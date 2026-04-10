【速く、美しく、軽やかに。新しいヘアドライ体験へ】業界トップクラスの風速52m/s(※1)と、リンゴ1個分の軽さを両立「Re・De Hairdry+」を2026年4月17日(金)発売

株式会社A-Stage

デザイン家電を通じて豊かなライフスタイルを提案することをコンセプトに掲げる株式会社A-Stage(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤岡 毅)は、心地をリデザインするウェルネスブランド「Re・De（リデ）」より、スリムな本体から生み出される大風速と、たった280g (※2)の軽量設計を両立したヘアドライヤー「Re・De Hairdry+（リデヘアドライ プラス）」を、2026年4月17日(金)より販売開始します。

あわせて、スタイリングの幅を広げる専用オプションパーツとして、ふんわりと乾かす「ディフューザー」および広範囲に風を集める「ワイドノズル」の2種をラインアップに追加します。

Re・De Hairdry+ メインビジュアル

URL：https://pixela-group.jp/press/2026/20260410.html

■新製品「Re・De Hairdry+（リデヘアドライ プラス）」について

機能性だけでなく、毎日使う道具としての「心地よさ」を追求したヘアドライヤーです。スリムな筒型形状と独自のノズル形状を採用し、パワフルな風と驚きの軽さを高い次元で両立させました。

Re・De Hairdry+公式ページ

https://re-de.jp/hairdry/

■製品特長

1. 圧倒的な速乾性を生む独自のテクノロジー

スリムな筒型形状と、パワフルな速い風をつくり出す独自の「Airflow Control Nozzle（エアフロー コントロール ノズル）」を採用。風量4.5 ㎥/min (※3)、風速52m/s (※1)という業界トップクラスの風が髪の根元まですぐに届き、髪を傷めずスピーディーに乾かします。

圧倒的な速乾性を生む独自のテクノロジー2. たった280g。リンゴ1個分(※2)の軽さ

大風速・ハイパワーでありながら、本体質量は約280g。長時間使っても手元にかかる負担が少なく、お子様のヘアドライや長時間のセットもノンストレスに行えます。

3. ストレスフリーな自動メンテナンス機能

吸気口から風を吐き出し、溜まったホコリやごみを自動で取り除く新機能を搭載。面倒なお手入れを最小限に抑え、メンテナンス性が劇的に向上しました。

ストレスフリーな自動メンテナンス機能4. 髪を美しく保つために搭載された5つのモードとマイナスイオン

頭皮を傷めず髪をはぐくむ「GROW」や、スタンド推奨の低温モード「STAND」など、シーンに合わせた5つのモードを搭載。さらに5,000万個/cc以上のマイナスイオンが静電気を抑え、潤いのある健康的な髪へ導きます。

■【NEW】スタイリングを自由にする専用オプションパーツ(別売)

マイナスイオンによるヘアケア効果製品仕様[表1: https://prtimes.jp/data/corp/77418/table/77_1_676cc267a740b060f39b2276079239ba.jpg?v=202604100551 ]

「Re・De Hairdry+（リデヘアドライ プラス）」および「Re・De Hairdry（リデヘアドライ）」専用のアタッチメント2種が登場します。

ディフューザー（型名：DRD01A）

風の勢いを分散させ、ふんわりと乾かします。パーマヘアやウェーブヘアの仕上げ、根元のボリュームアップに最適です。

ワイドノズル（型名：DRWN01A）

より広範囲に風の流れを集めて乾かします。ブラシを使ったヘアドライの仕上げに使用することで、より効果的なスタイリングが可能です。

■販売チャネル

■代表取締役社長 藤岡 毅からのメッセージ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/77418/table/77_2_651b51a61b6aa42d2d1d929fe106fd96.jpg?v=202604100551 ]- Re・De公式オンラインストア(https://re-de.shop/)- PIXELA GROUP Shop Amazon店(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FCY967DJ)- 全国の主要家電量販店

ヘアドライヤーは、毎日使うものだからこそ、速く乾くことだけでなく、使うたびに負担が少なく、気持ちよく使い続けられることが大切だと考えています。

「Re・De Hairdry+」は、これまでの製品開発で見えてきた改善点に真摯に向き合い、速乾性、軽さ、使いやすさ、メンテナンス性に至るまで細部を徹底的に見直して開発しました。

Function creates beauty. 機能を突き詰めることが、美しさを生み、心地よさを生む。そうした思想を、この一台に込めています。

毎日のヘアドライを、ただ乾かすための時間ではなく、より軽やかで美しい時間へと変えていきたい。

Re・Deはこれからも、暮らしの中の“心地よさ”を見つめ直し、新しい価値を提案してまいります。

■「Re・De」について

「Re・De」は心地をリデザインするウェルネスブランドです。

2020年より電気圧力鍋「Re・De Pot」をはじめとした調理家電を中心に展開し、2022年12月、より人々の暮らしを豊かにするため、暮らしに関わるあらゆる製品ジャンルを展開するブランドへと進化しました。

モノやコトのあり方を捉え直す＝「リデザイン」をテーマに、単なる家電ブランドではなく「心地をリデザインするウェルネスブランド」として、ユーザーのあらゆる“心地”にフォーカスした製品開発を行っています。

- Re・De公式Webサイト(https://re-de.jp/)- Re・De公式Instagram(https://www.instagram.com/re_de_official/)- Re・De公式オンラインショップ(https://re-de.shop/)- Re・Deブランドサイト(https://brand.re-de.jp/)- あなたとリデザインがつながるメディア「Re DESIGN」(https://re-design-media.jp/)

■会社概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/77418/table/77_3_bff718138a7d5a10a913416e9d1525c7.jpg?v=202604100551 ]

※ 文中に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標もしくは登録商標です。

※ 本製品は医療機器ではありません。家庭用美容機器としての取り扱いとなります。

※1 ノズルなしの場合。室温30℃、風口からの距離3cmでの測定値です。計測方法：トレーサビリティのとれたピトー管式流速計測システムによる測定（ツクバリカセイキ社調べ）。

※2 本体質量のみ。ノズル・ケーブル含まず 。

※3 ノズルありの場合。風口から20cmの位置にて計測した体流量より算出 。