理できるクラウドサービスです。効率的な情報管理を行い、社内外の円滑なコミュニケーションを支え、持続可能なサプライチェーンマネジメントを実現します。

ASUENE SUPPLY CHAINサービスサイト：https://asuene.com/supplychain

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントクラウドサービス「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/