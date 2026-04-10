2ヶ月間の研修でAI構築内製化を支援

株式会社アウトバーン

「人と組織の変化に貢献する」をミッションに組織のAI活用を支援する株式会社アウトバーン（本社：東京都中央区 代表取締役CEO 森山 広大、以下、「アウトバーン」）は、株式会社グローバルプロデュース（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：光畑真樹、以下「グローバルプロデュース」）の部署横断メンバー15名を対象に、業務改善ワークショップおよび生成AI活用実践研修を実施しました。



本研修は、部署横断で選抜された15名を対象に、全6回・計18時間にわたり実施されたもので、業務の棚卸しから生成AI活用の実践、実務に即したAIツールの試作・検証までを一貫して支援しました。

研修の結果、参加者による業務改善テーマの具体化が進み、その一例として、経費精算における差し戻し判定を支援するAIツールが試作されました。今後は、差し戻し件数50％削減を目標に、社内展開に向けた取り組みが進められる予定です。

研修実施の背景

企業における生成AI活用への関心が高まる一方で、現場では「何から始めればよいか分からない」「導入しても実務にどう定着させるかが見えない」といった課題が多く見られます。

こうした状況を踏まえ、本研修では単なるツールの操作習得ではなく、各参加者が自らの業務を整理し、どの工程にAIを活用できるかを明らかにした上で、具体的な改善テーマへ落とし込むことを重視しました。



実施概要

研修名

業務改善ワークショップ／生成AI活用実践研修

実施時間

全6回・計18時間

（業務改善ワークショップ6時間＋生成AI活用実践研修12時間）

参加人数

15名（部署横断選抜メンバー）

実施形式

現地対応

（ワークショップ、チャットサポート、質問会を含む）

主な活用ツール

ChatGPT、Genspark、Perplexity

本研修の特徴

今回の研修では、AIツールの機能説明を先行させるのではなく、まず業務棚卸しを通じて現状を整理し、AI活用の対象業務を明確化する進め方を採用しました。

また、知識のインプットにとどまらず、実際に手を動かして試すハンズオン形式を中心に構成することで、理解をその場で実務へ接続しやすい設計としました。

さらに、参加者ごとの業務内容に即してテーマ設定や試作を行うことで、研修内で終わらない現場定着を意識した支援を行いました。

研修を通じて得られた成果

本研修では、参加者が日々の業務を可視化し、AI適用余地を具体的に整理することで、実務に直結する改善施策の立案と試作が進みました。

特に経理業務においては、経費精算時の差し戻し判定を支援するAIツールの試作が行われ、差し戻し件数50％削減を目標とする業務改善施策が具体化しました。

加えて、これまで手作業で30分程度かかっていた一部業務について、AI活用により2分程度まで短縮できるケースも確認されました。

実施後には、AIを“全面的に置き換えるもの”ではなく、「業務の一部を支援・強化するもの」として捉える認識変化も見られ、現場における実践的な理解の醸成につながりました。





今後の展開

アウトバーンは今後も、企業ごとの業務課題や導入フェーズに応じて、業務改善ワークショップおよび生成AI活用研修を提供してまいります。生成AIの活用を単発の学習機会にとどめず、現場での実践と改善につなげる支援を通じて、人と組織の変化に貢献してまいります。



＜アウトバーン概要＞

企業名：株式会社アウトバーン

代表者：代表取締役CEO 森山 広大

本社所在地 ：東京都中央区銀座一丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2F

設立：2023年11月10日

資本金：1,000,000円

事業内容：企業向けAI研修、生成AI活用支援、業務改善支援

ホームページ：https://autobahn.education/

サービス：https://service.autobahn.education/



＜グローバルプロデュース概要＞

企業名：株式会社グローバルプロデュース

代表者：代表取締役社長 光畑真樹

本社所在地 ：東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル13階

代表TEL：03-5738-2117

設立：2011年10月11日

資本金：10,000,000円

売上高：30億円（2025年度実績）

従業員数：50名（2026年4月時点）

事業内容：イベントプロデュース事業他

ホームページ：https://www.global-produce.jp/ (https://www.global-produce.jp/)

DRAGON EVENTS：https://globalproduce-event.com/what/dragon-events/



本件に関するお問い合わせ先

株式会社アウトバーン

広報担当宛

MAIL：＜contact@autobahn.education＞

URL：＜https://autobahn.education/＞