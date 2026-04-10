【スタイル広がる、新カラー】開放型ヘッドホンから最上位モデルまで、JLabのワイヤレスヘッドホン3製品に映える「Navy Blue」と馴染む「Cloud White」が登場

JLab Japan株式会社

2025年度に100ドル未満のワイヤレスイヤホンとスポーツ向けワイヤレスイヤホン市場で全米売上No.1（※１）を獲得した「JLab」の日本法人、JLab Japan株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：横張 亮輔）は、2026年4月10日（金）より、開放型ヘッドホンJBuds Open Wirelessなど、JLabのワイヤレスヘッドホン3製品に新カラーを追加し、JLab日本公式サイト（公式通販）、楽天市場内公式ストアおよび、Yahoo!ショッピング内公式ストアにて、販売いたします。（Amazonは順次発売予定）

新カラーラインナップ

▍JBuds Open Wireless【新カラー：Cloud White】

JBuds Open Wireless（全2色）販売価格：22,000円（税込）

2026年2月に発売したばかりの開放型ヘッドホン「JBuds Open Wireless」に早くも新カラーが登場。「ながら聴き」に最適な耳をふさがない設計。音の広がりをコントロールする独自のLabFocus技術を搭載し、音漏れを気にすることなく1日中快適にご使用いただけます。

製品ページ :https://jlab-audio.jp/products/jbuds-open-wireless

▍ JBuds Lux ANC【新カラー：Navy Blue】

JBuds Lux ANC（全5色）販売価格：13,860円（税込）

ノイズキャンセリングを搭載したJBuds Lux ANCには、「Navy Blue」が登場。新カラーが追加されたことにより、JBuds Lux ANCは全5色のカラーバリエーションに。シックな定番色から個性的なトーンまで、ファッションや好みに合わせて、より直感的に「自分の1台」を選べるようになりました。

製品ページ :https://jlab-audio.jp/products/jbuds-lux-anc-over-ear-headphones

▍Epic Lux Lab Edition【新カラー：Cloud White】

Epic Lux Lab Edition（全2色）販売価格：43,780円（税込）

JLabが誇る、プレミアムヘッドホンに上質な日常に溶け込む、「Cloud White」が登場。落ち着きのある優しいトーンで、どんなスタイルにも馴染み「高機能なプレミアムモデルを、もっと日常に溶け込ませたい」というニーズに応える、洗練された1台です。

製品ページ :https://jlab-audio.jp/products/epic-lux-lab-edition-headphones

JLab（ジェイラブ）とは

“聴きやすさ”にこだわった、カリフォルニア発のアクティブオーディオブランド。2025年度に100ドル未満のワイヤレスイヤホンとスポーツ向けワイヤレスイヤホン市場で全米売上No.1（※１）を獲得し、米国で最も注目されているオーディオメーカーの1つになっています。2013年にAmazonのイヤホントップセールスブランドになったことを皮切りに、米国でのポジションを確立。2017年に完全ワイヤレスイヤホンの販売を開始したことや、スポーツリーグの公式オーディオパートナーになったことで、若者やスポーツマンから絶大な人気を得ています。2022年3月より日本でも公式サイトをオープンし、販売開始しています。

※1 Circana, LLC, Retail Tracking Service, US, Stereo Headphones, Band Type: No Wire/No Band, ASP Under ＄100, Unit Sales, Jan 2025 - Dec 2025 ／ Circana, LLC, Retail Tracking Service, US, Stereo Headphones, Headphone Style: In Ear Clip and Ear Bud Clip, Band Type: No Wire/No Band, Water Resistant, ASP Under ＄100, Dollar & Unit Sales, Jan - Dec 2025

<オンラインストア>

・公式通販：https://jlab-audio.jp/

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/jlab

・楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/jlab/

・Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/jlab-japan/

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