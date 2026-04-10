ハンディファンにもスマートフォンにも！2WAYショルダーストラップと2WAYハンドストラップを発売

株式会社オウルテック

株式会社オウルテック（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：山本哲也）は、スマートフォンやハンディファンなどのモバイル機器に取り付けて使用できる、2WAYショルダーストラップ「OWL-SS01シリーズ」と、2WAYハンドストラップ「OWL-HS02シリーズ」を発売しました。

スマートフォンやハンディファンにストラップを装着することで、落下防止や持ち運びの利便性が向上。日常の外出や通勤・通学、イベントなど様々なシーンで快適に使用できます。

用途や使用シーンに合わせて選べる2種類のストラップで、外出時のモバイル機器の取り扱いをより快適にします。

【主な特長】

■ハンディファンもスマートフォンも使える2WAY仕様

■落下防止と携帯性を同時に実現

■太めのナイロンストラップで負担を軽減

■長さ調節可能でシーンにフィット

2WAY仕様

ハンディファンにもスマートフォンにも対応し、季節家電とモバイルアクセサリーの両方で活躍。付属のストラップタグにより幅広い機器に装着可能。

落下防止と携帯性

外出時のうっかり落下を防ぎながら、使用シーンに応じた携帯スタイルを選択可能。

ナイロンストラップ

約6.6mm径のストラップを採用し、手首・首・肩への負担を軽減しながら快適に使用可能。

長さ調節可能

使用スタイルや体格に合わせて柔軟に調整でき、日常からアウトドアまで幅広く対応。

【製品ラインアップ】

ハンズフリーで使えるショルダータイプ

ブラック/OWL-SS01-BKスマホを“ポケットから解放”する OWL-SS01

首掛け・肩掛け・斜め掛けに対応し、両手を空けたままハンディファンやスマートフォンを携帯可能。

■製品ページ：

https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_goods/cat_goods-strap/ss01/

■販売ページ(直販店)：

https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003283

グレー

OWL-SS01-GY

ピンク

OWL-SS01-PK

イエロー

OWL-SS01-YE

ブルー

OWL-SS01-BL

手元操作に最適なハンドストラップ

ブラック/OWL-HS02-BK落とさない安心を、手元に OWL-HS02シリーズ

手首に通して使用することで、スマートフォン操作時やハンディファン使用時の落下リスクを軽減。

■製品ページ：

https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_goods/cat_goods-strap/hs02/

■販売ページ(直販店)：

https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003282

グレー

OWL-HS02-GY

ピンク

OWL-HS02-PK

イエロー

OWL-HS02-YE

ブルー

OWL-HS02-BL

株式会社オウルテック

https://www.owltech.co.jp/

神奈川県海老名市に本社を構えるデジタルアクセサリーメーカー。設計・開発・製作・検査などのために必要な設備機器を自社内に備えており、すべてのお客様からのご要望にお応えできるよう、製品の不具合や問題に対応できる検査/試験設備環境を整備しております。変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、メーカーとして培ってきた技術やノウハウを発展・向上させ、安心感のある企業を目指していきます。