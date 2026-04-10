¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤¢¤½¤Ó¤Î¤»¤«¤¤ ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåÅ¹¡×¤¬ 2026Ç¯4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó
»Ò¤É¤â¤â¿Æ¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¡È¿´ÃÏ¤è¤¤µï¾ì½ê¡É¤Ø¿Ê²½¤·¤¿À¾ÆüËÜ¤Î´ú´ÏÅ¹
»Ò¤É¤â¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤¢¤½¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¶µ°é´á¶ñ¡¦Í·¶ñ¤ÎÍ¢Æþ¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¤È¤¢¤½¤Ó¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÀ¾¤ß¤Î¤ê¡Ë¤Ï¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤ÎÂç·¿Ê£¹ç»ÜÀß¡Ö¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¿Æ»Ò¤Î¤¢¤½¤Ó¾ì¤È¥·¥ç¥Ã¥×¤òÊ»Àß¤·¤¿¡Ö¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤¢¤½¤Ó¤Î¤»¤«¤¤ ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåÅ¹¡×¤ò¡¢2026Ç¯4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Âç·¿Í·¶ñ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿Æ»Ò¤Î¿·¤·¤¤µï¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤»¤ë¡Ö¿Æ»Ò¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤¹¡£Âçºå¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÇßÅÄ¤Ç¡¢À¾ÆüËÜ¤Î´ú´ÏÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢¿Æ»Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤È¯¸«¤ä¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¢¤½¤Ó¤Î¤»¤«¤¤ ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåÅ¹¡§»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢¤è¤ê¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¤µï¾ì½ê¡×¤Ø¤È¿Ê²½¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ö¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤¢¤½¤Ó¤Î¤»¤«¤¤ ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåÅ¹¡×¤Ï2013Ç¯¤Î³«¶È°ÊÍè¡¢À¾ÆüËÜ¤Î´ú´ÏÅ¹¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Æ»Ò¤Ë¤¢¤½¤Ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³«¶È¤«¤éÌó13Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢Í·¶ñ¤ä»ÜÀß¤Îºþ¿·¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ä²ÈÄí¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼Ò²ñ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡È»Ò¤É¤â¤Î¤¢¤½¤Ó¾ì¡É¤«¤é¡¢¡È¿Æ»Ò¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤µï¾ì½ê¡É¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤»¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¾®³ØÀ¸¤ÎÊü²Ý¸å¤Îµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¿Æ»Ò¤Î¿·¤·¤¤µï¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡Ö¿Æ»Ò¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤ò¿·Àß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¿ÍÆ±»Î¤Î´Ø·¸À¤ò°é¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¿·¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¤ª¤È¤Ê¤Î¥¥É¥¥É¡×¤â»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢¶áÎÙ¤Î¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºåÆâ¤Ë¤¢¤ë¼¡À¤Âå·¿Ãµµæ³Ø½¬»ÜÀß¡ÖBørneLund PLAY CUBE¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¡¢¤¢¤½¤Ó¤òµ¯ÅÀ¤Ë¶µ°é¡¦ÃÏ°è¡¦¾¦¶È¤¬¸ò¤ï¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤â¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://kidokid.bornelund.co.jp/campaign/grandfront-osaka-renewal_2602
¡ã¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç³èÌö¤·¤¿Âç·¿Í·¶ñ¡Ö¥Í¥Ã¥È¥É¡¼¥à¡×¤¬ÅÐ¾ì
¢¨¼Ì¿¿¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÆâ ¸÷¤Î¹¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Í¥Ã¥È¥É¡¼¥à¡×¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍ·¶ñ¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥é¿À¸Í¤Î¡Ö¥¥Ã¥º¥¨¥ê¥¢¡×¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://www.kobe.hotelokura.co.jp/kidsplayarea/
¢ Ä©Àï¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¨¥ê¥¢¤Ø¿Ê²½
¹âÄãº¹¤Î¤¢¤ëÎ©ÂÎÅª¤Ê¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥³¡¼¥¹¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¶î¤±È´¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¤«¤é¤À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤äº¸±¦¤Î¼êÂ¤ò¤¦¤Þ¤¯Ï¢Æ°¤µ¤»¤ëÎÏ¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¡¼¥ë¥×¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÂÐÀï·¿¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ÆÍ·¤Ù¤ë»Å³Ý¤±¤òÆ³Æþ¡£¥ë¡¼¥ë¤Î¤¢¤ë¤¢¤½¤Ó¤ä¶¥µ»À¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ØÎð´ü¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÄ©Àï°ÕÍß¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
£ ¡Ö¿Æ»Ò¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤ò¿·Àß¤·¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤»¤ëµï¾ì½ê¤Ë
Æþ¸ýÉÕ¶á¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥½¥Õ¥¡¡¼¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö¿Æ»Ò¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤ò¿·Àß¡£»Ò¤É¤â¤Î¤¢¤½¤Ó¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤ê¡¢Å¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¤Ç¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤ê¤È¡¢¿Æ»Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Wi-Fi¤â´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ò¶á¤¯¤ÇÍ·¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¿Æ¤¬PC¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Âç¿Í¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ÏÆ°¡£À¾ÆüËÜ¤Î¡Ö¤¢¤½¤ÓÈ¯¿®µòÅÀ¡×¤Ø
¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå¤Ë¤¢¤ë¼¡À¤Âå·¿Ãµµæ³Ø½¬»ÜÀß¡ÖBørneLund PLAY CUBE¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Î¤¢¤½¤ÓÊ¸²½¤òÈ¯¿®¡£´ë¶È¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È»Üºö¤ä¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ê¤É¤âÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢ÅÔ»Ô·¿¤¢¤½¤Ó¾ì¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëµòÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ÎÇØ·Ê¡§¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½µá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¡×¤È¡Ö¿Æ»Ò¤Î»þ´Ö¡×¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¶áÇ¯¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¿¨¤ì¤ë»þ´Ö¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÊØÀ¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Ä¤¤¸«¤»¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤ä¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÇº¤ß¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤«¤é¤À¤òÆ°¤«¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë¾ì½ê¤ÎÉÔÂ¤ä¡¢ÌÔ½ë¡¦Å·¸õÉÔ½ç¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë³°Í·¤Óµ¡²ñ¤Î¸º¾¯¤â²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬»×¤¤¤¤êÍ·¤Ù¤ë¡È¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤Î¾ì¡É¤Î²ÁÃÍ¤¬²þ¤á¤Æ¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤È¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤Î·ò¤ä¤«¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄó°Æ¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤½¤Ó´Ä¶¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¬¤«¤é¤À¤òÆ°¤«¤·¡¢¼ê¤ò»È¤¤¡¢¸Þ´¶¤òÄÌ¤·¤ÆÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢¡È¤³¤³¤í¡¦Æ¬¡¦¤«¤é¤À¡É¤ÎÈ¯Ã£¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¡¢¶¦¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤½¤Ó´Ä¶¤òºÆÀß·×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµï¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¶õ´Ö¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½Âå¤Î»Ò°é¤Æ´Ä¶¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤·¤¤ÅÔ»Ô·¿¤¢¤½¤Ó´Ä¶¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤¢¤½¤Ó¤Î¤»¤«¤¤ ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåÅ¹¡×³µÍ×¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÆü¡§2026Ç¯4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£Àµ¼°Ì¾¾Î¡§¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤¢¤½¤Ó¤Î¤»¤«¤¤ ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåÅ¹
¢£½êºßÃÏ¡§¢©530-0011 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®3-1 ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå ËÌ´Û ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¥ã¥Ô¥¿¥ë 3³¬
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00¡Á19¡§00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì18¡§30¡Ë
¢£ÄêµÙÆü¡§¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¤Ë½à¤º¤ë
¢£ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§6¤«·î¡Á12ºÐ¡ÊÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¡Ë
¢£Æþ¾ìÎÁ¡§¡Ú»þ´ÖÀ©¡Û»Ò¤É¤â ºÇ½é¤Î30Ê¬¡§Ê¿Æü800±ß¡¢µÙÆü1000±ß¡¡±äÄ¹10Ê¬¤´¤È¡§200±ß
¡¡¡Ú1DAY¥Ñ¥¹¡Û»Ò¤É¤â Ê¿Æü2,600±ß¡Ê2¿ÍÌÜ°Ê¹ß 1,300±ß¡ËµÙÆü3,400±ß¡Ê2¿ÍÌÜ°Ê¹ß1,700±ß¡Ë
¡¡¡Ú»þ´ÖÀ©¡¦1DAY¥Ñ¥¹ ¶¦ÄÌ¡ÛÂç¿Í 700±ß¡Ê±äÄ¹ÎÁ¤Ê¤·¡Ë
¡¡¢¨¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤ÏÆþ¾ìÎÁ¤Ê¤·¤Ç¤´ÆþÅ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡¡¢¨¶â³Û¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¶â³Û¤Ç¤¹
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kidokid.bornelund.co.jp/grandfront-osaka/
¡Ú¡Ö¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤¢¤½¤Ó¤Î¤»¤«¤¤¡×¤È¤Ï¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ö¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤¢¤½¤Ó¤Î¤»¤«¤¤¡×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¡È¤³¤³¤í¡¦Æ¬¡¦¤«¤é¤À¡É¤ÎÈ¯°é¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÍÎÁ¼¼Æâ¤¢¤½¤Ó¾ì¡Ö¥¥É¥¥É¡×¤È¡¢À¤³¦¤ÎÍ¥¤ì¤¿¤¢¤½¤ÓÆ»¶ñ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤òÊ»Àß¤·¤¿¡¢¤¢¤½¤Ó¤È»Ò°é¤Æ¤ò»Ù¤¨¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµï¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤»Ò°é¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ç¯Îð¤äÆÃÀ¡¢¹ñÀÒ¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¤Ê¤¢¤½¤Ó´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¤¢¤½¤Ó¤ÎÃæ¤Ç¡È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡É¤¬¹¤¬¤ê¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤½¤Ó¤Î¥×¥í¡Ö¥×¥ì¥¤¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤¬¾ïÃó¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹¥´ñ¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤½¤Ó¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡Ö¥¥É¥¥É¡×¥µ¥¤¥È¡§https://kidokid.bornelund.co.jp/
¡Ú ¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡Û
¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤Ï¡¢¤¢¤½¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤¿¤á1981Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡È¤¢¤½¤Ó¤ÎÆ»¶ñ¤È´Ä¶¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤Ø¸þ¤±¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¸³èÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤Î¡È¤¢¤½¤ÓÆ»¶ñ¡É¤òÄó°Æ¤·¡¢Á´¹ñ46¥ö½ê¤ÇÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤ËÍÄÃÕ±à¤äÊÝ°é±à¡¢¸ø±à¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÂç·¿Í·¶ñ¤ä¶µ°éÆ»¶ñ¤ÎÄó¶¡¤ò´Þ¤á¤¿¤¢¤½¤Ó´Ä¶¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¼ê³Ý¤±¤¿¼ÂÀÓ¤Ï¹ñÆâÌó3Ëü5Àé¥ö½ê¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2004Ç¯¤«¤é¤Ï¿Æ»Ò¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¤¢¤½¤Ó¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë²°Æâ¤¢¤½¤Ó¾ì¡Ö¥¥É¥¥É¡×»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢¡Ö¥×¥ì¥¤¥ô¥£¥ë¡×¡ÖPLAYLOT¡×¤ò´Þ¤àÄ¾±Ä»ÜÀß¤ÏÁ´¹ñ21¥ö½ê¡¢Ç¯´Ö170Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¿Æ»Ò¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¤¢¤½¤Ó¾ì³«È¯¤âÁ´¹ñ70¥ö½ê°Ê¾å¤Ë¹¤¬¤ê¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÂçºå¡¦ÇßÅÄ¤Ë¼¡À¤Âå·¿Ãµµæ³Ø½¬»ÜÀß¡ÖPLAY CUBE¡×¤ò³«¹Ö¤·¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ë¥×¥ì¥¤¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤¢¤½¤ÓÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¡Ö°ÜÆ°¼°¤¢¤½¤Ó¾ì¡×¤âËÜ³ÊÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤½¤Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤â¶¯²½¤·¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¸þ¾å¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
TEL¡§0120-358-518¡Ê·î¡Á¶â 10:00¡Á17:00¡Ë
»Ò¤É¤â¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤¢¤½¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¶µ°é´á¶ñ¡¦Í·¶ñ¤ÎÍ¢Æþ¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¤È¤¢¤½¤Ó¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÀ¾¤ß¤Î¤ê¡Ë¤Ï¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤ÎÂç·¿Ê£¹ç»ÜÀß¡Ö¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¿Æ»Ò¤Î¤¢¤½¤Ó¾ì¤È¥·¥ç¥Ã¥×¤òÊ»Àß¤·¤¿¡Ö¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤¢¤½¤Ó¤Î¤»¤«¤¤ ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåÅ¹¡×¤ò¡¢2026Ç¯4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¢¤½¤Ó¤Î¤»¤«¤¤ ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåÅ¹¡§»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢¤è¤ê¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¤µï¾ì½ê¡×¤Ø¤È¿Ê²½¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ö¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤¢¤½¤Ó¤Î¤»¤«¤¤ ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåÅ¹¡×¤Ï2013Ç¯¤Î³«¶È°ÊÍè¡¢À¾ÆüËÜ¤Î´ú´ÏÅ¹¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Æ»Ò¤Ë¤¢¤½¤Ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³«¶È¤«¤éÌó13Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢Í·¶ñ¤ä»ÜÀß¤Îºþ¿·¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ä²ÈÄí¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼Ò²ñ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡È»Ò¤É¤â¤Î¤¢¤½¤Ó¾ì¡É¤«¤é¡¢¡È¿Æ»Ò¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤µï¾ì½ê¡É¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤»¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¾®³ØÀ¸¤ÎÊü²Ý¸å¤Îµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¿Æ»Ò¤Î¿·¤·¤¤µï¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡Ö¿Æ»Ò¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤ò¿·Àß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¿ÍÆ±»Î¤Î´Ø·¸À¤ò°é¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¿·¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¤ª¤È¤Ê¤Î¥¥É¥¥É¡×¤â»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢¶áÎÙ¤Î¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºåÆâ¤Ë¤¢¤ë¼¡À¤Âå·¿Ãµµæ³Ø½¬»ÜÀß¡ÖBørneLund PLAY CUBE¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¡¢¤¢¤½¤Ó¤òµ¯ÅÀ¤Ë¶µ°é¡¦ÃÏ°è¡¦¾¦¶È¤¬¸ò¤ï¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤â¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://kidokid.bornelund.co.jp/campaign/grandfront-osaka-renewal_2602
¡ã¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç³èÌö¤·¤¿Âç·¿Í·¶ñ¡Ö¥Í¥Ã¥È¥É¡¼¥à¡×¤¬ÅÐ¾ì
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¤¢¤½¤Ó¾ì¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Í¥Ã¥È¥É¡¼¥à¡×¤ò¥Ü¡¼¥ë¥×¡¼¥ëÆâ¤ËÀßÃÖ¡£»ÜÀß¤Î¿·¤·¤¤¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÆÀ¸ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¹½Â¤¤Ç¡¢ÅÐ¤ë¡¦³ê¤ë¡¦¤¯¤°¤ë¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÆ°¤¤òÂ¥¤·¡¢Âç¿Í¿ô¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÍ·¶ñ¤Ç¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÆâ ¸÷¤Î¹¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Í¥Ã¥È¥É¡¼¥à¡×¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍ·¶ñ¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥é¿À¸Í¤Î¡Ö¥¥Ã¥º¥¨¥ê¥¢¡×¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://www.kobe.hotelokura.co.jp/kidsplayarea/
¢ Ä©Àï¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¨¥ê¥¢¤Ø¿Ê²½
¹âÄãº¹¤Î¤¢¤ëÎ©ÂÎÅª¤Ê¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥³¡¼¥¹¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¶î¤±È´¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¤«¤é¤À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤äº¸±¦¤Î¼êÂ¤ò¤¦¤Þ¤¯Ï¢Æ°¤µ¤»¤ëÎÏ¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¡¼¥ë¥×¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÂÐÀï·¿¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ÆÍ·¤Ù¤ë»Å³Ý¤±¤òÆ³Æþ¡£¥ë¡¼¥ë¤Î¤¢¤ë¤¢¤½¤Ó¤ä¶¥µ»À¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ØÎð´ü¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÄ©Àï°ÕÍß¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
£ ¡Ö¿Æ»Ò¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤ò¿·Àß¤·¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤»¤ëµï¾ì½ê¤Ë
Æþ¸ýÉÕ¶á¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥½¥Õ¥¡¡¼¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö¿Æ»Ò¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤ò¿·Àß¡£»Ò¤É¤â¤Î¤¢¤½¤Ó¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤ê¡¢Å¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¤Ç¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤ê¤È¡¢¿Æ»Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Wi-Fi¤â´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ò¶á¤¯¤ÇÍ·¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¿Æ¤¬PC¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Âç¿Í¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ÏÆ°¡£À¾ÆüËÜ¤Î¡Ö¤¢¤½¤ÓÈ¯¿®µòÅÀ¡×¤Ø
¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå¤Ë¤¢¤ë¼¡À¤Âå·¿Ãµµæ³Ø½¬»ÜÀß¡ÖBørneLund PLAY CUBE¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Î¤¢¤½¤ÓÊ¸²½¤òÈ¯¿®¡£´ë¶È¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È»Üºö¤ä¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ê¤É¤âÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢ÅÔ»Ô·¿¤¢¤½¤Ó¾ì¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëµòÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ÎÇØ·Ê¡§¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½µá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¡×¤È¡Ö¿Æ»Ò¤Î»þ´Ö¡×¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¶áÇ¯¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¿¨¤ì¤ë»þ´Ö¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÊØÀ¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Ä¤¤¸«¤»¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤ä¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÇº¤ß¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤«¤é¤À¤òÆ°¤«¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë¾ì½ê¤ÎÉÔÂ¤ä¡¢ÌÔ½ë¡¦Å·¸õÉÔ½ç¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë³°Í·¤Óµ¡²ñ¤Î¸º¾¯¤â²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬»×¤¤¤¤êÍ·¤Ù¤ë¡È¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤Î¾ì¡É¤Î²ÁÃÍ¤¬²þ¤á¤Æ¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤È¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤Î·ò¤ä¤«¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄó°Æ¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤½¤Ó´Ä¶¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¬¤«¤é¤À¤òÆ°¤«¤·¡¢¼ê¤ò»È¤¤¡¢¸Þ´¶¤òÄÌ¤·¤ÆÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢¡È¤³¤³¤í¡¦Æ¬¡¦¤«¤é¤À¡É¤ÎÈ¯Ã£¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¡¢¶¦¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤½¤Ó´Ä¶¤òºÆÀß·×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµï¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¶õ´Ö¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½Âå¤Î»Ò°é¤Æ´Ä¶¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤·¤¤ÅÔ»Ô·¿¤¢¤½¤Ó´Ä¶¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤¢¤½¤Ó¤Î¤»¤«¤¤ ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåÅ¹¡×³µÍ×¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÆü¡§2026Ç¯4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£Àµ¼°Ì¾¾Î¡§¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤¢¤½¤Ó¤Î¤»¤«¤¤ ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåÅ¹
¢£½êºßÃÏ¡§¢©530-0011 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®3-1 ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå ËÌ´Û ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¥ã¥Ô¥¿¥ë 3³¬
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00¡Á19¡§00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì18¡§30¡Ë
¢£ÄêµÙÆü¡§¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¤Ë½à¤º¤ë
¢£ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§6¤«·î¡Á12ºÐ¡ÊÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¡Ë
¢£Æþ¾ìÎÁ¡§¡Ú»þ´ÖÀ©¡Û»Ò¤É¤â ºÇ½é¤Î30Ê¬¡§Ê¿Æü800±ß¡¢µÙÆü1000±ß¡¡±äÄ¹10Ê¬¤´¤È¡§200±ß
¡¡¡Ú1DAY¥Ñ¥¹¡Û»Ò¤É¤â Ê¿Æü2,600±ß¡Ê2¿ÍÌÜ°Ê¹ß 1,300±ß¡ËµÙÆü3,400±ß¡Ê2¿ÍÌÜ°Ê¹ß1,700±ß¡Ë
¡¡¡Ú»þ´ÖÀ©¡¦1DAY¥Ñ¥¹ ¶¦ÄÌ¡ÛÂç¿Í 700±ß¡Ê±äÄ¹ÎÁ¤Ê¤·¡Ë
¡¡¢¨¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤ÏÆþ¾ìÎÁ¤Ê¤·¤Ç¤´ÆþÅ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡¡¢¨¶â³Û¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¶â³Û¤Ç¤¹
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kidokid.bornelund.co.jp/grandfront-osaka/
¡Ú¡Ö¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤¢¤½¤Ó¤Î¤»¤«¤¤¡×¤È¤Ï¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ö¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤¢¤½¤Ó¤Î¤»¤«¤¤¡×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¡È¤³¤³¤í¡¦Æ¬¡¦¤«¤é¤À¡É¤ÎÈ¯°é¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÍÎÁ¼¼Æâ¤¢¤½¤Ó¾ì¡Ö¥¥É¥¥É¡×¤È¡¢À¤³¦¤ÎÍ¥¤ì¤¿¤¢¤½¤ÓÆ»¶ñ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤òÊ»Àß¤·¤¿¡¢¤¢¤½¤Ó¤È»Ò°é¤Æ¤ò»Ù¤¨¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµï¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤»Ò°é¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ç¯Îð¤äÆÃÀ¡¢¹ñÀÒ¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¤Ê¤¢¤½¤Ó´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¤¢¤½¤Ó¤ÎÃæ¤Ç¡È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡É¤¬¹¤¬¤ê¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤½¤Ó¤Î¥×¥í¡Ö¥×¥ì¥¤¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤¬¾ïÃó¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹¥´ñ¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤½¤Ó¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡Ö¥¥É¥¥É¡×¥µ¥¤¥È¡§https://kidokid.bornelund.co.jp/
¡Ú ¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡Û
¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤Ï¡¢¤¢¤½¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤¿¤á1981Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡È¤¢¤½¤Ó¤ÎÆ»¶ñ¤È´Ä¶¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤Ø¸þ¤±¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¸³èÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤Î¡È¤¢¤½¤ÓÆ»¶ñ¡É¤òÄó°Æ¤·¡¢Á´¹ñ46¥ö½ê¤ÇÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤ËÍÄÃÕ±à¤äÊÝ°é±à¡¢¸ø±à¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÂç·¿Í·¶ñ¤ä¶µ°éÆ»¶ñ¤ÎÄó¶¡¤ò´Þ¤á¤¿¤¢¤½¤Ó´Ä¶¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¼ê³Ý¤±¤¿¼ÂÀÓ¤Ï¹ñÆâÌó3Ëü5Àé¥ö½ê¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2004Ç¯¤«¤é¤Ï¿Æ»Ò¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¤¢¤½¤Ó¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë²°Æâ¤¢¤½¤Ó¾ì¡Ö¥¥É¥¥É¡×»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢¡Ö¥×¥ì¥¤¥ô¥£¥ë¡×¡ÖPLAYLOT¡×¤ò´Þ¤àÄ¾±Ä»ÜÀß¤ÏÁ´¹ñ21¥ö½ê¡¢Ç¯´Ö170Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¿Æ»Ò¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¤¢¤½¤Ó¾ì³«È¯¤âÁ´¹ñ70¥ö½ê°Ê¾å¤Ë¹¤¬¤ê¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÂçºå¡¦ÇßÅÄ¤Ë¼¡À¤Âå·¿Ãµµæ³Ø½¬»ÜÀß¡ÖPLAY CUBE¡×¤ò³«¹Ö¤·¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ë¥×¥ì¥¤¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤¢¤½¤ÓÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¡Ö°ÜÆ°¼°¤¢¤½¤Ó¾ì¡×¤âËÜ³ÊÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤½¤Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤â¶¯²½¤·¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¸þ¾å¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
TEL¡§0120-358-518¡Ê·î¡Á¶â 10:00¡Á17:00¡Ë