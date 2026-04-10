【なか卯】爽やかな酸味がこれからの季節にぴったりなドリンク　　和歌山県産の梅を使用！なか卯が「梅スカッシュ」を新発売！

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社なか卯（代表取締役社長：池松 博誠 本社：東京都港区）が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、4月15日（水）より、「梅スカッシュ（税込290円）」を販売します。

「梅スカッシュ」は、和歌山県産の梅のピューレと果汁を使用した、なか卯オリジナルの爽快な炭酸ドリンクです。梅のピューレと果汁を組み合わせることで、すっきりとした酸味とやさしい甘みをお楽しみいただけるドリンクに仕上げました。

梅のピューレと果汁に炭酸を合わせた、なか卯らしい和風の味わいのドリンクは、初夏に向けて気温が上がるこれからの季節にぴったりです。お食事と合わせても後味が重くなりにくく、食後のお口直しにもおすすめの一杯です。

「梅スカッシュ」は、単品でもお持ち帰りでもご注文が可能です。なか卯での食事中や食後に店内でお楽しみいただくのはもちろん、外出先でのリフレッシュのお供としてテイクアウトでのご利用もおすすめです。

ぜひこの機会に、お近くのなか卯の店舗やご家庭で「梅スカッシュ」をお楽しみください。

※ 価格は全て税込です。

※ お持ち帰りが可能です。

※ 一部店舗は価格が異なります。

※ 446店舗で販売予定です。（4月10日時点）

※ はちみつを使用しています。1歳未満の乳児には与えないでください。