日本語版プレスリリース 韓国最大級ビューティーメディアプラットフォーム「パウダールーム」 4月「Kオンニおすすめ」選定アイテムを発表

PAWCOMPANY Co.

「Kオンニおすすめ」は単なるコンテンツではなく、

POWDER ROOM JPが日本市場における消費者反応データ、レビュー動向、トレンドを総合的に分析し、毎月10点以内の製品のみを厳選するキュレーションプログラムである。

■ 日本市場における“信頼指標”としてのエンブレム

「Kオンニおすすめ」エンブレムは、日本市場において

“韓国ですでに評価・検証された製品”であることを示す信頼指標として認識されている。

実際に、Qoo10、楽天、Amazonなど主要ECチャネルにおいて、商品詳細ページ、レビューやUGCコンテンツ、オフライン売場、特集ページやバナー領域などで活用され、商品認知と信頼度を同時に高める役割を果たしている。



■ ECからオフラインまで拡張可能な活用

「Kオンニおすすめ」に選定された製品に付与されるエンブレムは、日本語と韓国語の2言語で表記されており、製品の注目度向上に寄与するとともに、日本国内のオンライン・オフライン両方で幅広く活用可能である。

・ECプラットフォーム内の商品詳細ページおよびプロモーションバナー

・SNSおよびレビューコンテンツ

・移動型屋外広告（ラッピングトラックなど）

・オフライン店舗のPOP

これにより、ブランドは一貫したメッセージで消費者接点を拡大することができ、特にプロモーションや店頭販売時における購買転換の向上が期待される。

■ 2026年4月「Kオンニおすすめ」選定アイテム

2026年4月は、基礎化粧品からヘアケア製品まで、日本市場で関心の高いカテゴリーを中心に、パウダールームエディターのテストを通じて検証された製品が厳選された。

特に、スキンケア、メイクアップ、サンケア、リップ製品など、デイリーでの使いやすさとトレンド性を兼ね備えたアイテムがバランスよく選定されており、韓国および日本の消費者視点に基づいた実使用満足度を重視したキュレーションが行われた。

- CHOI (チョイ)_薬用ミスト化粧水 ニキビケア- Tiby(タイビー) _LOVE ME ME HAIR PERFUME- MEDIHEAL (メディヒール)_ ティーツリーエッセンシャルマスク- Verries (ベリーズ)_ベリーズ 365 ビタクッション- COSRX (コスアールエックス)_ ザ・6ペプチド スキンブースターセラム- CLIO(クリオ）_ ベルベットリップライナー- BBIA (ピアー)_ リップオイルエッセンス- Te(テ) _フルグリーン35 デイリー 無機質 トーンアップ リフィット サンクッション- athe (アッテ)_オーセンティックグローイリップバーム

これらの製品は、日本の消費者が実際に好む 「軽やかな使用感」「高い持続力」「日常使いのしやすさ」

といった要素を中心に高い評価を得ているアイテムである。