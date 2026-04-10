【第33回記念】“33”にちなんだ限定特典も！パンシェルジュ検定 申込受付中！

日販セグモ株式会社

日販セグモ株式会社（代表取締役社長：安井邦好）はパンの奥深く、幅広い知識を習得できる検定「第33回パンシェルジュ検定」を、2026年9月6日（日）に開催します。現在パンシェルジュ検定公式サイト（https://www.kentei-uketsuke.com/pancierge/）にて絶賛申し込み受付中。

“パンシェルジュ”とは、”パン”と”コンシェルジュ”を組み合わせた造語。

パンの種類や製法、歴史などを理解し、その魅力を自分自身で楽しむだけでなく、奥深いパンの世界を迷うことなく案内できる幅広い知識を持った人を指します。



「パンシェルジュ検定(https://www.kentei-uketsuke.com/pancierge/)」はこれまで累計7万5千人以上が受験し、パンを食べることが好きな方はもちろん、パンづくりを楽しむ方、ベーカリーやカフェで働く方、教室を主宰されている方など、さまざまなパン好きに支持されてきました。



■第33回は“ぞろ目回”！“みみより”な記念特典が充実♪

記念すべきぞろ目回となる今回、パン好きの皆さまにお楽しみいただける特典をご用意しました！



１.申込者全員へ！

※こちらは壁紙デザインの一部を切り取ったものです。全体デザインはぜひ手に入れてご覧ください！

パン好きのためのオリジナルスマートフォン壁紙をプレゼント。

見るたびにパン欲が刺激される限定デザインで、通勤中も、休憩中も、あなたの毎日に“パン時間”をプラスします。ここでしか手に入らない、特別な壁紙です♪

２.併願申込者全員へ！

併願（3級・2級併願/2級・1級併願）でお申し込みいただいた方には、

“成分表示風デザイン”のオリジナルポーチをプレゼント！

思わず手に取りたくなる、パン好き心をくすぐるユニークなデザインに仕上げました。

★第33回パンシェルジュ検定 -5/12（火）まで！-おトクな受験料で申込受付中★

早割期間中にお申込みいただいた方の中から抽選で 50名様に豪華景品をプレゼント！

粉・イースト・レシピ本・検定公式テキストなど、パン好きのための豪華特典をご用意しています。



【ラインナップ】

・江別製粉賞（おやつイン500g）

・日本甜菜製糖賞（とかち野酵母インスタントドライイースト100g）

・ひのようこ賞（『暮らしの図鑑 パン』/翔泳社）

・タエ賞（『はじめてでもお店みたいに作れる シンプルなパン』/KADOKAWA）

・パンシェルジュ検定事務局賞（パンシェルジュ検定３級公式テキスト/実業之日本社）

■「なんとなく好き」から「わかる楽しさ」へ

パンシェルジュ検定は、日常のパン時間を少し特別にしたい方・新年度に入り新しい趣味や学びを見つけたい方にもおすすめです。

検定で得た知識は、日々のパンライフをより豊かに彩ること間違いなし。

9月開催の「第33回パンシェルジュ検定」は申込受付中。

是非受験して、パンの奥深い世界に触れてみませんか？皆様のお申し込みお待ちしております！

【パンシェルジュ検定公式サイト】

https://www.kentei-uketsuke.com/pancierge/

【パンシェルジュ検定オフィシャルWEBメディア「ぱんてな」】

https://pantena.jp/

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【第33回パンシェルジュ検定概要】

■開催日：2026年9月6日（日）

■申込締切日：2026年8月5日（水）

※早割申込は5月12日（火）まで

■実施級：3級／2級／1級

■試験方式：会場（札幌／東京／名古屋／大阪）・オンライン検定（PC、スマートフォン、タブレット）

■公式サイト：https://www.kentei-uketsuke.com/pancierge/

■過去問題集販売ページ：https://www.kentei-uketsuke.com/sys/pancierge/text33

■本件に関するお問い合わせ先

パンシェルジュ検定運営事務局

Tel：03-6632-3496

Mail:pancierge@kentei-uketsuke.com

（平日10:00～17:00 土・日・祝日・年末年始を除く）