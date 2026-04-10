愛知県阿久比町と「ゼロカーボンシティ実現に向けたプラスチックごみ削減の推進に関する協定」を締結

ウォータースタンド株式会社

浄水型ウォーターサーバーのレンタル事業を行うウォータースタンド株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：本多 均、以下当社）は、2026年4月1日（水）に愛知県知多郡阿久比町（町長：田中 清高）と「ゼロカーボンシティ実現に向けたプラスチックごみ削減の推進に関する協定」を締結したことをお知らせいたします。

▲（左より）阿久比町長 田中清高様、当社取締役東海支社長 福嶋 友宣

■協定の概要

本協定は、阿久比町とウォータースタンド株式会社が連携し、ゼロカーボンシティの実現に向けて、ペットボトル等の使い捨てプラスチック製品の使用抑制とプラスチックごみ削減の推進を図ることを目的として締結するものです。町が進めるマイボトル対応型給水機の設置を中心に、公共施設等における率先した取組を進めるとともに、町民・事業者との協働により取組を広げていきます。

町は啓発や周知を担い、マイボトルの普及と使い捨てプラスチック製品の使用抑制を促進します。当社は、給水機設置への協力に加え、イベントや出前授業への参画、技術や知見の提供を通じて取組を支援します。双方が連携し、地域からプラスチックごみ問題の解決と持続可能な社会の実現に貢献します。

■阿久比町長 田中 清高様コメント

阿久比町は、持続可能な社会の実現を目指し、さまざまな施策に取り組んでまいりました。中でも、地球環境の保護、特にプラスチックごみ削減は、喫緊の課題であり、また、町民の生命に関わる「熱中症対策」の強化も急務となっております。

そのような中、今回、ウォータースタンド株式会社と協定を締結することができ、大変喜ばしく思います。これからの暑い季節に向け、水道直結型のウォーターサーバーを、公共施設などに設置することで、町民の皆様が、マイボトルを利用して手軽に水分を摂取できる環境が整備でき、使い捨てペットボトルの削減に貢献できるとともに、熱中症対策の役割もになうことができるという、まさに‟二刀流”の施策となっております。

また、先月23日にゼロカーボンシティ宣言を行いましたが、私たちの目指す「ゼロカーボン」は、単に温室効果ガスを削減するだけでなく、資源の無駄をなくし、循環型社会を実現することも目標にしています。この目標達成には、自治体、企業、そして地域住民が一丸となり、協力していくことが不可欠です。

本協定は、その第一歩として、私たちの地域におけるプラスチックごみ削減を推進し、未来に向けて持続可能な社会づくりを加速させるものと信じています。

■阿久比町ホームページ

ウォーターサーバーの設置について

https://www.town.agui.lg.jp/0000008303.html

■ウォータースタンドについて

浄水型ウォーターサーバー「ウォータースタンド」は、ボトル不要でいつでもおいしい飲料水が使える利便性の高さと、運搬や使い捨て容器を必要としないエコな給水システムが支持され、子育て世帯を中心とした個人宅や、SDGs達成に取組む法人、大学などに支持されています。

・当社の使い捨てプラスチックボトル削減に向けた取組

当社は使い捨てプラスチックボトル30億本の削減をミッションに掲げ、阿久比町を含め全国の地方公共団体・教育委員会と「ボトルフリープロジェクト」を推進しています。当社の「ボトルフリープロジェクト」は、誰もがアクセスできる水道水を活用し環境負荷が少ない給水スタンドを整備し、マイボトル活用を推進するものです。

本活動を通じて、使い捨てプラスチック削減・CO2排出抑制による地球温暖化の緩和と、水分補給による熱中症対策・健康増進による気候変動への適応の両立を実現します。この取組への協力を様々な組織・団体等に呼びかけながら、同様の取組を日本全国に拡大していきます。

当社の取組の事例掲載・受賞・補助事業への採択一覧

・公益財団法人さいたま市産業創造財団 デジタル技術活用新ビジネス・新サービス開発補助金

・かわさきSDGs大賞2023 特別賞「川崎市地球温暖化防止活動推進センター賞」

・令和４年度彩の国埼玉環境大賞「優秀賞」

・脱炭素チャレンジカップ2022 「オルタナ最優秀ストーリー賞」

・令和3年度「リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰」受賞

・2021年度日本子育て支援大賞

・農林水産省・消費者庁・環境省連携 サステナアワード2020 伝えたい日本の"サステナブル" サステナアワードルーキー賞

・経済産業省関東経済産業局 中小企業のSDGs取組事例

・国立環境研究所気候変動適応センター 気候変動適応情報プラットフォーム

■自治体との協定締結実績一覧

【ウォータースタンド株式会社 概要】

代表取締役社長：本多 均（ほんだ ひとし）

本社：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-463（全国69拠点 2026年３月末）

設立：1969年3月 資本金：5,000万円

事業内容：浄水型ウォーターサーバー「ウォータースタンド」・空気清浄機レンタル

コーポレートサイト https://waterstand.co.jp/

サービスサイト https://waterstand.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d45090-241-7ac3a68e6db017a68b1903eaff976603.pdf