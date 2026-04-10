【銀座コージーコーナー】瀬戸内レモンづくしの焼菓子詰め合わせ「瀬戸内レモダン」。4月10日から、今年も登場！

株式会社銀座コージーコーナー

株式会社銀座コージーコーナー＜代表取締役社長 庄野和彦 東京都中央区＞は、2026年4月10日（金）から順次、全国の店舗（※）で瀬戸内レモンを使った焼菓子「瀬戸内レモダン」を販売します。

※福井県・京都府・鳥取県に取扱店はありません。

瀬戸内レモンが爽やかに香る3種の焼菓子

甘酸っぱくて爽やかな味わいが人気のレモンスイーツ。銀座コージーコーナーでは、まろやかな酸味を特徴とする瀬戸内レモンを使用した焼菓子アソート「瀬戸内レモダン」が今年も登場します。

コンセプトは懐かしのレモンスイーツをモダン（現代風）にアレンジした焼菓子。瀬戸内レモンの果汁・ピール（果皮）・ペーストを使用した3種類の焼菓子をアソートしました。ふわっと爽やかな香りが広がるレモンケーキ、刻んだレモンピールの果肉感がアクセントのパウンドケーキ、軽やかな酸味が心地よいクッキー。しっとり、ふんわり、さっくり、さまざまな食感でレモンの魅力をお楽しみいただけます。

パッケージはレモンのイラストが目を引くレトロモダン調のデザイン。

ご自宅でのおやつやちょっとした手土産、ギフトにおすすめのレモンスイーツをどうぞご利用ください。

オンラインショップでも、お買い求めいただけます

販売：4月中旬より順次発売

https://lotte-shop.jp/shop/brand/cozy(https://lotte-shop.jp/shop/brand/cozy)

【商品概要】

瀬戸内の太陽をたっぷりあびた”瀬戸内レモン”のおいしさが楽しめる、3種の焼菓子をアソート。「瀬戸内レモンケーキ」は瀬戸内レモン果汁&ペーストを生地に練り込んだ爽やかな味わい。

「瀬戸内レモンパウンド」はふんわり食感から広がる瀬戸内レモンのすがすがしい甘ずっぱさに、瀬戸内レモンのピール（果皮）の果肉感とほろ苦さをプラス。

さっくり食感のクッキーは生地に瀬戸内レモンのピールを練り込み、レモンの甘ずっぱさをお楽しみいただける味わいに仕立てました。

※はちみつを使用している商品がございます。一歳未満の乳児には食べさせないでください。

瀬戸内レモダン（5個入）

https://www.cozycorner.co.jp/product/summergift/23091.html(https://www.cozycorner.co.jp/product/summergift/23091.html)

価格：650円（税込702円）

販売：4月10日（金）～8月中旬頃

内容：瀬戸内レモンケーキ 2個、クッキー（瀬戸内レモン）2個、瀬戸内レモンパウンド 1個

瀬戸内レモダン（10個入）

https://www.cozycorner.co.jp/product/summergift/30511.html(https://www.cozycorner.co.jp/product/summergift/30511.html)

価格：1,600円（税込1,728円）

販売：4月10日（金）～8月中旬頃

内容：瀬戸内レモンケーキ 3個、クッキー（瀬戸内レモン）4個、瀬戸内レモンパウンド 3個

◆万一、品切れの場合はご容赦ください。また、店舗により発売日が異なる場合や、お取り扱いしていない場合がございます。

◆表示の税込価格は消費税8%を含む価格です。

◆税込価格は1円未満を切り下げて表示しております。一部店舗では実際のお買い上げ価格と差額が生じる場合がございます。