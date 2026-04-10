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YATSUDOKI「こどもの日ケーキ」、全国のYATSUDOKIにて4月22日より期間限定販売
こどもの健やかな日々を願って
菓子専門店「シャトレーゼ」を国内892店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国170店舗展開する菓子メーカー、株式会社シャトレーゼ（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：古屋 勇治）は、国内に18店舗を展開するプレミアムブランド「YATSUDOKI」にて、こいのぼりや兜をモチーフにした、「こどもの日ケーキ」を、4月22日（水）から5月5日（火）まで、全国のYATSUDOKIにて期間限定・数量限定で販売いたします。
「YATSUDOKIこどもの日ケーキ」特集ページ
https://www.yatsudoki.jp/campaign/20260505/
■こどもの日 こいのぼりショコラ
■こどもの日 こいのぼりショコラデコレーション
こどもの日を代表するこいのぼりをモチーフにしたケーキです。しっとりとしたココアスポンジで、バナナソースをサンドし、口溶けなめらかなミルクチョコムースとオレンジ香るホワイトチョコムースを重ねたケーキに、チョコレートで目を、ホイップクリームと自社農園苺で鱗を表現しました。大人も子供も楽しめる、やさしい味わいに仕上げています。
価格：
こいのぼりショコラ 550円（税込594円）
こいのぼりショコラデコレーション 2,500円（税込2,700円）
販売期間：4月22日（水）〜 5月5日（火）
※こいのぼりショコラ
※こいのぼりショコラデコレーション
■こどもの日 兜ケーキ
濃厚なガナッシュとザクザク食感のチョコクランチを、自家製のコク深いキャラメルを使用したキャラメルバニラムースで包み、表面をグラサージュショコラで覆いました。仕上げに三日月型の前立てと甲冑をイメージしたチョコレートを飾った、キャラメルとチョコの濃厚な味わいを楽しめるケーキです。
価格：500円（税込540円）
販売期間：4月22日（水）〜 5月5日（火）
■「YATSUDOKI」ブランドとは
「YATSUDOKI」とは、シャトレーゼのプレミアムブランドです。ブランド名の「YATSUDOKI」は、山梨県と長野県にまたがる八ヶ岳や、末広がりの「八」と、午後3時の「おやつ時」にちなんで名づけられました。八ヶ岳の自然と上品な素材をイメージした高級感のある店舗では、八ヶ岳高原の厳選した卵や牛乳を使用し、店舗で仕上げる専門店品質にこだわった「YATSUDOKI」オリジナルのケーキや焼き菓子を中心とした約150種類の商品を販売いたします。
■株式会社シャトレーゼとは
1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内892店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国170店舗で展開しています。
■ファームファクトリーとは
ファームファクトリーとは、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。
■自社農園苺について
山梨県中央市に位置する「シャトレーゼ豊富工場」の隣接地に、苺のハウス栽培施設を建設し、昨年末より収穫を開始しました。工場に隣接した自社農園で栽培することで、成熟してから収穫した糖度の高い苺を、鮮度を保ったまま使用することができます。また、栽培から管理まで自社で行うため、より安心・安全なお菓子づくりを実現しています。摘みたての苺をすぐに工場へ運ぶことで、輸送や包装にかかる負担を抑え、コスト削減と環境への配慮も両立しました。採れたてならではのみずみずしさを活かした自社農園苺は、YATSUDOKIのスイーツに仕立ててお届けします。
会社概要
会社名： 株式会社シャトレーゼ
代表者： 代表取締役社長 古屋勇治
従業員数： 1,800名
事業内容： 洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売
事業所： 本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1
店舗数： 国内892店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国170店舗
創業： 1954年（昭和29年）12月20日
URL： https://www.chateraise.co.jp/
関連リンク
「YATSUDOKIこどもの日ケーキ」特集ページ
https://www.yatsudoki.jp/campaign/20260505/
菓子専門店「シャトレーゼ」を国内892店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国170店舗展開する菓子メーカー、株式会社シャトレーゼ（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：古屋 勇治）は、国内に18店舗を展開するプレミアムブランド「YATSUDOKI」にて、こいのぼりや兜をモチーフにした、「こどもの日ケーキ」を、4月22日（水）から5月5日（火）まで、全国のYATSUDOKIにて期間限定・数量限定で販売いたします。
https://www.yatsudoki.jp/campaign/20260505/
■こどもの日 こいのぼりショコラ
■こどもの日 こいのぼりショコラデコレーション
こどもの日を代表するこいのぼりをモチーフにしたケーキです。しっとりとしたココアスポンジで、バナナソースをサンドし、口溶けなめらかなミルクチョコムースとオレンジ香るホワイトチョコムースを重ねたケーキに、チョコレートで目を、ホイップクリームと自社農園苺で鱗を表現しました。大人も子供も楽しめる、やさしい味わいに仕上げています。
価格：
こいのぼりショコラ 550円（税込594円）
こいのぼりショコラデコレーション 2,500円（税込2,700円）
販売期間：4月22日（水）〜 5月5日（火）
※こいのぼりショコラ
※こいのぼりショコラデコレーション
■こどもの日 兜ケーキ
濃厚なガナッシュとザクザク食感のチョコクランチを、自家製のコク深いキャラメルを使用したキャラメルバニラムースで包み、表面をグラサージュショコラで覆いました。仕上げに三日月型の前立てと甲冑をイメージしたチョコレートを飾った、キャラメルとチョコの濃厚な味わいを楽しめるケーキです。
価格：500円（税込540円）
販売期間：4月22日（水）〜 5月5日（火）
■「YATSUDOKI」ブランドとは
「YATSUDOKI」とは、シャトレーゼのプレミアムブランドです。ブランド名の「YATSUDOKI」は、山梨県と長野県にまたがる八ヶ岳や、末広がりの「八」と、午後3時の「おやつ時」にちなんで名づけられました。八ヶ岳の自然と上品な素材をイメージした高級感のある店舗では、八ヶ岳高原の厳選した卵や牛乳を使用し、店舗で仕上げる専門店品質にこだわった「YATSUDOKI」オリジナルのケーキや焼き菓子を中心とした約150種類の商品を販売いたします。
■株式会社シャトレーゼとは
1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内892店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国170店舗で展開しています。
■ファームファクトリーとは
ファームファクトリーとは、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。
■自社農園苺について
山梨県中央市に位置する「シャトレーゼ豊富工場」の隣接地に、苺のハウス栽培施設を建設し、昨年末より収穫を開始しました。工場に隣接した自社農園で栽培することで、成熟してから収穫した糖度の高い苺を、鮮度を保ったまま使用することができます。また、栽培から管理まで自社で行うため、より安心・安全なお菓子づくりを実現しています。摘みたての苺をすぐに工場へ運ぶことで、輸送や包装にかかる負担を抑え、コスト削減と環境への配慮も両立しました。採れたてならではのみずみずしさを活かした自社農園苺は、YATSUDOKIのスイーツに仕立ててお届けします。
会社概要
会社名： 株式会社シャトレーゼ
代表者： 代表取締役社長 古屋勇治
従業員数： 1,800名
事業内容： 洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売
事業所： 本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1
店舗数： 国内892店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国170店舗
創業： 1954年（昭和29年）12月20日
URL： https://www.chateraise.co.jp/
関連リンク
「YATSUDOKIこどもの日ケーキ」特集ページ
https://www.yatsudoki.jp/campaign/20260505/