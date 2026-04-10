「AICX Frontier 2026」開催

株式会社AI Shift

AIエージェントは今、実証・検証の段階を超え、「実装」そして「市場拡大」のフェーズへと移行しています。特にコールセンターをはじめとした顧客接点領域では、AIによる自動化・高度化が急速に進み、企業の競争力を左右する重要なテーマです。

このような潮流の中で、コールセンターは、顧客インサイトを起点に売上・LTV・ブランド価値を高める「価値創出型のプロフィットセンター」への転換が、現実のものとなりつつあるのです。

だからこそ今、この変革の現在地を正確に見つめ、今後の顧客接点をどうデザインしていくのか-その議論が求められています。

こうした背景のもと、コールセンターの自動化・高度化を推進するAI関連企業6社は、ビジネスカンファレンス「AICX Frontier 2026 ～AIエージェントの社会実装と、顧客接点の価値再定義～」を、2026年5月19日（火）に開催いたします。

本イベントでは、顧客接点の最前線でAI活用を実践する企業が一堂に会し、AIエージェントの導入・運用におけるリアルな知見や課題、そして事業インパクトに踏み込んだ議論を展開。

理論ではなく、導入・運用の現場から生まれたリアルな知見を凝縮。コールセンターが「価値を消費する場所」から「価値を生み出す場所」へと変わる道筋を、多角的に提示します。

■ イベント開催概要

■ タイムテーブル／セッション内容

■ イベントの見どころ

- イベント名：AICX Frontier 2026 ～AIエージェントの社会実装と、顧客接点の価値再定義～- 開催日時：2026年5月19日（火）14:00～- 開催形式：オフライン開催- 会場：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア21F- 主催：一般社団法人AICX協会、株式会社AI Shift、株式会社IVRy、カラクリ株式会社、Gen-AX株式会社、株式会社RightTouch、モビルス株式会社/vottia株式会社（順不同）[表: https://prtimes.jp/data/corp/55962/table/210_1_b96120a3fb946b54561b1f70fc4c9f3e.jpg?v=202604100551 ]

本カンファレンスの最大の特徴は、特定のサービス訴求を目的とせず、この構造転換に必要な知見を業界横断でコールセンター自動化領域をリードする企業が、自らの実践知をもとに議論を行う点にあります。

- 価値創出型センターへの変革における構造転換の最前線の状況- AIエージェントによる顧客対応の自動化・高度化の最新動向- 実際の導入・運用を通じて得られた成功事例と課題- コンタクトセンターの役割変化とCX戦略の再設計- AIを活用できる人材・組織の育成方法と実践知- 業界プレイヤーによるリアルな視点でのクロストーク

また、本イベントは特定のサービス訴求を目的とせず、業界全体の発展につながる知見共有を重視した構成となっています。

■ このような方におすすめ

- コールセンターの自動化・効率化を推進したい責任者- コールセンターを「コスト部門」から「収益部門」に転換したい経営層・責任者- AIエージェントの導入・活用を検討している企業担当者- CX戦略の高度化や顧客体験の改善に取り組む方- AI活用を推進するための組織づくり・人材育成に課題を感じている方- 最新のAI活用事例を実務レベルで把握したい方

お申込みはこちら :https://peatix.com/event/4959660/view

※定員に達し次第、受付終了となる可能性があります。

■ 本件に関するお問い合わせ

AICX Frontier 2026 運営事務局

support@aicx.jp