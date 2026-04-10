【大阪高島屋】「初夏の大北海道展」4月23日(木)から開催！タラバカニなど、４つの食材に注目！

株式会社高島屋

高島屋大阪店では、国内外の幅広い世代から人気催事「初夏の大北海道展」を、ゴールデンウイーク期間を含む14日間にわたり開催いたします。今回は北海道の魅力を象徴する４つの食材にフォーカスし、高島屋限定商品（期間計約60点）をはじめ、北海道現地でも味わえない“ここでしか出会えないグルメ”を取り揃えました。海の幸では、脱皮時季を迎え、身がやわらかくみずみずしい味わいが特長の「タラバカニ」をはじめ、見た目も華やかでぷりっとした食感が楽しめる「甘えび・牡丹えび」などを使用した海鮮グルメが登場します。大地の恵みからは、早春の雪解け水と昼夜の寒暖差によって栄養をたっぷりと蓄えた「アスパラガス」を使った多彩な一品をご紹介。さらに、収穫の時期をぎりぎりまで待つことで深い甘みと爽やかな酸味を最大限に引き出した「完熟いちご」を使用したスウィーツも多数ご用意し、初夏ならではの北海道の味覚を存分にお楽しみいただけます。



◆出展店舗数（期間計）：計76店舗 内、高島屋大阪店初登場は6店舗、実演販売（イートイン含む）は39店舗

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/osaka/hokkaido/

『初夏の大北海道展』

◆4月23日(木)～5月6日(水・休)

◆高島屋大阪店 7階催会場

※各日午後8時閉場、4月28日(火)は午後6時閉場、最終日は午後5時閉場。

【タラバカニ】旨みがあふれる、今が旬！

春は栄養を蓄えて、旨みもたっぷり豪快に

【鱗幸食品】

たらば特盛豪快弁当

（1折）3,672円〈各日80折限り〉

［大阪高島屋限定］

根室産タラバカニをくるりと。美味しさ、1本勝ち！

【鱗幸食品】

たらば贅沢巻

（1本）3,672円〈各日30本限り〉

［大阪高島屋限定］

※4月29日(水・祝)から

ボリュームたっぷりのタラバカニを天ぷらに。３種の蟹を存分に味わえる贅沢丼

【鮨処 竜敏】

豪快たらば丼（1人前）4,950円

〈各日30人前限り〉

［大阪高島屋限定］

[イートイン]

※4月29日(水・祝)から

【エビ】華やかで心躍る見た目と、ぷりぷり食感を楽しんで！

ご飯が見えなくなるほど、ボタン海老・赤シマ海老・甘えび・北海縞海老でみっちりと

【魚と肉と北海道 蔵】

海老づくし味比べ弁当

（1折）3,348円〈各日50折限り〉

［大阪高島屋限定］

甘えびの濃厚な旨みとアボカドのクリーミーさがマッチ

【活一鮮】

道産甘エビのチタタプ（タルタル）

（1人前）1,980円〈各日30人前限り〉

［高島屋限定］

[イートイン]

※4月28日(火)まで

ふんだんに使った道産甘えびに、道産牡丹えびを乗せたえび好きのための夢の一杯

【活一鮮】

山わさびで頂く北海甘エビ頂上丼

（1人前）3,480円〈各日50人前限り〉

［高島屋限定］

[イートイン]

※4月28日(火)まで

大雪サーモンの絶妙な風味と滑らかな食感、甘エビのとろけるような甘さがマッチ

【小樽駅構内立売商会】

大雪サーモンと甘えび丼

（1折）2,861円

［大阪高島屋限定］

※4月29日(水・祝)から

【アスパラガス】甘さ・太さ・みずみずしさが魅力

帯広牛で贅沢に巻いた一品。仕上げにはマイルドな味わいのグラナパダーノチーズを

【トヨニシファーム】

帯広牛×アスパラ巻き（グラナパダーノチーズ）

（1本）1,296円〈各日100本限り〉

［高島屋限定］※4月28日(火)まで

しゅうまいのジューシーさとアスパラのシャキシャキ感がマッチ

【蔵】

北海道産アスパラしゅうまい

（4個）1,296円

［高島屋限定］

※4月29日(水・祝)から

みずみずしいアスパラに、濃厚な十勝チェダーが絡み合う特製バーガー

【The Cheese Burger ESSEN】

こぼれそうなアスパラと

はみ出すベーコンチーズバーガー

（1人前）1,458円

［大阪高島屋限定］※4月28日(火)まで

【いちご】深い甘みとさわやかな酸味が広がる完熟いちご

パフェ佐藤自慢のピスタチオといちごの甘みと酸味が好相性

【パフェ、珈琲、酒、佐藤】

左）苺とピスタチオのミニパフェ（1個）880円〈各日100個限り〉

右）［佐藤堂］ピスタチオの発酵バターサンド（浦河産苺）（2個入／1箱）各641円〈各日50セット限り〉［右は大阪高島屋限定］

※4月28日(火)まで

フローズン苺を極薄に削ることで生まれる、ふわふわの食感と滑らかな口溶けが自慢

【うらかわ菅農園】

左）フローズン苺のふわふわ削り（1個）968円

右）おいCベリー（1パック）1,458円［左は高島屋限定］

※4月28日(火)まで

見た目もかわいいきゅんとするいちごパフェ

【カントリーホーム風景】

ミニパフェ（苺のしずく）

（1個）1,100円

〈各日30個限り〉［高島屋限定］

〈うらかわ菅農園〉の完熟いちご、苺ジュレなどに苺クリームを重ねた苺好きのためのスウィーツ

【CAFE de ROMAN】

いちごモンブラン（1個）675円

〈各日150個限り〉［高島屋限定］

[初登場]

※4月28日(火)まで

［イートイン］初めましてのお店や味に出会える！

定番の醤油味にみそたまりでアレンジを加え、海老ワンタン、チャーシューなどを敷き詰めた渾身の1杯

【支那そば 鋳】

地鶏らぁ麺みそたまりエビワンタンスペシャル

（1人前）1,850円〈各日250杯限り〉

［大阪高島屋限定］

[初登場] [イートイン]

※4月28日(火)まで

氷室熟成し旨味たっぷりの帯広産豚に、特製のたれをかけて、仕上げに北海道産アスパラガスをオン

【十勝豚丼 ひまわり】

氷室熟成豚丼北海道産アスパラ添え

（1人前）1,681円〈各日50食限り〉

［大阪高島屋限定］

[初登場] [イートイン]

※4月28日(火)まで

地元で愛されるスープカレー店。ゴロゴロ野菜にコロッケ、チーズも付いた贅沢な一品。

【スープカレーouchi】

北海道産アスパラと道産モッツァレラチーズの

コロッケスープカレー

（1人前）2,381円〈各日50食限り〉

［大阪高島屋限定］

[初登場] [イートイン]

※4月29日(水・祝)から

別腹スウィーツにも注目

14日間で10種類のソフトクリームが登場!

ソフトクリーム各種 各550円

※販売期間は商品によって異なります。

関西初登場！濃厚なホワイトチョコ入りのバタークリームと生ブルーベリーをサンドした“できたて”を会場で。

【六花亭】

マルセイバターサンド（生ブルーベリー）（2個入）

501円 ［数量限定］〈お一人様2セット限り〉

※4月28日（火）までの販売

※混雑状況により、整理券を配布させていただく場合がございます。





※写真はイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

※商品のご利用方法により税率が変更となる場合がございます。

※北海道産以外の原材料を使用している商品もございます。