Trulite Korea、ディズニーおよびピクサーの作品を提供する縦スクロール型絵本プラットフォーム「PENTA」日本での展開を本格化、ラインナップ拡大中

Trulite合同会社(Image provided by Trulite Korea)

東京 - 4月10日 - ソウルを拠点とするデジタルコンテンツ企業Trulite Korea（日本法人：Trulite合同会社）は、ディズニーおよびピクサーの作品を提供する多言語対応の縦スクロール型絵本プラットフォーム「PENTA」において、日本での展開を本格化しており、ラインナップは現在200作品以上に拡大しています。

▶︎PENTAはこちら(https://penta.pics/ja)

本アプリはすでに世界74の国と地域で提供されており、日本においてもサービス提供を行ってきました。また、本取り組みは、アジア太平洋地域およびラテンアメリカにおいて、縦スクロール形式で提供されるディズニー絵本として初の取り組みです。初期には約100作品のディズニーおよびピクサー作品を配信していましたが、現在は200作品以上を提供しています。

今後は毎週新作を追加し、最終的には2,000作品規模のライブラリ構築を目指します。

また、読者は最大3言語を同時に切り替えながら楽しむことができ、日本語、英語、韓国語、スペイン語に対応しています。さらに、2026年までに簡体字中国語の追加も予定しています。

▶︎アプリ詳細はこちら(https://penta.pics/ja)

PENTA 縦スクロール絵本プラットフォーム（画像提供：Trulite Korea）

本取り組みは100年以上にわたるディズニーの出版の伝統を、縦スクロール形式という新たな形で表現した一例であり、アジアで急速に普及するオンライン読書スタイルに新たな可能性を提示するものです。

また、『ズートピア2』、『モアナ2』、『アナと雪の女王2』など、近年のディズニーおよびピクサー作品に着想を得た新たな物語も提供されます。

Trulite KoreaのCEO ハン・ジョンユンは次のように述べています。

「本プラットフォームは、子どもたちが安心して利用できる健全なデジタル環境を提供し、豊富なイラストや多様な言語に触れられるよう設計されています。多言語絵本を通じて、子どもたちは幼少期から異なる文化や言語に触れ、視野を広げることができます」。



サブスクリプション料金は月額500円（税込）で、すべての作品を読み放題で利用できます。読書完了後には作品ごとにデジタルステッカー報酬が付与され、達成感を高めるとともに、自発的に読書する習慣の形成を促進します。ソウルの一部の学校では、すでに授業での利用が決定しています。

▶︎14日間無料でご利用いただけます(https://penta.pics/ja)

PENTA サービスインターフェース（画像提供：Trulite Korea）

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メディア問い合わせ先

Lydia Jungyoon Han

CEO, Trulite Korea

Email: lydia@trulite.co

Phone: +82-10-3004-1206

日本国内問い合わせ先

Trulite合同会社

広報担当：加藤 恵之

E-mail：kay@trulite.co

電話：+81-3-6205-4300





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Trulite Koreaについて

Trulite Koreaは、ウェブトゥーン、ドラマ、デジタル出版分野においてグローバルIPの開発・展開を行うコンテンツテクノロジーおよびエンターテインメント企業です。IP制作およびローカライズ、プラットフォーム開発、グローバル配信を組み合わせた事業を展開しており、177か国で配信されているスペイン語圏向けウェブトゥーンプラットフォーム「PENTACOMIX」と、多言語対応の縦スクロール型絵本プラットフォーム「PENTA」を運営しています。