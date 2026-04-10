難聴者の「第３の耳」に ―フォナックの補聴援助システム「ロジャー 」が「情報アクセシビリティ好事例2025」に選定

ソノヴァ・ジャパン株式会社

聴覚機器及びワイヤレス通信機器の世界的リーディングカンパニー、ソノヴァグループ（本社：スイス連邦）の日本法人ソノヴァ・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：眞鍋 幸）は、同社が提供する「ロジャー タッチスクリーン マイク３」が、このたび「情報アクセシビリティ好事例2025」に選定されたことをお知らせいたします。

本製品は、補聴器や人工内耳利用者が直面する「騒音下や距離のある会話での聞き取りにくさ」という課題に対し、必要な音声を明瞭に届ける技術と、直感的に使える操作性を両立している点が評価されました。

● 情報アクセシビリティ好事例2025について

「情報アクセシビリティ好事例2025」とは、総務省がICT機器・サービスの情報アクセシビリティ向上を目的に、配慮がなされた製品や取組を募集・審査し、優れた17件を選定・公表したものです。

国民への周知と企業の取組促進を通じて、誰もがデジタルの利便性を享受できる社会の実現を目指しています。

●評価ポイント

本製品は、補聴器や人工内耳の利用において課題となりがちな騒音環境や距離による聞き取りにくさに対し、明瞭な音声を届ける点が高く評価されました。加えて、受信機接続の制限撤廃による利便性の向上や、教育機関を中心とした幅広い導入実績から、安定したワイヤレス補聴システムとしての信頼性も評価されています。

また、本体を傾けるだけでモード変更が可能なシンプルな操作性や、視覚に頼らず利用できる設計など、多様なユーザーに配慮した点も評価されました。

さらに、当事者や学生を巻き込んだ開発や、大学など外部機関との連携による調査研究・普及活動への取り組みも高く評価されています。

詳細は「情報アクセシビリティ好事例2025(https://www.soumu.go.jp/main_content/001065244.pdf)」の39~43ページをご覧ください。

●ロジャー タッチスクリーン マイク３の特長

1. 騒音・距離の影響を受けにくい音声伝送

発話者の声を直接補聴器や人工内耳へ届けることで、騒がしい環境や距離がある場面でも聞き取りやすさを向上します。

2. 直感的な操作性

本体の傾きによるモード切替や自動設定により、誰でも簡単に使用できる設計となっています。

3. 教育現場などでの豊富な利用実績

小学生から大学生まで幅広く活用されており、日常生活や学習環境において実用性が確認されています。

4. 多様なニーズに対応する設計

様々な他デバイスとの連携など、多様な利用者に配慮しています。

● 社会的背景と本製品の意義

ロジャー タッチスクリーン マイク ３を首から下げて使用する様子

難聴者にとって、騒音環境や距離のあるコミュニケーションは依然として大きな課題です。

本製品は、教育現場を中心とした日常的なコミュニケーションの困難を軽減し、よりスムーズな情報取得を支援します。

また本製品は、LiD/APD（聞き取り困難症/聴覚情報処理障害）への対応に向けた調査・研究にも活用されており、聞こえに関する課題の理解促進や支援のあり方の検討にも貢献しています。

こうした取り組みを通じて、製品の有用性の検証とともに、聞こえに関する課題の理解促進や支援のあり方の検討にも貢献しています。

● 利用者の声

「少し離れた場所で喋られても、指向性の高いマイクで良く聞き取れるようになりました。ロジャーは広い場所での会議や、広い教室での講義などで活躍しています。」

（教職員 / 重度難聴）



「使い方がシンプルなので相手に分かりやすいです。ロジャーを使って話してもらうことで、とても聞きやすくなりました。学校の先生だけではなく、クラスの友達も発表などで使ってくれます。」

（10 代 / 重度難聴）

● フォナックについて

聴こえる

彩りのある人生が。

スイス・シュテファに拠点を置くソノヴァグループのフォナックは1947年に設立され、補聴器、ワイヤレス機器を開発しています。身体的、社会的、感情的に人々の人生を豊かにすることを目指して開発された多彩な製品は、世界100カ国以上で愛用されています。フォナックでは75年以上にわたり、聴覚に特化した専門技術と聴覚ケア専門家との強い協力関係の下、人々のゆたかな聞こえをサポートしてきました。これからも聴覚分野のリーディングカンパニーとして、 難聴者のよりゆたかな聞こえ、しあわせな人生の実現のためにイノベーションを続けてまいります。

【ソノヴァ・ジャパン株式会社】

代表者 ：眞鍋 幸

所在地 ：〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル

従業員数 ：500名未満

HP ：https://www.phonak.com/jp/ja

公式ブログ：https://www.kikoeblog.jp/