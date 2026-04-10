テラチャージ、デイリーヤマザキ3店舗にEV急速充電器を設置、サービス開始

Terra Charge 株式会社

電気自動車（EV）向け充電サービス「Terra Charge（テラチャージ）」を展開するTerra Charge 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：徳重徹、以下「当社」）は、山崎製パン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：飯島延浩、以下「山崎製パン」）の「デイリーヤマザキ」3店舗へ50kW出力の急速充電器を設置し、サービス開始いたしました。



山崎製パン（デイリーヤマザキ）は、良質な商品・サービスの提供と共に、地域に根差した店舗運営を通じて持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進しています。その一環として、このたび全国でEV充電インフラを展開するテラチャージと連携し、急速充電サービスの提供を開始いたしました。お買い物中の短時間で効率的な充電を可能にすることで、お客様の利便性向上と環境負荷低減の両立を図り、日常のついでに立ち寄れる身近な充電スポットとして脱炭素社会の構築に貢献してまいります。

■背景

焼き立てパンイメージ画像

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、EV（電気自動車）の普及と充電インフラの拡充が急加速しています。経済産業省は2030年までにEV充電器を30万口設置する目標を掲げるなど、全国で利便性の高い充電環境の整備が求められています。

現在、国内では約6.8万口（※1）の充電器が設置されていますが、テラチャージはその一角を担う規模のインフラ網を展開しています。設置施設やユーザーのニーズ、あるいは充電シーンに応じた柔軟な導入が可能であり、ご自宅からお出かけ先まで、場所を選ばずEVを充電できる環境整備に取り組んでいます。

テラチャージのサービスは、施設の初期・維持・運用費用が無料であることに加え、日本製ハードウェアの採用により部品欠品リスクが少なく、24時間365日対応のコールセンターや決済・管理機能も完備されています。この高い信頼性と手厚いアフターメンテナンス体制により、運用側と利用者の双方が安心して利用できる環境を提供してまいります。

（※1） 経済産業省「充電インフラ整備促進に関する取組」

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/setseibizyoukyou.pdf

■設置充電器詳細

1. デイリーヤマザキ三鷹井口4丁目店

所在地：東京都三鷹市井口4-2-25

充電器仕様：50kW 1基1口

料金：1分あたり44円（税込）

デイリーヤマザキ三鷹井口4丁目店の充電器



2. デイリーヤマザキ川崎池上新町3丁目店

所在地：神奈川県川崎市川崎区池上新町3-4-4

充電器仕様：50kW 1基1口

料金：1分あたり44円（税込）

デイリーヤマザキ川崎池上新町3丁目店の充電器

3. デイリーヤマザキ滝山団地西店

所在地：東京都東久留米市滝山1-2-40

充電器仕様： 50kW 1基1口

料金：1分あたり44円（税込）

デイリーヤマザキ滝山団地西店の充電器

■より直感的で使いやすいテラチャージのアプリ

スマートフォンでQRコードを読み取り、アプリ不要で利用可能（ゲストモード対応）です。

EV充電アプリ「テラチャージ」をiOS版・Android版ともにリニューアルし、より直感的で使いやすいデザインと操作性を実現しました。これにより、ユーザーの皆さまが快適に充電サービスをご利用いただける環境を整えています。

＜アプリDLはこちら＞

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/terra-charge/id1639315162

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.terramotors.terracharge

■今後の展開

当社は今後も、商業施設・ホテル・観光地など、多様な生活動線上でのEV充電インフラ整備を加速してまいります。

特に、今回のような身近なコンビニエンスストアなど、日常的に車が利用される場所での整備を重点領域とし、利用者の皆さまにとって最も使いやすい充電環境の構築を進めてまいります。また、地域の事業者・自治体・パートナー企業との連携を強化し、持続可能なモビリティ社会の実現に向けてインフラの最適化と価値創造に取り組んでまいります。

■Terra Charge 会社概要

「すべての人とEVにエネルギーを」をミッションに、EV充電インフラの構築を進めています。

本社所在地：東京都港区高輪2-17-11 オーク高輪ビル5F

代表者：代表取締役社長 徳重徹

設立：2010年4月1日

URL：https://terra-charge.co.jp/

採用募集一覧：https://hrmos.co/pages/terra-charge

■EV充電インフラについてのお問い合わせ

MAIL：info@terra-charge.co.jp

お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-ev/

■報道・メディアからの取材のお問い合わせ

お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-other/