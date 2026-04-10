請求書発行後の入金確認・督促業務をゼロに。「掛け払い+ by 弥生株式会社」提供開始

弥生株式会社

弥生株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員 兼 CEO:武藤健一郎、以下「弥生」)は、提供するクラウド請求書作成ソフト「Misoca」と連携した掛け払いサービス「掛け払い+ by 弥生株式会社」を、2026年4月10日（金）より提供開始いたします。

本サービスは、従来の企業間取引における「支払い遅延・倒産による未回収リスク」や「キャッシュフローの停滞」といった課題を解決し、中小企業の事業成長を支援します 。

また、サービスリリースを記念して「初期費用・月額費用0円宣言キャンペーン」を実施します。

サービスURL：https://www.yayoi-kk.co.jp/bank/payment/kakebarai(https://www.yayoi-kk.co.jp/bank/payment/kakebarai)

■サービス提供の背景

中小企業の企業間取引において、請求書を発行する事業者 （売り手）は常に「予定通りに入金されるか」という不安や、取引先の支払い遅延・倒産による未回収リスクを抱えています。また、一般的な「月末締め・翌月末入金」などの支払いサイクルでは、キャッシュフローが停滞しがちです 。

経理担当者にとっても、入金消込や未入金時の督促といった業務は、作業時間だけでなく担当者の心理的なストレスの面でも大きな負担となっています。

■サービス概要

「掛け払い+ by 弥生株式会社」は、与信審査から代金回収までをワンストップで代行するサービスです。サービスを利用することで、「売掛金の未回収リスク」と「請求業務の煩雑さ」を解消します。

また、サービスで発行した請求書は、業界最速級の翌月5営業日で代金を入金。利用手数料は取引ボリュームやプランに関わらず2.98％と一律で、中小企業の経営を安定させるための頼もしいインフラとしてお使いいただけます。※

※ 初期費用10,000円および月額費用1,480円が別途発生します

■ 「掛け払い+ by 弥生株式会社」の3つのメリット

1. 業界最速級の早期入金による資金繰り改善

請求書発行日の翌月5営業日という圧倒的な速さで代金を入金し、キャッシュフローの安定に寄与します。

2. 売掛金の100%回収保証

取引先（買い手）の支払い遅延や倒産が発生した場合でも、「掛け払い+ by 弥生株式会社」が代金を100%保証。未回収リスクを完全に排除できるため、新規取引も安心して開始できます 。



3. 面倒で負担の大きい経理業務の効率化

クラウド請求書作成ソフト「Misoca」で請求書を作成、送付することで、その後の管理はすべて「掛け払い+ by 弥生株式会社」が代行。万一の未入金時もプロが督促を担当します。

サービスは利用中の「Misoca」の画面から簡単に申し込みができ、経理業務にかかる工数を大幅に削減します 。

また、サービスリリースを記念して「初期費用・月額費用0円宣言キャンペーン」を実施します。キャンペーン期間中にお申込みいただくことで、通常発生する初期手数料10,000円および月額費用1,480円が永年無料※になります。

弥生は、これまで蓄積したさまざまなデータとテクノロジーを掛け合わせることで、半歩先を見据えた価値提供で中小企業の道筋を照らす存在を目指します。日本のスモールビジネスを支え続け、日本の経済全体の活力向上に貢献していきます。

※ 決済手数料（2.98%）は別途発生します

※ アカウント登録から1年間、一度も本サービスのご利用がない場合、翌月から月額費用が発生する可能性があります。

※ 本キャンペーンは予告なく終了、または内容を変更する可能性があります

【掛け払い+ by 弥生株式会社について】

請求書発行後の入金確認、督促業務の手間をなくし、未回収リスクから解放されます。

請求書発行日の翌月5営業日に入金するため、資金繰りの改善にもつながります。

サービスURL：https://www.yayoi-kk.co.jp/bank/payment/kakebarai

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15865/table/373_1_f6d926760602d604f27305111e9b8cc2.jpg?v=202604100551 ]

【初期費用・月額費用0円宣言キャンペーン詳細】

サービスリリースを記念し、以下のキャンペーンを実施いたします 。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15865/table/373_2_375b8b3570ce1efd48fcdc7e6226c4bb.jpg?v=202604100551 ]

【弥生株式会社について】

弥生は「中小企業を元気にすることで、日本の好循環をつくる。」というミッションを掲げ、バックオフィス業務を支援するソフトウエア「弥生シリーズ」の開発・販売・サポートする企業です。「弥生シリーズ」は登録ユーザー数 350万を超え、多くのお客さまにご利用いただいています。

弥生の強みであるお客さまとのネットワーク、蓄積された膨大なデータ、業界最大規模のカスタマーサービスセンター、パートナーとのリレーションシップを、AIをはじめとしたテクノロジーと掛け合わせることで、中小企業の皆さまがありたい姿へ進むことを支援してまいります。

代表者：代表取締役 社長執行役員 兼 最高経営責任者（CEO） 武藤 健一郎

創業：1978年

従業員数：801名（2025年9月現在）

事業内容：業務ソフトウエアおよび関連サービスの開発・販売・サポート

本社所在地：東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX21F

URL： https://www.yayoi-kk.co.jp