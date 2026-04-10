国内最大級トレイルランニングイベント「Mt.FUJI 100」でGORE-TEX(R) Invisible Fit フットウェアを体験

日本ゴア合同会社

2026年4月10日- GORE-TEX(R) ブランドは、2026年4月24日（金）～26日（日）の3日間、富士北麓公園（山梨県富士吉田市）で開催されるトレイルランニングレース「Mt.FUJI 100」のEXPO会場において、GORE-TEX(R) Invisible Fitプロダクトテクノロジーを採用したトレイルランニングシューズの体験ブースを出展します。

本ブースでは、耐久防水性・防風性・透湿性に加え、ランニングフットウェアに求められるフィット感や軽量性を両立する同テクノロジーを、実際の製品体験やデモンストレーションを通じて紹介します。

「Mt.FUJI 100」は、富士山麓を舞台に最長総距離約100マイル（約160km）に及ぶコースを走る国際的トレイルランニング大会であり、世界中のランナーが参加します。自然環境の中で長時間走行するトレイルランニングにおいては、その日の天候やコンディションに応じた対策が求められ、フットウェアの性能が走行体験に大きな影響を与えます。

こうした背景を踏まえ、GORE-TEX(R) ブランドは本大会のオフィシャルパートナーとして、フットウェアテクノロジーの体験機会を提供します。

出展内容

テクノロジーデモ

Invisible Fit テクノロジーの耐久防水性や防風性を実演形式で紹介

プロダクト体験

Invisible Fit プロダクトテクノロジーを採用した代表モデル

「ASICS TRABUCO 14 GTX」を実際に着用し、フィット感や快適性、防水透湿性を体感

プロダクト展示

各ブランドパートナーからリリースされている最新のInvisible Fitトレイルランニングシューズを展示（展示予定ブランド：ASICS、ALTRA、ARC’TERYX、HOKA、MERRELL、NNORMAL他）

トークセッション

日時：4月24日（金）12:45頃スタート

内容：EXPO中央ステージにて、MC 岡田拓海さん、ウルトラランナー みゃこさんとともにInvisible Fit プロダクトテクノロジーがもたらすメリットとコンディションに応じた選び方を解説

GORE-TEX(R) Invisible Fit プロダクトテクノロジーの特徴

「TRUE FIT AND FEEL. いつもの走りに、見えない快適さを。」

GORE-TEX(R) Invisible Fit プロダクトテクノロジーは、アスレチックフットウェアにおける優れたフィット感を維持しながら、耐久防水性・防風性・透湿性を提供する革新的な技術です。

アッパー素材とGORE‑TEX(R) ファブリクスを一体化させた独自構造により、耐久防水・透湿性を発揮しながらランナーを軽快な走りへと導く自然な履き心地を実現します。濡れた路面状況や寒冷環境下においても、足元を適切に保護し、普段通りの感覚で、長時間にわたる快適な走行を可能にします。

優れたフィット感

アッパーとGORE-TEX(R) ファブリクスの一体構造により、シワや縫い目による摩擦を抑え、足の自然な動きをサポートします。

耐久防水・防風・透湿

GUARANTEED TO KEEP YOU DRY プロミスに基づき、外部からの水の侵入を防ぎながら、内部の湿気を逃がし、シューズ内を快適に保ちます。

軽量性と快適性の両立

スタンダードタイプのGORE-TEX(R) ブーティ構造と比較して約18%の軽量化を達成。吸水を抑えたアッパー設計により、表面が濡れた状態でも速乾性を発揮し、快適な履き心地が持続します。

GORE-TEX(R) Invisible Fit トレイルランニングシューズ ラインナップ

各ブランドパートナーからリリースされている主なInvisible Fit トレイルランニングシューズは以下の通りです。

ASICS

TRABUCO 14 GTX

NEW BALANCE

HIERRO V9 GORE-TEX

HOKA

CHALLENGER 8 GTX

MERRELL

AGILITY PEAK 6 GORE-TEX

ADIDAS

TERREX AGRAVIC GTX TRAIL RUNNING

NNORMAL

TOMIR 02 GORE-TEX

MIZUNO

WAVE DAICHI 9 GTX

NIKE

PEGASUS TRAIL 5 GORE-TEX

ALTRA

TIMP 6 GTX

MAMMUT

AENERGY TRAIL ENDURANCE ULTRA LOW GTX

ARC’TERYX

NORVAN LD 4 GTX

PUMA

FAST-TRAC NITRO 4 GTX

・ASICS TRABUCO 14 GTX（\22,000／Men’s & Women’s）

・NEW BALANCE HIERRO V9 GORE‑TEX（\23,980／Men’s）

・HOKA CHALLENGER 8 GTX（\24,200／Men’s & Women’s）

・MERRELL AGILITY PEAK 6 GORE-TEX（\29,700／Men’s & Women’s）

・ADIDAS TERREX AGRAVIC GTX TRAIL RUNNING（\22,000／Unisex）

・NNORMAL TOMIR 02 GORE-TEX（\39,600／Unisex）

・MIZUNO WAVE DAICHI 9 GTX（\19,800／Men’s）

・NIKE PEGASUS TRAIL 5 GORE-TEX（\24,530／Men’s & Women’s）

・ALTRA TIMP 6 GTX（\29,150／Men’s & Women’s）

・MAMMUT AENERGY TRAIL ENDURANCE ULTRA LOW GTX（\39,600／Men’s）

・ARC'TERYX NORVAN LD 4 GTX（\34,100／Men’s & Women’s）

・PUMA FAST‑TRAC NITRO 4 GTX（\22,000／Men’s）

※掲載の製品情報は2026年4月現在のものです。最新情報は各ブランドの公式サイトをご覧ください。価格は税込です。

「Mt.FUJI 100」とは

代表レース「FUJI100mi」は約167km・累積標高6,613mに及ぶ長距離レースであり、世界的なトレイルランニングシリーズの対象にもなっています。

《大会概要（参考）》

・開催日：2026年4月24日（金）～26日（日）

・会場：富士北麓公園（山梨県富士吉田市）

・主催：Mt.FUJI100実行委員会

「GUARANTEED TO KEEP YOU DRY」GORE-TEX(R) プロダクトの徹底した品質管理

GORE‑TEX(R) プロダクトは独自に設けられた厳しいテスト基準を満たしています。ゴアのテクノロジーを採用する各ブランドパートナーと協力してテストを行い、GORE‑TEX(R) ファブリクス、メンブレン、インサレーション、裏地だけでなく、各ブランドパートナーが生産する最終製品においてもゴアの高い品質基準を満たすことを確認した製品だけが、GUARANTEED TO KEEP YOU DRY プロミスのもと、消費者の皆さまに届けられています。

GORE-TEX(R) ブランドについて

GORE-TEX(R) ブランドは45年以上前に防水透湿機能を持つGORE-TEX(R) ファブリクスでアウターウェア業界に革命を起こし、現在もパフォーマンスアパレルのトップイノベーターです。ゴアのファブリクス製品は、厳しい環境でも日常生活でも快適性とプロテクションを提供し、着用者がより多くのことを安全かつ自信を持って達成することを可能にします。

土砂降りの雨の中でのハイキングから防衛活動や消火活動まで、ゴアは消費者と業界のニーズを深く理解することで、優れた機能を持つ製品の開発を推進しています。

GORE-TEX(R) ブランド公式サイト：https://www.gore-tex.com/jp

GORE-TEX(R) Invisible Fit プロダクトの詳細については、

https://www.gore-tex.com/jp/technology/gore-tex-products/invisible-fit-footwear をご覧ください。

W. L. Gore & Associates（ゴア）について

ゴアは、業界へ変革をもたらすことで人々の生活の向上に尽力する、材料科学に強みを持つグローバルカンパニーです。1958年の創業以来、宇宙空間から世界最高峰の山頂、さらには人間の体内まで、厳しい環境における複雑な技術的課題の解決に寄与してきました。

ゴアはチームワークを大切にする企業カルチャーを持つことで知られており、13,000人を超えるアソシエート（社員）を擁し、年間売上高は50億ドルに上ります。