KDDIアイレット、新たに2サービスで AWS ファンデーショナルテクニカルレビュー for Service Offerings の認定を取得

KDDIアイレット株式会社

クラウド・マルチクラウド導入実績と最先端 AI 技術を統合し、AI の社会実装を加速する AI インテグレーターである KDDIアイレット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：高木 秀悟、以下 KDDIアイレット）は、アマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）のパートナープログラムである AWS ファンデーショナルテクニカルレビュー for Service Offerings（以下、AWS FTR）の認定を、「WafCharm 運用保守サービス」および「Amazon Quick 活用・導入支援サービス」の2サービスにて新たに取得したことをお知らせします。本認定の取得により、両サービスが AWS のセキュリティ、信頼性、優れた運用に関する厳格な基準に準拠していることが証明されました。





これにより、これまでに取得している「生成 AI エンタープライズソリューション」（2024年10月取得）、「AWS 請求代行サービス + AWS Organizations」（2025年4月取得）、「AWS アカウント診断サービス」（2026年1月取得）とあわせて、KDDIアイレットにおける AWS FTR 認定サービスは累計5サービスとなりました。

■AWS ファンデーショナルテクニカルレビュー for Service Offerings について

AWS ファンデーショナルテクニカルレビュー for Service Offerings は、AWS パートナーが提供するサービスオファリング（コンサルティングサービス、プロフェッショナルサービス、マネージドサービス等）を、AWS があらかじめ定義した要件に基づいて検証するパートナープログラムです。以下の7つの要件すべてに準拠したサービスのみが認定されます。

- Service Offering Definition - サービスオファリングの定義- Project Plan Template - プロジェクト計画テンプレート- Technical Expertise - 技術的専門知識- Risk Mitigation - リスクの緩和- Security - セキュリティ- SaaS Components - SaaS コンポーネント- Customer Feedback - お客様のフィードバック

参考：AWSブログ「AWS ファンデーショナルテクニカルレビュー for Service Offerings のチェックリスト解説」(https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/ftr-for-service-offerings-requirements/)





■「WafCharm 運用保守サービス」について

「WafCharm 運用保守サービス」は、株式会社サイバーセキュリティクラウドが提供する WAF 自動運用サービス「WafCharm（ワフチャーム）」の初期構築から運用保守までを KDDIアイレットが代行するサービスです。

WAF（Web Application Firewall）は、クロスサイトスクリプティングや SQL インジェクションなど OWASP トップ10に挙げられるサイバー攻撃からシステムを防御する重要なセキュリティ機能ですが、適切なルール運用には高度な専門知識と継続的なチューニングが求められます。KDDIアイレットは、AI とビッグデータを活用して最適な WAF ルールを自動で適用する「WafCharm」を提供し、お客様の WAF 運用負荷を大幅に軽減します。

今回の認定取得により、「WafCharm 運用保守サービス」が AWS のベストプラクティスに沿った安全・信頼性の高い運用体制を有することが公式に証明されました。



・サービスページ：WafCharm 運用保守サービス(https://cloudpack.jp/service/cloud-service/wafcharm.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260410pr)





■「Amazon Quick 活用・導入支援サービス」について

「Amazon Quick 活用・導入支援サービス」は、KDDIアイレットが提供する次世代 AI 業務プラットフォームの活用・導入を支援するサービスです。



「Amazon Quick」は、従来の BI ツールを基盤としつつ、AI リサーチ・チャットエージェント・ワークフロー自動化を統合した次世代プラットフォームです。社内外のデータ収集・統合から AI による分析・可視化ダッシュボードの構築、現場ワークフローの自動化までを、日本語の指示だけでワンストップに実行できます。



データを「見るだけ」の従来型 BI ツールから脱却し、AI が予兆を検知してアクションを提案・実行する「自律的に働く仕組み」として、製造業・不動産業・小売業をはじめ幅広い業種の業務変革を支援します。



今回の認定取得により、本サービスが AWS の厳格な基準に適合した品質と信頼性を持つサービスであることが証明されました。



・サービスページ：Amazon Quick 活用・導入支援サービス(https://cloudpack.jp/lp/amazon-quick/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260410pr)





■KDDIアイレットにおける AWS の実績

KDDIアイレットは 2010年より、クラウド導入・運用の総合支援サービス「cloudpack（クラウドパック）」の提供を開始し、2013年に日本初の「APN プレミアコンサルティングパートナー（現 AWS プレミアティアサービスパートナー）」の1社として認定されました。2,500社を超える AWS 導入実績と年間4,300以上のプロジェクト実績を持ち、AWS 認定資格の保有数は 2026年1月時点で5,000を突破しています。また、データ＆アナリティクスコンピテンシー、AI サービスコンピテンシーをはじめとする複数の AWS コンピテンシーを取得しており、幅広い技術領域でお客様のクラウド活用を支援しています。

今後も AWS FTR 認定サービスの拡充を通じて、お客様が安心してご利用いただける高品質なサービスの提供を継続してまいります。

【KDDIアイレット株式会社 会社概要】

会社名：KDDIアイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立 ：2003年10月

所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー29F

代表者：代表取締役社長 高木 秀悟

資本金：7,000万円

主要株主：KDDI株式会社

事業内容：

・AI インテグレーションにより、AI の社会実装の加速を支援

・クラウドを活用したシステム、スマホアプリの開発・運用、UI/UX デザイン制作

・「cloudpack」によるクラウド設計・構築、運用保守、セキュリティ支援

・「gaipack」による生成 AI 導入・活用支援および AI 駆動開発の推進

・KDDI グループと連携したクラウド開発支援





※ cloudpack の名称は、KDDIアイレット株式会社の登録商標です。