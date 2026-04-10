高い応答性が求められる操作に最適な磁気キースイッチ搭載キーボード「AULA HERO68」JIS配列版が4月7日に日本国内で発売

Aula Innovations Technology Co., Limited

入力の応答速度や操作精度への要求が日々高まる中、キーボードは従来の入力ツールから、「コントロール性」と「応答効率」をより重視したデバイスへと進化しつつあります。特にFPSなどの競技性の高いゲームにおいては、キーの入力検知（アクチュエーション）とリセットの速度が、プレイのパフォーマンスを左右する重要な要素となっています。

ゲーミングデバイスブランド「AULA（アウラ）」が展開する磁気キースイッチ搭載キーボード「HERO68」より、日本市場向けに開発されたJIS配列版が、2026年4月7日より国内の一部家電量販店にて順次発売されます。本モデルは、磁気スイッチが持つ高い性能を引き継ぎつつ、日本のユーザーの入力習慣に合わせたキーレイアウトの最適化を行い、さらに日本市場向けの新たなカラーバリエーションを同時展開します。

磁気キースイッチ技術による高精度なキーコントロール

HERO68は磁気キースイッチ（ホール効果）技術を採用し、磁気センサーによってキーの入力位置を検知します。従来のメカニカルスイッチの構造と比較して、入力の安定性や精度のコントロールにおいて優れたアドバンテージを誇ります。

アクチュエーションポイントは0.1mmから3.4mmの範囲で調整可能で、最高0.01mm単位でのラピッドトリガー（RT）調整精度を備えています。これにより、ユーザーは使用シーンに合わせて入力位置を細かく設定できます。例えば、競技ゲームでは作動点を浅くして応答速度を高め、日常的なタイピングでは適度に深くすることで誤入力を減らすといった使い分けが可能です。

ラピッドトリガー（RT）とデッドゾーンゼロ設定で連続操作の効率を向上

HERO68はラピッドトリガー（RT）機能に対応しており、キーを離す過程でリセットポイントを動的に変更することで、次の入力状態へより素早く移行できます。

同時にデッドゾーンのゼロ設定も可能で、キーの入力とリセットをよりダイレクトに行えます。キャラクターの移動やストッピング、連続タップなど、高頻度な操作が求められるゲームシーンにおいて、操作の滑らかさと応答効率を効果的に向上させます。

高ポーリングレートと低遅延による優れた入力性能

入力性能においては、最大8000Hzのポーリングレートに対応し、最小約0.125msの入力遅延を実現しています。さらに、48000Hzの全キースキャンレートと128000Hzの単一キースキャンレートを備え、より高頻度な入力検知と精細なデータ処理が可能です。この高速なデータ転送により、キー入力がシステムに認識されるまでの時間が短縮され、入力ラグを大幅に軽減します。

迅速なレスポンスを求めるユーザーにとって、このスペックは実際の操作においてよりダイレクトで安定したフィードバックをもたらします。

SOCDやMTなどの高度なキー機能に対応し、操作の自由度を拡大

専用ソフトウェアを通じて、HERO68は以下のような様々な高度なキー設定機能を提供します。

・ SOCD（Simultaneous Opposite Cardinal Directions）: 相反する方向のキーが同時に入力された際、後から押されたキーの入力を自動的に優先します。

・ MT（Mod Tap）: 「短押し（タップ）」と「長押し（ホールド）」で異なる機能を発動できます。

・ TGL（Toggle）: キーの継続的な入力状態と通常の入力状態を切り替えることができます。

・ MPT（マルチポイントトリガー）: キーを押し込む深さに応じて、異なるアクションをトリガーします。

これらの機能を活用することで、ユーザーはプレイするゲームや操作のニーズに合わせて、自身のプレイスタイルに最適なコントロールへとカスタマイズできます。

カスタマイズ可能な磁気スイッチのホットスワップ構造

HERO68はキースイッチのホットスワップに対応しており、ユーザーははんだ付け不要で互換性のあるスイッチに交換することが可能です。スイッチの交換やパラメーターの調整を行うことで、異なる打鍵感を実現できます。

この設計はメンテナンスの利便性を高めるだけでなく、ユーザーにさらに自由なパーソナライズの余地を提供します。

多層静音構造とPBTキーキャップで、性能と日常の使いやすさを両立

構造面では、HERO68はタイピング時のノイズを軽減するための多層静音構造（吸音材）を内蔵しています。また、PBT素材のキーキャップを採用しており、長期間の使用でも優れた耐摩耗性を発揮し、表面のテカリを防ぎます。

高いゲーミング性能を追求しつつも、日常的な使用における快適さにも配慮しています。

パーソナライズ可能なRGBライティングとソフトウェア

HERO68にはRGBライティングシステムが搭載されており、多彩なライティングモードや専用ソフトウェアによる細かなカスタマイズに対応しています。ソフトウェアを組み合わせることで、キー操作と連動したライティングエフェクトの設定も可能です。

機能性だけでなく、ユーザーのデスク周りを鮮やかに彩る個性の表現もサポートします。

日本市場向けのJIS配列と限定カラー

今回発売されるJIS配列版は、日本のユーザーの入力習慣に合わせたレイアウト最適化が施されており、より自然な日本語入力が可能です。また、日本のユーザーの好みに寄り添った、日本市場向けの特別カラーモデルも展開されます。

高性能な入力を求めるユーザーのための磁気キーボード

HERO68 JIS配列版は、磁気スイッチ技術、高ポーリングレート、そしてカスタマイズ可能なアクチュエーション機能の融合により、入力速度、操作精度、コントロール性のすべてにおいて極めて高い自由度を提供します。

応答速度や精緻な操作、そして自由なカスタマイズ性を重視するユーザーにとって、HERO68はまさにパフォーマンスを最優先に考えた理想的な選択肢となります。

製品情報

・ 製品名: HERO68

・ ブランド: AULA

・ キーレイアウト: 65%レイアウト（JIS配列）

・ 接続方式: 有線

・ コアテクノロジー: 磁気キースイッチ（ホール効果）

・ 発売日: 2026年4月7日

・ 取扱店舗: 一部家電量販店の店頭にて

AULAについて

AULA（アウラ）は、キーボードやマウス、ヘッドセットなど多岐にわたるゲーミングデバイスの設計・開発に特化したブランドです。継続的な技術革新と製品の最適化を通じて、ユーザーに安定した高性能な使用体験を提供することに注力しています。

現在、AULAの製品は多くの海外市場で展開されており、各地域に根ざした製品展開を推し進めています。日本市場においても、JIS配列の導入や専用ソフトウェアの最適化など、ユーザーニーズに合わせた製品ラインナップの拡充を順次行っています。

AULA日本公式サイト: https://www.aulakeyboard.co.jp