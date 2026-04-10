「今日なに作る？」も「週末はこだわりたい」も解決。SNS共有できるAIレシピ提案アプリ「AIRA」のサービス提供を開始

株式会社アクティブリテック

株式会社アクティブリテック（本社：東京都新宿区、代表取締役：前田拓海）は、食材や好みなどに応じて、一人ひとりに合ったレシピを提案するアプリ「AIRA（アイラ）」を公開しました。

毎日の献立を考えるのが大変、冷蔵庫の食材を無駄なく使いたい、料理のレパートリーを増やしたい、週末やイベントで本格料理に挑戦したい

など多様なニーズに応えるレシピ提案アプリになっています。

ペンギンシェフ

本サービスでは、用途や気分に合わせて4人のシェフから料理スタイルを選択できます。

おうちシェフ

毎日のごはんを、手早くやさしく。

目安調理時間：約30分

お弁当シェフ

彩りも、冷めても美味しく。

目安調理時間：約45分

ビストロシェフ

お店みたいな味を、おうちで。

目安調理時間：約2時間

グランシェフ

特別な日も、きちんと華やかに。

目安調理時間：前日から準備

レシピ作成機能の紹介

レシピのつくりかた

- 使いたい食材や食べたいものを入力して作成することができます。- 料理の写真から作成することができます。

一人ひとりに合ったレシピにカスタマイズ

レシピを作成・共有する体験を提供

- 料理のジャンルやその時の食べたいものの気分を反映させることができます。- 自分や家族、友人のアレルギーや好みをレシピに反映させることができます。- レシピを作成すると、完成した料理のイメージ写真も提供されます。- 生成したレシピには専用のIDが付与され、そのIDを他のユーザーに共有することで、同じレシピを簡単に取り込むことができます。

この機能により、SNS上でレシピを共有したり、友人・家族とおすすめの料理を共有するなど、新しい料理体験の広がりを生み出します。

ユーザー同士でレシピが広がることで、より多くの人が料理を楽しめる環境の実現を目指しています。

利用方法・料金

本サービスは、WEBアプリとして提供しており、PC・スマートフォン・タブレットからアプリのURLにアクセスすることで利用が可能です。

本サービスの一部機能は有料となっています。

詳細はサービス紹介ページ(https://aira.active-rt.com/lp)（https://aira.active-rt.com/lp）をご覧ください。

限定クーポン

追加でレシピ作成を10回お試しできるクーポンです。（会員登録時に付与される5回分と合わせて計15回になります。）

クーポンコード：PR2604

※クーポンは会員登録後にアクセスできるマイページ上に入力することで利用可能です。

※本クーポンの入力期限は2026年4月30日（木）まで、入力後30日間有効です。

最新情報

今後もユーザの料理体験がより便利になる機能を拡充していく予定です。

最新情報は以下のアカウント上で随時お知らせしてまいります。

Instagram：こちら(https://www.instagram.com/aira_recipe)（aira_recipe）

X（旧Twitter）：こちら(https://x.com/AIRA_recipe)（AIRA_recipe）

本件に関するお問い合わせ先

株式会社アクティブリテック

AIRA 事業チーム

E-mail：aira_support@active-rt.com

株式会社アクティブリテック

所在地：東京都新宿区西新宿6-20-7

代表者：代表取締役 前田 拓海

設立：2021年11月

事業内容：3DCG、VR・AR、システム開発、3Dスキャナー販売ほか

URL：https://active-rt.com/