BitStar所属の美容クリエイター「にたまご」が「A CLINIC」アンバサダーに就任

株式会社BitStar

インフルエンサーマーケティングプラットフォームを中心とした様々な事業を展開する株式会社BitStar（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員CEO：渡邉拓）は、クリエイタープロダクション「BitStar Production」所属の「にたまご」が、美容整形クリニック「A CLINIC」のアンバサダーに就任したことをお知らせいたします。

にたまごは、恋愛・美容・ファッション・心理学・ライフスタイルなどをテーマに、等身大の視点を生かした発信で支持を集める、総フォロワー数100万人超のインフルエンサーです。

にたまご自身がこれまで、外見やコンプレックスと向き合いながら、過程や変化をリアルに発信してきました。その“リアルで信頼できる情報発信”は、美容医療に対する正しい理解を広げたいというA CLINICの想いと強く共鳴し、双方の理念が一致したことから、このたび正式にアンバサダー契約の締結に至りました。

今後は、にたまごの発信力を通じて、美容医療に関する正確な情報や価値をより多くの方へ届けるとともに、一人ひとりが自分らしい美しさと向き合うきっかけを創出してまいります。

■A CLINICについて

A CLINIC（エークリニック）は、顔の脂肪吸引や小顔施術・リフトアップ治療を専門とする美容整形クリニックです。「腫れや痛みを最小限に抑えたダウンタイムの少ない施術」と「自然で美しい仕上がり」を追求しており、患者様一人ひとりの悩みやご希望に深く寄り添うことを大切にしています。

高度な技術力に基づいた丁寧なカウンセリングを通じて、患者様にとって本当に必要な施術のみを真摯にご提案いたします。また、美容医療が初めての方でもリラックスして過ごせる環境を整え、十分な説明とあたたかなホスピタリティにより、心から納得して安心できる医療サービスの提供に努めています。

■公式サイト

https://a-clinic.net/

■『にたまご』コメント

この度、A CLINICのアンバサダーに就任させていただくことになり、大変光栄に思っております。

このような貴重な機会をいただいたA CLINICの皆さまに、心より感謝申し上げます。

実はこれまでに私自身もA CLINICで施術を受けさせていただいたことがあり、その際の丁寧なカウンセリングや、仕上がりの自然さにとても感動したのを覚えています。不安や緊張がある中でも、しっかりと寄り添っていただけたことで、「安心して任せられるクリニックだな」と感じ、強い信頼を持つようになりました。

これまで私は、自分自身のコンプレックスや悩みも含めて、できるだけリアルに発信することを大切に活動してきました。美容医療に興味はあっても、不安や迷いを感じている方はまだ多いと感じています。

今後はアンバサダーとして、実際の体験や感じたことを自分の言葉で丁寧にお伝えしながら、少しでも皆さんの不安を和らげ、前向きな一歩を踏み出すきっかけになれたら嬉しいです。

美容は、誰かと比べるためのものではなく、自分自身を好きになるための一つの手段だと思っています。悩みを抱えている方や、自分に自信を持てずにいる方に寄り添いながら、「自分らしくいられる選択肢」として美容医療の魅力をお届けできるよう、精一杯取り組んでまいります。

■『にたまご』プロフィール

BitStar Production所属

1997年10月27日生まれ

埼玉県出身

恋愛・ファッション・美容・ライフスタイルを中心に発信中！自身の「恋愛で傷ついた経験」を原点に、“恋愛で悩む人を救いたい”“自分を変えたい”という思いから活動をスタート。

発信テーマは「恋愛 × 美容 × ファッション × 心理学 × ライフスタイル」を掛け合わせた“自分磨き”

YouTube：https://www.youtube.com/@__nitamago__/featured

Instagram：https://www.instagram.com/__nitamago__/

Ｘ：https://x.com/__nitamago__

TikTok：https://www.tiktok.com/@_nitamago

■BitStar Productionについて

「BitStar Production」には、YouTubeやTikTokをはじめとするソーシャルメディアで活動する多種多様なクリエイターが550名以上所属しています。また、女性に特化したクリエイターレーベル「OOO Entertainment」も展開しています。

出演依頼や広告案件のご相談がある際には、お気軽にお問合せください。

お問合せ先：production.contact@bitstar.tokyo

「BitStar Production」：https://production.bitstar.tokyo/

「OOO Entertainment」：https://three-o.tokyo/

■株式会社BitStarについて

株式会社BitStar (ビットスター)は、「感情を動かす。世界を動かす。」をミッションに掲げ、100年後に名前が残る産業・文化をつくるべくインフルエンサーマーケティングプラットフォームを中心に、エージェンシーやプロダクション、コンテンツスタジオ、P2Cビジネスなど様々な事業を展開しています。 インフルエンサーデータベース「BitStar Database」は、累計アカウント数300万件を超え、約5,000名の企業担当者様にご利用いただいており、自社で抱えるビックデータとAIを活用した企業とインフルエンサーのマッチングプラットフォーム「BitStar Match」は手間のかかるインフルエンサー選びをスマートにすることを実現。累計資金調達額は40億円を超え、日本国内に加えインドネシアにも拠点を設立しグローバル展開も加速させています。 BitStarは、ロングテールクリエイターの可能性をデータとテクノロジーで最大限に引き出し、ソーシャルメディア時代の新たな産業・文化を創造していきます。

所在地：東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル10F

代表者：代表取締役 社長執行役員CEO 渡邉 拓

設立：2014年7月

コーポレートサイト：https://bitstar.tokyo/corp

・インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「BitStar Match(https://bitstar.tokyo/match)」

・ソーシャルメディアマーケティング「BitStar Agent(https://bitstar.tokyo/)」

・AI自動ホームページ制作ツール「BitStar AI Page(https://lp.bsap.tokyo/)」

・クリエイタープロダクション「BitStar Production(https://bitstar.tokyo/production)」

・女性に特化したクリエイターレーベル「OOO Entertainment(https://three-o.tokyo/)」

・ソーシャルコンテンツスタジオ「BitStar Studio(https://bitstar.tokyo/studio/)」

・ブランドプロデュース「BitStar P2C(https://bitstar.tokyo/d2c/)」