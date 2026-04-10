天体観測に最適な大口径双眼鏡サイトロン新製品「Comet Scan 25x100」発売

■製品特長

株式会社サイトロンジャパン- 対物レンズには、集光力に優れる大口径レンズを採用。彗星や星雲・星団など、かすかな光を放つ対象を観測するのに適しています。- 天体観測以外にも、朝夕の薄暗い環境での野生動物の観察や警備などの業務用途等にお使いいただけます。- プリズムにはBaK4硝材を採用。多層膜コーティングを全てのレンズ面に施したフルマルチコートと相まって、高い透過率と色再現性を実現しています。- 焦点調整機構にはIF方式を採用。左右それぞれの眼の視度にあわせた確実なピント調整が可能です。- ロングアイレリーフ設計により、眼鏡をかけて使用する際にも視野の隅々まで広く見渡すことが可能です。- 完全防水設計ですので、アウトドアでの突然の雨や水辺での使用にも安心です。- 三脚座を標準装備。お手持ちの三脚に搭載することで安定した観測が可能です。- ゴム外装の採用により寒冷地でも扱いやすく、しっかりとグリップできます。- ゴム見口の採用により、目に当てた際に心地よい使用感を提供します。- 持ち運びに便利な専用アルミケースが付属。大切な双眼鏡を安全に輸送、保管できます。

■製品仕様

「Comet Scan 25x100」

・倍率：25倍

・対物レンズ：100mm

・プリズム：ポロプリズム（BaK4）

・コーティング：フルマルチコート

・実視界：3°

・1000ｍ先視界：52m

・ひとみ径：4mm

・明るさ：16

・アイレリーフ：15.5mm

・最短合焦距離：25m

・質量：3,970g

・サイズ：256×130×388（mm）

・防水：完全防水

・付属品：専用アルミケース、ストラップ、レンズキャップ、レンズクロス

商品ページを見る :https://www.sightron.co.jp/product/cometscan100.html

■発売概要

商品名：「Comet Scan 25x100」

JANコード：4541607100893

希望小売価格：オープン価格

予想市場価格：税込64,000円前後

発売日：2026年4月17日（金）

※予想市場価格はあくまで当社が予想した価格であり、実際の販売価格とは異なります。

【製品についてのお問合せ】

株式会社サイトロンジャパン

お客様相談室 Tel:03-6908-3116

株式会社サイトロンジャパン

1961年に双眼鏡などの光学製品を扱う専門商社として創業しました。現在は、双眼鏡や天体望遠鏡、フィルターなどの光学機器の製造・販売に加え、海外製交換レンズブランドや、世界トップクラスの天体望遠鏡メーカーの日本国内総代理業務も手がけています。また、企業や自治体が主催する星空観望会やイベントへの協力も行っています。



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